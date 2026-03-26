İtalya, 2014'ten bu yana ilk kez FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmak için yine zorlu bir yol katetmek zorunda kalacak; karşılarında ise 1986'dan beri ilk kez turnuvaya katılmayı hedefleyen Kuzey İrlanda var.

İtalya - Kuzey İrlanda maçının başlama saati

New Balance Arena

İtalya - Kuzey İrlanda maçı 26 Mart 2026 tarihinde saat 15:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Dört kez şampiyon olan İtalya, üst üste üçüncü Dünya Kupası elemelerinde play-off turunu geçmek zorunda. 2018 ve 2022'de turnuvaya katılma şansını kaçıran takımın, bu seferki bir başarısızlığı tutkulu taraftarları tarafından asla kabul edilmeyecektir. Azzurri, sekiz Dünya Kupası eleme maçının altısını kazanmasına rağmen, diğer ikisinde Norveç'e yenilerek bu yıl otomatik olarak eleme turuna katılma şansını kaçırdı. 2017'de İsveç'e ve 2022'de Kuzey Makedonya'ya karşı play-off'larda alınan acı yenilgilerin hatırası hâlâ taze. Ancak İtalya, yeni teknik direktör Gennaro Gattuso yönetiminde altı maçın beşini kazanarak form ve ivme yakaladı. Bu galibiyetlerin dördünde de en az üç gol attılar.

Kuzey İrlanda, Dünya Kupası elemeleri grubunda üçüncü sırada bitirmesine rağmen UEFA Uluslar Ligi grubunu kazanarak Bergamo'ya gidiyor. Michael O'Neill'in takımı, 40 yıllık Dünya Kupası finallerine katılma bekleyişini sona erdirmek için istekli olacak, ancak son üç maçında gol atamadan aldığı iki yenilgi, son üçte birde bir sorun olduğunu gösteriyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Mateo Retegui, son altı uluslararası maçında dokuz gole katkı sağladı (5 gol, 4 asist).

Kuzey İrlanda, son on deplasman maçından sadece birini kazandı (2B, 7M), bu galibiyet de Lüksemburg'a karşıydı.

İtalya'nın savunmasında Napoli kaptanı Giovanni Di Lorenzo kadroda yer almazken, Alessandro Bastoni ve Gianluca Mancini de sakatlıklarla boğuşuyor; ancak Riccardo Calafiori, Pazar günkü EFL Kupası finalinde yaşadığı ufak bir sorunun ardından forma giyebilecek duruma geldi. Newcastle'ın orta saha oyuncusu Sandro Tonali ise maç başlamadan önce sağlık kontrolünden geçecek.

Kuzey İrlanda'dan Dan Ballard da son Tyne-Wear derbisini kaçırdı ve hamstring sakatlığı nedeniyle bu kritik maçta forma giyemeyecek. Conor Bradley ve Jamal Lewis de kadroda yer almıyor.

