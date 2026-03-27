Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Hazırlık Maçları
İskoçya
Japonya
Çeviri:

Bugünkü İskoçya - Japonya dostluk maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

İskoçya ile Japonya arasındaki hazırlık maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

İskoçya, 1998'den bu yana ilk kez finallere katılmaya hazırlanırken, Japonya ise 2026'daki bu büyük turnuvaya katılma hakkını kazanan ilk takım oldu.

İşte İskoçya - Japonya maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

ABDFubo
İngiltereBBC
KanadaFubo Kanada
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile İskoçya - Japonya maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

İskoçya - Japonya maçını ücretsiz olarak nasıl izleyebilir ve canlı yayınlayabilirsiniz

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümüyle maça erişebilir. 

İskoçya - Japonya maçının başlama saati

crest
İskoçya - Japonya maçı 28 Mart 2026 tarihinde 13:00 EST ve 17:00 GMT'de başlayacak. 

Maç önizlemesi

Steve Clarke'ın İskoçya takımı, Dünya Kupası eleme grubunu birinci sırada tamamladı. Hampden Park'ta Danimarka'ya karşı alınan 4-2'lik heyecan verici galibiyet, sadık taraftarların hafızalarında uzun süre yer edecek. Bu sonuç, takımın 28 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmasını garantiledi.

Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images

"Samurai Blue", Dünya Kupası eleme maçlarının tamamını kazandı ve dünyanın en istikrarlı takımlarından biri olmaya devam ediyor.  

Endo Itakur Mitoma JapanGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

İskoçya, önceki 16 maçta sadece 1 galibiyet ve 10 mağlubiyetle geçirdiği kötü bir dönemden sonra, son 12 maçının 8'ini kazanarak büyük bir gelişme gösterdi.

Japonya, Avrupa ülkeleriyle oynadığı son altı maçın beşini kazandı ve son iki maçta (Almanya'ya karşı 4-1 ve Türkiye'ye karşı 4-2) dörder gol attı.

Japonya, savunmasında birkaç önemli oyuncudan yoksun olacak. Takehiro Tomiyasu, tekrarlayan bir sakatlık nedeniyle Salı günü kadrodan çekilmek zorunda kaldı ve Tomoya Ando da kas problemi nedeniyle forma giyemeyecek.

Japonya, 10 eleme maçında 23 puan topladı, maç başına ortalama 3 gol attı ve toplamda sadece 3 gol yedi. 

Takım haberleri ve kadrolar

Form

SCO
-Form

Gol atıldı (Verildi)
13/7
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

JPN
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/6
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Kafa kafaya rekabet

SCO

Son 2 maçları

JPN

0

Galibiyetler

1

Beraberlik

1

Galibiyet

0

Gol sayısı

2
2,5 gol üzeri maçlar
0/2
Her iki takım da gol attı
0/2

Puan durumu

Bugün İskoçya - Japonya maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

