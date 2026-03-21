Bugünkü Ipswich - Millwall Şampiyonluk maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Ipswich ile Millwall arasındaki Championship maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Hem Ipswich hem de Millwall, Premier Lig'e doğrudan yükselme şansını kovalıyor; bu da sezonun son düzlüğüne girerken Championship'te heyecan verici bir karşılaşma vaat ediyor. 

Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Ipswich - Millwall maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.

ABDParamount+
İngiltereSky Sports
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaFubo Kanada
HindistanFanCode
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Ipswich - Millwall maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Ipswich - Millwall maçının başlama saati

Championship - Championship
Portman Road

Ipswich - Millwall maçı 21 Mart 2026 tarihinde 08:30 EST ve 12:30 GMT'de başlayacak. 

Maç önizlemesi

Portman Road, her iki Championship takımı için de bu sezonun şimdiye kadarki en önemli maçı sayılabilecek Ipswich-Millwall karşılaşmasına ev sahipliği yapıyor. Bu iki takım, Championship puan tablosunda üçüncü ve dördüncü sıralarda yer alıyor; puanları eşit ve ikinci sıradaki Middlesbrough’un sadece iki puan gerisindeler.

Ipswich Town v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images

Ipswich, son altı Championship maçında yenilgi yüzü görmeyen ve bu seride dört galibiyet kaydeden iki takımdan biri (diğeri Southampton).

20 Ocak'ta Coventry'de aldığı yenilginin ardından Millwall, Wrexham, Sheffield Wednesday, Preston ve Hull'u yenerek üst üste dört deplasman galibiyeti alarak ivme kazandı. Ancak, bu ivme, Blackburn'a karşı alınan şok bir iç saha yenilgisiyle bir miktar durdu.

Hull City v Millwall - Sky Bet ChampionshipGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Ipswich, bu sezon evinde sadece 21 Ekim'de Charlton'a karşı bir yenilgi aldı. 

Leif Davis ve Cedric Kipre'nin cezaları nedeniyle forma giyemeyecek olmasının yanı sıra, Ipswich'te Wes Burns da forma giyemeyebilir.

Zak Sturge'un cezalı olması ve Alfie Doughty'nin sakatlığı nedeniyle, Joe Bryan Millwall'da sol bek olarak ilk 11'de yer alacaktır.

Ipswich Town v Bristol City - Sky Bet ChampionshipGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Ipswich Town vs Millwall Muhtemel kadrolar

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • K. McKenna

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • A. Neil

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

IPS
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/4
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

MIL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/3
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Kafa kafaya rekabet

IPS

Son 5 maçları

MIL

2

Galibiyetler

2

Beraberlikler

1

Galibiyet

8

Gol sayısı

5
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Puan durumu

Bugün Ipswich - Millwall maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçı izleyin.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarında bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

