Hem Ipswich hem de Millwall, Premier Lig'e doğrudan yükselme şansını kovalıyor; bu da sezonun son düzlüğüne girerken Championship'te heyecan verici bir karşılaşma vaat ediyor.
Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Ipswich - Millwall maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.
|ABD
|Paramount+
|İngiltere
|Sky Sports
|Avustralya
|beIN Sports Avustralya
|Kanada
|Fubo Kanada
|Hindistan
|FanCode
|Güney / Sahra Altı Afrika
|SuperSport
|Orta Doğu
|beIN Sports MENA
VPN ile Ipswich - Millwall maçını nasıl izleyebilirsiniz?
Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.
Ipswich - Millwall maçının başlama saati
Ipswich - Millwall maçı 21 Mart 2026 tarihinde 08:30 EST ve 12:30 GMT'de başlayacak.
Maç önizlemesi
Portman Road, her iki Championship takımı için de bu sezonun şimdiye kadarki en önemli maçı sayılabilecek Ipswich-Millwall karşılaşmasına ev sahipliği yapıyor. Bu iki takım, Championship puan tablosunda üçüncü ve dördüncü sıralarda yer alıyor; puanları eşit ve ikinci sıradaki Middlesbrough’un sadece iki puan gerisindeler.
Ipswich, son altı Championship maçında yenilgi yüzü görmeyen ve bu seride dört galibiyet kaydeden iki takımdan biri (diğeri Southampton).
20 Ocak'ta Coventry'de aldığı yenilginin ardından Millwall, Wrexham, Sheffield Wednesday, Preston ve Hull'u yenerek üst üste dört deplasman galibiyeti alarak ivme kazandı. Ancak, bu ivme, Blackburn'a karşı alınan şok bir iç saha yenilgisiyle bir miktar durdu.
Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri
Ipswich, bu sezon evinde sadece 21 Ekim'de Charlton'a karşı bir yenilgi aldı.
Leif Davis ve Cedric Kipre'nin cezaları nedeniyle forma giyemeyecek olmasının yanı sıra, Ipswich'te Wes Burns da forma giyemeyebilir.
Zak Sturge'un cezalı olması ve Alfie Doughty'nin sakatlığı nedeniyle, Joe Bryan Millwall'da sol bek olarak ilk 11'de yer alacaktır.
Takım haberleri ve kadrolar
Form
Kafa kafaya rekabet
Puan durumu
