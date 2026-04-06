İki ilk sıraya girme yarışında hâlâ kontrolü elinde tutan Ipswich, bu Championship karşılaşmasında form düşüklüğü yaşayan Birmingham takımını Portman Road'da ağırlıyor.

Ipswich - Birmingham maçı 6 Nisan'da 10:00 EST ve 15:00 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Ipswich, sadece 22 puan toplayabildiği zorlu 2024-25 sezonunun ardından Premier Lig'e geri dönmeye çalışıyor. Kieran McKenna yönetiminde çok daha güçlü bir görüntü sergilediler ve Southampton'ın FA Cup'ta yoğun olması nedeniyle, Büyük Cuma günü maçları yoktu; bu da ara vermeden önce Millwall ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirmek için ekstra zaman kazandırdı.

Şubat ayından bu yana 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 7 maçtır yenilmeyen takım, ligde dördüncü sırada yer alıyor ve ikinci sıradaki Millwall'ın sadece 3 puan gerisinde, ancak 2 maç eksiği var. Jack Clarke, Millwall'a karşı attığı açılış golü de dahil olmak üzere 38 lig maçında 14 gol atarak bu serinin önemli bir parçası oldu.

Birmingham ise zor bir durumda. Chris Davies'in takımı son yedi maçının beşini kaybetti ve Cuma günü Blackburn'e 1-0 yenilmeleri üzerine ev sahibi taraftarlar tarafından yuhalandı. Maçın başında fırsatlar yarattılar ancak bunları değerlendiremediler ve Todd Cantwell ikinci yarıda onları cezalandırdı.

Son yedi maçında sadece dört puan toplayan Birmingham, playoff potasından 11 puan uzakta. Deplasman performansları da yardımcı olmadı - Şubat ayında Norwich'i yendikten sonra, deplasmanda üst üste üç maç kaybettiler ve bu süreçte beş gol yediler. Bu istatistikler, Portman Road'da zorlu bir deplasman geçirebileceklerini gösteriyor.

Ipswich'te Conor Townsend ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, Wes Burns ise kas problemi nedeniyle kadroda yer almayacak.

Birmingham'ın sorunları daha da fazla. Kyogo Furuhashi, uzun süredir devam eden omuz sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu ve bu sezon bir daha forma giyemeyecek. Üstelik tüm sol bekleri de sakat: Kai Wagner (omuz), Alex Cochrane (ayak bileği) ve Lee Buchanan (diz) forma giyemeyecek.

Form açısından Ipswich kendinden emin olacak; takım, Portman Road'da son 14 lig maçında yenilgi yüzü görmedi ve ligde Coventry'nin ardından en iyi ikinci iç saha performansına sahip. Birmingham'ın buradaki performansı ise zayıf; son dokuz deplasman maçında beş yenilgi ve dört beraberlik aldı ve Aralık 2008'den beri Ipswich'te galibiyet elde edemedi.

