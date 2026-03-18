Inter Miami, Concacaf Şampiyonlar Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Nashville'i ağırlıyor.
İşte Inter Miami CF - Nashville SC maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.
|ABD
|Fubo
|Kanada
|Fubo Kanada
|Hindistan
|FanCode
VPN ile Inter Miami CF - Nashville SC maçını nasıl izleyebilirim?
Yurt dışına seyahat ediyorsanız ya da dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.
Inter Miami - Nashville maçını ücretsiz olarak nasıl izleyebilir ve canlı yayınlayabilirsiniz?Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümüyle maça erişebilir.
Inter Miami CF - Nashville SC maçının başlama saati
Inter Miami - Nashville SC maçı 18 Mart 2026 tarihinde saat 19:00 EST ve 23:00 GMT'de başlayacak.
Maç önizlemesi
GEODIS Park'ta oynanan ilk maçta 0-0 berabere kalan iki takım, Güney Florida'ya taşınan seriye eşit bir şekilde giriyor. Kazanan takım, çeyrek finale yükselerek Club América veya Philadelphia Union ile karşılaşacak.
Getty Images
Inter Miami, geçen hafta Charlotte ile oynadığı MLS maçında yine 0-0 berabere kalmak zorunda kaldı. Önemli bir nokta olarak, Inter Miami teknik direktörü Javier Mascherano, hafta sonu maçında forma giyemeyen vatandaşları Lionel Messi ve Rodrigo De Paul'u kadroya dahil edebilecek.
Getty Images
Nashville, tüm turnuvalarda son yedi maçında yenilgi yüzü görmeyen ve son olarak Columbus Crew'u 1-0 mağlup eden iyi bir formda. Bu galibiyet, Hany Mukhtar'ın uzatma dakikalarında attığı gol sayesinde geldi.
Getty Images
Önemli istatistik
Nashville'den Sam Surridge, bu sezon MSL'de oynadığı üç maçta dört gol attı.
Takım haberleri ve kadrolar
Form
Kafa kafaya rekoru
Puan Durumu
Bugün Inter Miami CF - Nashville SC maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda Nasıl İzlenir
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.