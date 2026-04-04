Inter Miami, yeni açılan Nu Stadium’da Austin FC ile ilk maçına çıkacak. Sezonun henüz başlarında olsak da (sadece beş maç geride kaldı), Miami geçmiş sezonlara kıyasla daha dengeli bir görüntü sergilerken, Austin ise henüz ritmini bulmakta zorlanıyor.

Inter Miami CF - Austin FC maçının başlama saati

ABD 1 - Major League Soccer Nu Stadium

Inter Miami CF - Austin FC maçı 5 Nisan saat 19:30 EST ve 00:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Inter Miami'nin sezon başlangıcı umut vericiydi - beş maçta üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet, dokuz gol atıp sekiz gol yiyerek Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada yer aldılar. Bu, aslında 2026-27 sezonundaki ilk iç saha maçları olacak ve LAFC'ye karşı ağır bir açılış mağlubiyetinin ardından, uluslararası ara öncesinde New York City FC'yi 3-2 yenerek geri döndüler. Bu da bu maçı sıradan bir lig maçından daha fazlası haline getiriyor; stadyumun açılışını unutulmaz bir performansla kutlama şansı.

Austin, Nu Stadyumu’na konuk olacak ilk takım olacak ve bu da maçın önemini daha da artıracak. Sezonun ilk yarısında LAFC ile golsüz berabere kalan Austin, Batı Konferansı liderini bu sezon ilk kez gol atamadan bitiren takım olmuştu; şimdi ise Miami’nin kutlamalarını bozmayı hedefliyor. İki takım daha önce iki kez karşılaştı - Austin 2022'de 5-1 kazandı, ertesi yıl ise 1-1 berabere kaldı - bu nedenle Nico Estevez'in takımı, yoğun bir Nisan ayı lig ve kupa maçları programını idare ederken Miami karşısında yenilmez kalmaya kararlı bir şekilde sahaya çıkacak.

Sakatlık haberleri

Inter Miami için en çok konuşulan konu, Lionel Messi'nin maç öncesi antrenmana katılmaması olsa da, bu kararın Arjantinli oyuncunun milli maç arasından sonra daha fazla dinlenme süresi kazanması için planlandığı doğrulandı. Facundo Mura ise Perşembe günü ayrı antrenman yaptı ve maçta forma giyemeyebilir.

Konuk takımda ise hamstring sakatlığı geçiren Dani Pereira, diz problemleri yaşayan Robert Taylor ve Brandon Vazquez ile spor fıtığı sorunu olan Owen Wolff olmak üzere dört oyuncu kadroda yer almayacak. Ayrıca, hamstring sorunu yaşayan ve Miami deplasmanına çıkıp çıkmayacağı belirsiz olan kanat oyuncusu Jayden Nelson'ın durumu da yakından takip ediliyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Kafa kafaya rekabet

MIA Son 2 maçları AUS 0 Galibiyetler 1 Beraberlik 1 Galibiyet Inter Miami CF 1 - 1 Austin FC

Austin FC 5 - 1 Inter Miami CF 2 Gol sayısı 6 2,5 gol üzeri maçlar 1/2 Her iki takım da gol attı 2/2

Puan durumu

