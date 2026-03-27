İngiltere
Wembley
Uruguay
Bugünkü İngiltere - Uruguay hazırlık maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

İngiltere ile Uruguay arasındaki hazırlık maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Thomas Tuchel, Wembley'de yıldızlarla dolu Uruguay takımını ağırlayacakları maçta İngiltere kadrosunda bazı denemeler yapmayı planlıyor. 

İşte İngiltere - Uruguay maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

ABDFubo
İngiltereITV
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile İngiltere - Uruguay maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

İngiltere - Uruguay maçını ücretsiz olarak nasıl izleyebilir ve canlı yayınlayabilirsiniz?

 Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümüyle maça erişebilir. 

İngiltere - Uruguay maçının başlama saati

İngiltere - Uruguay maçı 27 Mart 2026 tarihinde saat 15:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak. 

Maç önizlemesi

İngiltere, yeni teknik direktörü Thomas Tuchel yönetiminde üst üste altı maçta kalesini gole kapatmış ve Dünya Kupası elemelerini %100'lük bir galibiyet oranıyla geçmiştir. Tuchel artık eski dışlanmış oyuncu Ben White ve Everton orta saha oyuncusu James Garner'ın da dahil olduğu geniş bir kadroyla denemeler yapabilir. 24 yaşındaki Garner, İngiltere'nin tüm yaş gruplarında forma giydi ancak hiç A milli takımda forma giymedi. Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham da, hamstring sakatlığından kısa süre önce döndüğü için forma şansı bulabilir.

Marcelo Bielsa'nın Uruguay'ı, ABD'ye karşı 5-1'lik ağır bir yenilgiyi de içeren zorlu bir 2025 sonu geçirdi. Real Madrid'in gözdesi Fede Valverde ve Man United'dan Manuel Ugarte, orta sahanın kilit isimleri olacak; Valverde, yakın zamanda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City'yi yendikleri maçta muhteşem bir hat-trick yapmıştı. 

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Dean Henderson, Dan Burn, Marc Guehi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Morgan Rogers, Anthony Gordon, Harry Kane ve Bukayo Saka, gelecek hafta Japonya maçı için kadroya katılacaklar, bu nedenle bu maçta forma giymeyecekler.

Tottenham'ın orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur, Uruguay kadrosunda uzun süreli bir eksiklik olacak. 

Takım haberleri ve kadrolar

İngiltere vs Uruguay Muhtemel kadrolar

İngiltereHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestURU
1
J. Pickford
5
J. Stones
V. Livramento
L. Hall
H. Maguire
8
J. Henderson
C. Palmer
16
A. Wharton
11
M. Rashford
N. Madueke
D. Solanke
1
Muslera
17
M. Vina
4
R. Araujo
2
J. Gimenez
13
G. Varela
20
M. Araujo
15
F. Valverde
5
M. Ugarte
10
G. De Arrascaeta
14
A. Canobbio
R. Aguirre

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • T. Tuchel

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • M. Bielsa

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

ENG
-Form

Gol atıldı (Verildi)
17/0
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
0/5

URU
-Form

Gol atıldı (Verildi)
4/6
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Kafa kafaya rekoru

ENG

Son 2 maçları

URU

1

Galibiyet

0

Beraberlikler

1

Galibiyet

3

Gol sayısı

3
2,5 gol üzeri maçlar
2/2
Her iki takım da gol attı
2/2

Puan Durumu

Bugün İngiltere - Uruguay maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Android tabanlı çoğu TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV özellikli Google Chromecast gibi cihazlarda yerleşik VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve tıpkı telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı Yansıtmak/Yayınlamaktır.

