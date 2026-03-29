Bugünkü Gujarat Titans - Rajasthan Royals maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Gujarat Titans ile Rajasthan Royals arasındaki maçın İngilizce canlı yayınlarını nereden izleyebileceğinizi burada bulabilirsiniz; GOAL, bugünkü maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyor.

Maç Önizlemesi

Narendra Modi Stadyumu, 4 Nisan 2026'da Gujarat Titans (GT) ile Rajasthan Royals (RR) arasında gerçekleşecek devasa karşılaşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sezonun 9. maçı, Titans'ın Ahmedabad'daki ilk ev sahibi maçı olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Her iki takımın da yenilenen lider kadrosu ve son mega açık artırmadan gelen yüksek profilli takviyelerle, Batı Savaşı, ligin en istikrarlı iki modern franchise'ı arasında taktiksel bir ustalık dersi vaat ediyor.

Üretken Shubman Gill'in liderliğindeki Gujarat Titans, süreklilik ve patlayıcı güç üzerine kurulu bir kadroyla bu sezona giriyor. 2025 Orange Cap kazananı Sai Sudharsan'ın kadroda kalması ve burada eski takımıyla karşı karşıya gelecek olan efsanevi Jos Buttler'ın takıma katılması, ligin belki de en zorlu açılış ikilisini oluşturuyor. Ashish Nehra'nın baş antrenör olarak devam etmesi ve efsanevi Matthew Hayden'ın vuruş antrenörü olarak takıma katılmasıyla GT, Ahmedabad koşullarına ilişkin derin bilgilerini kullanarak Rashid Khan ve Mohammed Siraj'ın önderlik ettiği bowling hücumuyla sahaya hakim olmayı hedefleyecek.

Bu arada Rajasthan Royals, Riyan Parag'ın kaptanlığında cesur ve yeni bir döneme girdi. Sanju Samson'un ayrılmasının ardından Royals, Kumar Sangakkara'nın koçluğunu yaptığı dengeli bir takımı yönetme görevini genç all-rounder'a emanet etti. RR kadrosu, Ravindra Jadeja'nın kurnazlığı ve Sam Curran'ın swing'i ile bowling konusunda bir güç merkezi olmaya devam ediyor; her ikisi de orta overs'larda X faktörünü sağlamak amacıyla yapılan büyük transferler. Royals için anahtar, GT'nin hızlı atıcılarının ilk hücumunu atlatarak, orta sıradaki bitiricilerinin dünyanın en büyük kriket stadyumunun geniş dış sahasını kullanmasına izin vermek olacak.

Gujarat Titans - Rajasthan Royals maçının başlama saati

🏟️ Mekan: Narendra Modi Stadyumu, Ahmedabad ⏰ Başlangıç Saati: 19:30 IST

Gujarat Titans ile Rajasthan Royals arasındaki bugünkü maç, 4 Nisan 2026 tarihinde saat 19:30'da (IST) başlayacak.

🇬🇧 İngiltere'de IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz

Mevcut bir Sky müşterisiyseniz, Sky Sports'u istediğiniz zaman çevrimiçi olarak veya My Sky uygulaması aracılığıyla ekleyebilirsiniz. Paket, Sky Stream ile aylık 22 £'dan başlar. Sky Sports+ ekstra ücret ödemeden dahildir ve izleyicilere çeşitli spor dallarından çok daha fazla canlı etkinliği izleme fırsatı sunar. Sky Sports uygulaması, abonelerin hareket halindeyken canlı spor yayınlarını indirip izlemelerine olanak tanır ve iPhone, iPad ve Android'de mevcuttur.

Sky müşterisi olmayanlar da NOW TV ile maçları izleyebilir. Sporseverler için çeşitli abonelik seçenekleri mevcuttur; bunlardan biri, 14,99 £ karşılığında 24 saat boyunca 12 Sky Sports kanalının tümüne erişim sağlayan Sports "Day Membership"dir. NOW'un "Fully Flexible" spor üyeliği de yine sınırsız Sky Sports erişimi sağlar, ancak bu erişim 30 gün boyunca geçerlidir. Bu üyelik aylık 34,99 £'dur ve aylık dönem bitmeden iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenir.

Ayrıca, %20 daha az ücret ödeyerek aylık sadece 27,99 £ ödeyeceğiniz bir "12 Aylık Tasarruf" paketi de bulunmaktadır. Ancak, en az 12 aylık bir süre için kayıt olmanız gerekmektedir. En az 12aylık sürenin ardından, iptal edilmedikçe aylık 34,99 £ karşılığında otomatikolarak yenilenir.

🇺🇸 ABD ve Kanada'da IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz

Willow TV, kriket yayınlarına özel bir kanaldır ve ABD'de IPL'nin tek yayıncısıdır. Burada canlı ve kaydedilmiş maç yayınlarını bulabilir, hayranların maçları anında takip etmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca platform, ayrıntılı maç analizleri, yorumlar ve özetler sunarak izleme deneyimini zenginleştirir.

FuboTV, Willow TV'yi de içeren ve IPL'ye ve tüm spor dünyasına erişim sunan üstün kaliteli bir yayın hizmetidir. Fubo, ilk ay 45,99 $, sonraki aylar ise aylık 55,99 $ olan yeni 'Fubo Sports' dahil olmak üzere çeşitli abonelik planları sunar. ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel ve ABC, CBS ve Fox gibi yerel kanalları içeren 28'den fazla kanalla, bu hizmet sadeleştirilmiş ve spor odaklıdır. Diğer Fubo planları aylık 84,99 $'dan başlar ve tüm planlarda yeni aboneler için 7 günlük ücretsiz deneme süresi sunulur. Bu yayın hizmeti, güreş ve genel spor hayranları için kaçırılmayacak bir fırsattır.

🇦🇺 Avustralya'da IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz

Tüm IPL 2026 maçlarını televizyonda Fox Cricket kanallarından izleyebileceksiniz. Fox kanalınız yoksa ve abone olmak istemiyorsanız, spor yayınları uzmanı Kayo Sports da bu yılki turnuvayı yayınlayacak. İki farklı abonelik planı seçeneği bulunmaktadır. İşte tüm detaylara daha yakından bir bakış:

Kayo Standard

Bu, bireysel izleyiciler için tasarlanmış giriş seviyesi bir plandır.

Fiyat: Aylık 29,99

Aylık 29,99 Eşzamanlı Yayınlar: Bir seferde 1 ekran

Bir seferde 1 ekran Video Kalitesi: Yüksek Çözünürlük (1080p'ye kadar)

Yüksek Çözünürlük (1080p'ye kadar) Önemli Özellikler: 50'den fazla spor dalına tam erişim, SplitView (tek ekranda birden fazla maç izleme), Bağlayıcı sözleşme yok.

Kayo Premium

Bu, en üst düzey plan olup, ailelere ve en iyi görsel deneyimi isteyenlere yöneliktir.

Fiyat: Aylık 45,99

Aylık 45,99 Eşzamanlı Akış: Aynı anda 2 ekran

Aynı anda 2 ekran Video Kalitesi: 4K Ultra HD (seçili içeriklerde ve uyumlu cihazlarda)

(seçili içeriklerde ve uyumlu cihazlarda) Temel Özellikler: Standart planın tüm özelliklerine ek olarak 4K akış ve ekstra bir eşzamanlı akış.

🌏 IPL 2026'nın dünya çapında yayınlanması

Ülke Ağ/Yayın 🇿🇦 Güney Afrika SuperSport 🇦🇺 Avustralya Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Kanada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Karayipler ve Latin Amerika Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Fransa YuppTV 🇮🇳 Hindistan JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Orta Doğu Noon

🛜 VPN ile her yerden IPL 2026'yı izleyin

Bölgenizde IPL maçlarını canlı izleyemiyorsanız veya seyahatteyseniz, bir VPN kullanarak bulunduğunuz yerden maçları izleyebilirsiniz. VPN, coğrafi kısıtlamaları aşmak ve en sevdiğiniz yayın hizmetlerine her yerden erişmek için güvenli bir bağlantı oluşturur.

NordVPN'i kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz, ancak diğer seçenekler için ayrıntılı VPN kılavuzumuza da göz atabilirsiniz.