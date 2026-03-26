Galler, 2026 Dünya Kupası'na katılmak için 2022 play-off'larındaki başarılarını tekrarlamak istiyor. Bosna-Hersek, takımın play-off finaline ulaşmasının önündeki son engel.

İşte Galler - Bosna Hersek maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler.

Galler - Bosna Hersek maçının başlama saati

Cardiff City Stadium

Galler - Bosna Hersek maçı 26 Mart 2026 tarihinde 15:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Kuzey Makedonya'yı 7-1 gibi ezici bir skorla mağlup ettikleri Dünya Kupası elemelerinin son iki maçındaki galibiyetler, Galler'e tarihinde ilk kez üst üste iki Dünya Kupası'na katılma şansı sunuyor. 2022 Dünya Kupası'na katılmak için ev sahibi oldukları play-off maçlarında hem Avusturya'yı hem de Ukrayna'yı mağlup ettiler, bu yüzden görevlerinin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Galler, son 14 iç saha maçında (8 galibiyet, 4 beraberlik) 90 dakika içinde sadece iki kez mağlup oldu, bu avantaj bu maçta ve finale kalmaları halinde İtalya veya Kuzey İrlanda karşısında da belirleyici olabilir. Takımın sembolü Harry Wilson, beş eleme maçında yedi gole doğrudan katkı sağladı ve sadece beş oyuncu, onun 16 golüne (10 gol, 6 asist) katkıda bulunanlardan daha fazla Premier Lig golüne katkı sağladı.

Bosna, son dakikada yediği golle Avusturya ile 1-1 berabere kalarak son maçında otomatik eleme şansını acı bir şekilde kaçırdı. Takım, son dört maçında yenilgi yüzü görmedi (2 galibiyet, 2 beraberlik) ve deplasmanda da dört maçtır yenilmez durumda; bu nedenle bağımsız bir ülke olarak tarihindeki ikinci büyük turnuvaya katılma konusunda kendilerine güveniyorlar. Ancak, 2010 Dünya Kupası'nı ve son dört Avrupa Şampiyonası'nı play-off'larda elenerek kaçıran Bosna, play-off'lardaki kötü şansını kırmak zorunda.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Galler, önceki dört karşılaşmanın hiçbirinde galip gelemedi (2 beraberlik, 2 mağlubiyet), bunlardan üçü kendi sahasında oynandı.

Bosna, son üç karşılaşmanın hepsinde kalesini gole kapattı (2 galibiyet, 1 beraberlik).

Bosna, üst üste 11 maçta gol attı.

Galler, sakatlık nedeniyle savunma ikilisi Ben Davies ve Chris Mepham'ın yanı sıra forvet Kieffer Moore'dan da yoksun. Bosna'da yeni bir sakatlık endişesi yok.

40 yaşındaki Edin Dzeko, Bosna'nın tüm zamanların en golcü (72) ve en çok forma giyen (146) oyuncusu. Schalke'de forma giyen oyuncu, eleme maçlarında 5 gol attı.

Takım haberleri ve kadrolar

