Bundesliga
team-logoFreiburg
Europa-Park Stadion
team-logoBayern Münih
Bugünkü Freiburg - Bayern Münih Bundesliga maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Freiburg - Bayern Münih
Freiburg
Bayern Münih
Bundesliga

Freiburg ile Bayern Münih arasındaki Bundesliga maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Bayern Münih, Freiburg deplasmanında bir başka Bundesliga şampiyonluğuna doğru durmak bilmeyen yürüyüşünü sürdürüyor.

Freiburg - Bayern Münih maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden izleyebileceğinizi ve bugünkü maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi burada bulabilirsiniz.

ABDFubo
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaFubo Kanada
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğuMBC Shahid

Freiburg - Bayern Münih maçının başlama saati

Bundesliga - Bundesliga
Europa-Park Stadion

Freiburg - Bayern Münih maçı 4 Nisan 2026 tarihinde 09:30 EST ve 14:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Freiburg, arka arkaya aldığı galibiyetlerle uluslararası ara dönemine girdi ve Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürdü. Ayrıca, Celta Vigo ile oynayacakları Avrupa Ligi çeyrek finali de ufukta görünüyor. 

Bayern Münih, Kasım ayından bu yana resmi maçlarda deplasmanda yenilgi yüzü görmedi (9 galibiyet, 2 beraberlik); bu seri, takımın Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya yükselmesine ve Bundesliga’da zirvede 9 puanlık bir fark açmasına yardımcı oldu. Vincent Kompany’nin öğrencileri bu maçın ardından Real Madrid ile karşılaşacak, bu karşılaşmanın hemen ardından Real Madrid’e konuk olacak ve Bundesliga’da dört galibiyet daha alması halinde lig şampiyonluğunu fiilen garantilemiş olacak. 

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Bayern'in son sekiz resmi deplasman maçının yedisinde her iki takım da gol attı.

Bayern, 1971-72 sezonunda kendilerinin kırdığı bir takımın tek sezonda attığı en fazla gol rekoru olan 101 gole 4 gol uzaklıkta.

Michael Olise, 6-1 galibiyetle sonuçlanan ilk maçta iki gol atıp üç asist yaparak parladı.

Bayern, son dönemde sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jamal Musiala ve Aleksandar Pavlović'i kadrosuna geri kazandırabilir.

Takım haberleri ve kadrolar

Freiburg vs Bayern Münih kadroları

4-2-3-1

4-2-3-1

1
N. Atubolu
3
P. Lienhart
28
M. Ginter
29
P. Treu
30
C
C. Guenter
44
J. Manzambi
8
M. Eggestein
19
J. Beste
14
Y. Suzuki
7
D. Scherhant
9
L. Hoeler
1
C
M. Neuer
4
J. Tah
20
T. Bischof
3
M. Kim
44
J. Stanisic
22
R. Guerreiro
8
L. Goretzka
42
L. Karl
6
J. Kimmich
14
L. Diaz
7
S. Gnabry

4-2-3-1

Yedekler

Teknik direktör

  • J. Schuster

Yedekler

Teknik direktör

  • V. Kompany

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

SCF
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/7
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

FCB
-Form

Gol atıldı (Verildi)
19/4
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Kafa kafaya rekoru

SCF

Son 5 maçları

FCB

0

Galibiyetler

1

Beraberlik

4

Galibiyetler

5

Gol sayısı

15
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Puan durumu

