Fiorentina - Inter maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden izleyebileceğinizi burada bulabilirsiniz; bugünkü maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.
|ABD
|Paramount+
|İngiltere
|DAZN İngiltere
|Avustralya
|beIN Sports Avustralya
|Kanada
|Fubo Kanada
|Orta Doğu
|STARZPLAY
VPN ile Fiorentina - Inter maçını nasıl izleyebilirsiniz?
Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu, maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.
Fiorentina - Inter maçının başlama saati
Fiorentina - Inter maçı 22 Mart 2026 tarihinde, 15:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.
Maç önizlemesi
Serie A’nın ilk 19 maçında sadece 13 puan toplayan La Viola, son 10 maçında 15 puan kazandı. Ayrıca son beş maçından sadece birini kaybetti. Pazartesi günü Cremonese’ye karşı alınan hayati galibiyet, onları küme düşme potasının son sırasını işgal eden rakiplerinden dört puan farkla uzaklaştırdı.
Cristian Chivu'nun Serie A lideri Inter takımı, garip bir şekilde formdan düşmüş durumda ve tüm turnuvalarda son üç maçında galibiyet alamadı. Yine de zirvede Milan'a karşı sekiz puanlık bir üstünlüğü var ve henüz paniğe kapılmayacaklar. Nerazzuri, bu sezon duran toplardan 20 gol attı.
Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri
Inter'den Federico Dimarco, ligde en fazla orta yapan (263) ve en fazla kilit pas veren (68) oyuncu. Ayrıca 15 asistiyle ligdeki en fazla asist yapan oyuncu.
Inter'in kaptanı Lautaro Martinez, uzun bir aradan sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Bugün Fiorentina - Inter maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçı izleyin.
Büyük Ekranda Nasıl İzlenir
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.