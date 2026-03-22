Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Serie A
team-logoFiorentina
Artemio Franchi, Firenze
team-logoInter
Çeviri:

Bugünkü Fiorentina - Inter Serie A maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Fiorentina ile Inter arasındaki Serie A maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Fiorentina - Inter maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden izleyebileceğinizi burada bulabilirsiniz; bugünkü maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

ABDParamount+
İngiltereDAZN İngiltere
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaFubo Kanada
Orta DoğuSTARZPLAY

VPN ile Fiorentina - Inter maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu, maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Fiorentina - Inter maçının başlama saati

crest
Fiorentina - Inter maçı 22 Mart 2026 tarihinde, 15:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Serie A’nın ilk 19 maçında sadece 13 puan toplayan La Viola, son 10 maçında 15 puan kazandı. Ayrıca son beş maçından sadece birini kaybetti. Pazartesi günü Cremonese’ye karşı alınan hayati galibiyet, onları küme düşme potasının son sırasını işgal eden rakiplerinden dört puan farkla uzaklaştırdı.
US Cremonese v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images

Cristian Chivu'nun Serie A lideri Inter takımı, garip bir şekilde formdan düşmüş durumda ve tüm turnuvalarda son üç maçında galibiyet alamadı. Yine de zirvede Milan'a karşı sekiz puanlık bir üstünlüğü var ve henüz paniğe kapılmayacaklar. Nerazzuri, bu sezon duran toplardan 20 gol attı. 

FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Inter'den Federico Dimarco, ligde en fazla orta yapan (263) ve en fazla kilit pas veren (68) oyuncu. Ayrıca 15 asistiyle ligdeki en fazla asist yapan oyuncu.

Inter'in kaptanı Lautaro Martinez, uzun bir aradan sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor. 

FBL-ITA-SERIEA-INTER-GENOAGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Fiorentina vs Inter Muhtemel kadrolar

FiorentinaHome team crest

4-3-3

Diziliş

3-5-2

Home team crestINT
43
D. de Gea
2
Dodo
6
L. Ranieri
5
M. Pongracic
21
R. Gosens
8
R. Mandragora
4
M. Brescianini
44
N. Fagioli
20
M. Kean
65
F. Parisi
10
A. Gudmundsson
1
Y. Sommer
25
M. Akanji
30
C. Augusto
31
Y. Bisseck
7
P. Zielinski
23
N. Barella
20
Hakan Çalhanoğlu
2
D. Dumfries
32
F. Dimarco
94
F. Esposito
9
M. Thuram

Yedekler

Teknik direktör

  • P. Vanoli

Yedekler

Teknik direktör

  • C. Chivu

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

FIO
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/6
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

INT
-Form

Gol atıldı (Verildi)
4/4
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Kafa kafaya rekabet

FIO

Son 5 maçları

INT

1

Galibiyet

0

Beraberlikler

4

Galibiyetler

4

Gol sayısı

10
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Puan durumu

