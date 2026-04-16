Crystal Palace bu hafta Avrupa sahalarına geri dönüyor ve Fiorentina ile oynayacağı Konferans Ligi çeyrek finalinin rövanş maçı için Floransa'ya gidiyor. Sadece bir hafta önce Güney Londra'da Palace, ezici bir galibiyetle avantajlı bir konuma gelmişti ve şimdi Stadio Artemio Franchi'de işi bitirmeyi hedefliyor.

Fiorentina - Crystal Palace maçının başlama saati

Konferans Ligi - Conference League Final Stage Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina - Crystal Palace maçı 16 Nisan saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Fiorentina, Avrupa'da 3-0'lık bir mağlubiyeti telafi etmek zorunda olduğu, daha önce hiç karşılaşmadığı bir durumla çeyrek finalin rövanş maçına çıkıyor. Konferans Ligi'nde iki kez finale, üç kez de yarı finale kalmış olsalar da, bugüne kadar bu aşamada hiç yenilmediler ve geçmişte bu ölçekte bir geri dönüş peşindeyken zorlandıkları görülüyor. 11 Avrupa çeyrek final maçından 10'unu kazandılar, tek yenilgileri ise 1970'te Celtic'e karşıydı.

Takım hafta sonu Lazio'yu 1-0 yenerek moral kazanmış olsa da, taraftarları şansın kendilerinden yana olmadığını biliyor. Bu sonuçla Serie A'da küme düşme tehlikesinden 8 puan uzaklaştılar, ancak Palace karşısında hücum oyuncularının öne çıkması gerekecek.

Crystal Palace için ise bu yeni bir deneyim. Avrupa kupalarında daha önce hiç bu kadar güçlü bir ilk maç avantajı elde etmemişlerdi ve Güney Londra'daki performansları da onlara iyi bir zemin hazırladı. Ismaila Sarr, eleme turlarında özellikle etkili oldu; Şubat ayından bu yana turnuvada attığı altı golün dördünü, AEK Larnaca'ya karşı iki gol ve Fiorentina'ya karşı bir gol olmak üzere bu turlarda kaydetti. Palace'ın formu da genel olarak iyileşti; zorlu bir kış döneminin ardından son 10 maçında sadece bir yenilgi aldı.

Oliver Glasner'in Avrupa kupalarındaki tecrübesi rehberliğinde Palace, ikinci maçı dikkatli bir şekilde yönetmeye çalışacak ve avantajını artırma arzusu ile elindeki avantajı koruma ihtiyacını dengelemeye çalışacaktır.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Fiorentina, ilk maçta gördüğü sarı kart nedeniyle rövanş maçında Dodo'dan yoksun olacak. Öte yandan, bu sezon Serie A'da sekiz gol atan Moise Kean, baldırındaki sorun nedeniyle forma giyemeyebilir; Fabiano Parisi ve Niccolo Fortini'nin de oynayıp oynamayacağı belirsiz. Tariq Lamptey ise diz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak.

Palace'ın kadrosu daha iyi durumda görünüyor, ancak Eddie Nketiah uyluk sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak ve Cheick Doucoure, Ocak 2025'ten beri oynamadığı için uzun süreli sakatlığını sürdürüyor. Evann Gueessand da bir sakatlık sorunu yaşıyor.

Tarihsel istatistikler Palace'ın lehine, zira Fiorentina son dört İngiliz kulübüyle oynadığı maçın hiçbirini kazanamadı; üçünü kaybetti, birini berabere bitirdi.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya rekoru

FIO Son maç CRY 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 1 Galibiyet Crystal Palace 3 - 0 Fiorentina 0 Gol sayısı 3 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 0/1

Sıralama

