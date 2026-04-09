Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Ligi Europa
team-logoFC Porto
Estadio do Dragao
team-logoNottingham Forest
Bugünkü FC Porto - Nottingham Forest Avrupa Ligi maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

FC Porto - Nottingham Forest
FC Porto
Nottingham Forest
Ligi Europa

FC Porto ile Nottingham Forest arasındaki Avrupa Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Porto ve Nottingham Forest, bu kez Avrupa Ligi çeyrek finallerinde yeniden karşı karşıya geliyor; ilk maç Portekiz'de oynanacak. İki takım, turnuvanın daha önceki aşamalarında da karşılaşmış ve o maçta Forest kendi sahasında galip gelmişti. 

FC Porto - Nottingham Forest maçını İngilizce canlı yayınlarla nereden izleyebileceğinizi ve bugün maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi burada bulabilirsiniz.

ABDFubo
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile FC Porto - Nottingham Forest maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

FC Porto - Nottingham Forest maçının başlama saati

crest
Ligi Europa - Avrupa Ligi
Estadio do Dragao

FC Porto - Nottingham Forest maçı 9 Nisan saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Nottingham Forest için bu sezonun ana hedefi Premier Lig'de kalmak olmaya devam ediyor, ancak şimdi kendi sahasında neredeyse yenilmez bir performans sergileyen Porto ile karşı karşıya geliyorlar. Porto, Estádio do Dragão'daki son 13 maçından 11'ini kazandı, diğer ikisinde berabere kaldı ve Avrupa Ligi'nde bu sahada oynadığı beş maçın hepsini kazanarak kusursuz bir performans sergiledi. 

Bir önceki turda Porto, Stuttgart'ı iki maçta da rahatlıkla geçtiler, Forest ise Midtjylland'a karşı zorlu bir mücadele verdi ve sonunda penaltılarla turu geçti.

Nottingham Forest FC v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3Getty Images

Defansif açıdan Porto, son sekiz maçında sadece iki kez kalesini gole kapatabildi ve Avrupa Ligi'nde oynadığı beş iç saha maçının üçünde gol yedi. Forest ise son yedi deplasman maçında gol attı. Diğer yandan Porto, tüm turnuvalarda son altı maçının her birinde en az iki gol atarak istikrarlı bir performans sergiledi ve bu maçların beşini tam olarak 2-0 tamamladı.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Porto, ilk maça birkaç sakatlık sorunu ile giriyor. Rodrigo Mora, Samu Omorodion Aghehowa, Luuk de Jong ve Nehuén Pérez'in oynaması kesinleşmezken, Zaidu Sanusi'nin durumu belirsizliğini koruyor. Nottingham Forest da birçok oyuncusu eksik olarak deplasmana gidiyor. Elliot Anderson cezalı, Omari Hutchinson, Ola Aina, Jair Cunha, Willy Boly, Nicolò Savona, John Victor ve Chris Wood ise sakatlık nedeniyle kadroda yer almıyor.

Nottingham Forest v Fulham - Premier LeagueGetty Images

İki takım bu sezon bir kez karşılaştı ve Forest maçı 2-0 kazandı. Bu sonuç, Porto’nun son mağlubiyetiydi; bu da bu rövanş maçına ayrı bir önem katıyor.

Takım haberleri ve kadrolar

FC Porto vs Nottingham Forest kadroları

FC PortoHome team crest

4-3-3

Diziliş

3-4-2-1

Home team crestNFO
99
C
D. Costa
3
T. Silva
12
Z. Sanusi
5
J. Bednarek
52
M. Fernandes
10
G. Veiga
13
P. Rosario
42
S. Fofana
29
T. Moffi
7
W. Gomes
17
B. Sainz
27
S. Ortega
5
Murillo
4
Morato
44
Z. Abbott
29
D. Bakwa
22
C
R. Yates
14
D. Ndoye
10
M. Gibbs-White
16
N. Dominguez
24
J. McAtee
11
C. Wood

3-4-2-1

NFOAway team crest

POR
-Sıralanmak

Yedekler

Teknik direktör

  • F. Farioli

NFO
-Sıralanmak

Yedekler

Teknik direktör

  • V. Pereira

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

POR
-Form

Gol atıldı (Verildi)
11/4
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

NFO
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/4
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Kafa kafaya rekoru

POR

Son maç

NFO

0

Galibiyetler

0

Beraberlikler

1

Galibiyet

0

Gol sayısı

2
2,5 gol üzeri maçlar
0/1
Her iki takım da gol attı
0/1

Puan Durumu

Bugün FC Porto - Nottingham Forest maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı Yansıtmak/Yayınlamaktır.

