Porto ve Nottingham Forest, bu kez Avrupa Ligi çeyrek finallerinde yeniden karşı karşıya geliyor; ilk maç Portekiz'de oynanacak. İki takım, turnuvanın daha önceki aşamalarında da karşılaşmış ve o maçta Forest kendi sahasında galip gelmişti.

FC Porto - Nottingham Forest maçı 9 Nisan saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Nottingham Forest için bu sezonun ana hedefi Premier Lig'de kalmak olmaya devam ediyor, ancak şimdi kendi sahasında neredeyse yenilmez bir performans sergileyen Porto ile karşı karşıya geliyorlar. Porto, Estádio do Dragão'daki son 13 maçından 11'ini kazandı, diğer ikisinde berabere kaldı ve Avrupa Ligi'nde bu sahada oynadığı beş maçın hepsini kazanarak kusursuz bir performans sergiledi.

Bir önceki turda Porto, Stuttgart'ı iki maçta da rahatlıkla geçtiler, Forest ise Midtjylland'a karşı zorlu bir mücadele verdi ve sonunda penaltılarla turu geçti.

Defansif açıdan Porto, son sekiz maçında sadece iki kez kalesini gole kapatabildi ve Avrupa Ligi'nde oynadığı beş iç saha maçının üçünde gol yedi. Forest ise son yedi deplasman maçında gol attı. Diğer yandan Porto, tüm turnuvalarda son altı maçının her birinde en az iki gol atarak istikrarlı bir performans sergiledi ve bu maçların beşini tam olarak 2-0 tamamladı.

Porto, ilk maça birkaç sakatlık sorunu ile giriyor. Rodrigo Mora, Samu Omorodion Aghehowa, Luuk de Jong ve Nehuén Pérez'in oynaması kesinleşmezken, Zaidu Sanusi'nin durumu belirsizliğini koruyor. Nottingham Forest da birçok oyuncusu eksik olarak deplasmana gidiyor. Elliot Anderson cezalı, Omari Hutchinson, Ola Aina, Jair Cunha, Willy Boly, Nicolò Savona, John Victor ve Chris Wood ise sakatlık nedeniyle kadroda yer almıyor.

İki takım bu sezon bir kez karşılaştı ve Forest maçı 2-0 kazandı. Bu sonuç, Porto’nun son mağlubiyetiydi; bu da bu rövanş maçına ayrı bir önem katıyor.

POR Son maç NFO 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 1 Galibiyet Nottingham Forest 2 - 0 FC Porto 0 Gol sayısı 2 2,5 gol üzeri maçlar 0/1 Her iki takım da gol attı 0/1

