FC Midtjylland
MCH Arena
Nottingham Forest
Bugünkü FC Midtjylland - Nottingham Forest Avrupa Ligi maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

FC Midtjylland ile Nottingham Forest arasındaki Avrupa Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Nottingham Forest, Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında MCH Arena'da FC Midtjylland ile karşılaşacak ve ilk maçta aldığı dar farklı mağlubiyeti telafi etmek zorunda.

İşte FC Midtjylland - Nottingham Forest maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

ABDFubo
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile FC Midtjylland - Nottingham Forest maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

FC Midtjylland - Nottingham Forest maçının başlama saati

FC Midtjylland - Nottingham Forest maçı 19 Mart'ta 12:45 EST ve 17:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Ulvene, ev sahibi avantajının rahatlığını yaşayacak ve bu durum maçı tamamen değiştirebilir. Zaten bir gol farkla önde oldukları için, önümüzdeki maç biraz daha az ürkütücü görünüyor. Midtjylland, bu sezon Nottingham Forest’ı iki kez mağlup ederek üstünlük kurdu ve bu sayıyı üçe çıkarmak için can atıyor.

Nottingham Forest FC v FC Midtjylland - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images

Bu arada, Forest'ın zorlukları artmaya devam ediyor. Formları hayal kırıklığı yaratıyor ve baskı giderek artıyor. Evlerinde, bu sezon iki kez de Ulvene'yi yenemediler. Konuk takım, Avrupa Ligi umutlarını canlı tutmak istiyorsa, yaklaşımını yeniden gözden geçirmeli ve stratejisini keskinleştirmeli.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Midtjylland, bu sezon 21 gol atan en golcü oyuncusu Franculino'nun diz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması nedeniyle forvetteki gücünden bir miktar yoksun kalacak. Genç kanat oyuncusu Mikel Gogorza da kadroda yer almayacak ve bu durum Ulvene'nin hücumda biraz zayıf kalmasına neden olacak.

Forest tarafında da sakatlık listesi aynı derecede endişe verici. Jair Cunha, ilk maçın başında ayak problemi nedeniyle erken oyundan çıkmak zorunda kaldı ve Stefan Ortega (baldır), Nicolo Savona, Chris Wood, John Victor ve Willy Boly (hepsi diz) ile birlikte tedavi odasına katıldı. Durumu daha da kötüleştiren ise, Luca Netz'in Avrupa Ligi maçlarında forma giyemeyecek olması.

Nottingham Forest FC v FC Midtjylland - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images

Yine de Garibaldiler için bir umut ışığı var. Son üç Avrupa Ligi deplasman maçından ikisini kazanmayı başardılar ve çeyrek finale yükselmek istiyorlarsa aynı direnci sergilemeleri gerekecek; zira 1995-96 UEFA Kupası'ndan bu yana Avrupa kupalarında bu aşamaya ulaşamamışlardı.

Takım haberleri ve kadrolar

FC Midtjylland vs Nottingham Forest Muhtemel kadrolar

FC MidtjyllandHome team crest

3-5-2

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestNFO
16
E. Olafsson
6
M. Erlic
4
O. Diao
22
M. Bech
19
P. Bravo
55
V. Bak
21
D. Castillo
11
D. Osorio
8
P. Billing
74
Junior Brumado
10
G. Cho
26
M. Sels
3
N. Williams
5
Murillo
31
N. Milenkovic
34
O. Aina
8
E. Anderson
7
C. Hudson-Odoi
14
D. Ndoye
6
I. Sangare
10
M. Gibbs-White
19
I. Jesus

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • M. Tullberg

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • V. Pereira

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

MID
-Form

Gol atıldı (Verildi)
6/2
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5

NFO
-Form

Gol atıldı (Verildi)
4/7
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Kafa kafaya rekoru

MID

Son 2 maçları

NFO

2

Galibiyetler

0

Beraberlikler

0

Galibiyetler

4

Gol sayısı

2
2,5 gol üzeri maçlar
1/2
Her iki takım da gol attı
1/2

Puan Durumu

Bugün FC Midtjylland - Nottingham Forest maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

