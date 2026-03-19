Nottingham Forest, Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında MCH Arena'da FC Midtjylland ile karşılaşacak ve ilk maçta aldığı dar farklı mağlubiyeti telafi etmek zorunda.

FC Midtjylland - Nottingham Forest maçının başlama saati

MCH Arena

FC Midtjylland - Nottingham Forest maçı 19 Mart'ta 12:45 EST ve 17:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Ulvene, ev sahibi avantajının rahatlığını yaşayacak ve bu durum maçı tamamen değiştirebilir. Zaten bir gol farkla önde oldukları için, önümüzdeki maç biraz daha az ürkütücü görünüyor. Midtjylland, bu sezon Nottingham Forest’ı iki kez mağlup ederek üstünlük kurdu ve bu sayıyı üçe çıkarmak için can atıyor.

Bu arada, Forest'ın zorlukları artmaya devam ediyor. Formları hayal kırıklığı yaratıyor ve baskı giderek artıyor. Evlerinde, bu sezon iki kez de Ulvene'yi yenemediler. Konuk takım, Avrupa Ligi umutlarını canlı tutmak istiyorsa, yaklaşımını yeniden gözden geçirmeli ve stratejisini keskinleştirmeli.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Midtjylland, bu sezon 21 gol atan en golcü oyuncusu Franculino'nun diz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması nedeniyle forvetteki gücünden bir miktar yoksun kalacak. Genç kanat oyuncusu Mikel Gogorza da kadroda yer almayacak ve bu durum Ulvene'nin hücumda biraz zayıf kalmasına neden olacak.

Forest tarafında da sakatlık listesi aynı derecede endişe verici. Jair Cunha, ilk maçın başında ayak problemi nedeniyle erken oyundan çıkmak zorunda kaldı ve Stefan Ortega (baldır), Nicolo Savona, Chris Wood, John Victor ve Willy Boly (hepsi diz) ile birlikte tedavi odasına katıldı. Durumu daha da kötüleştiren ise, Luca Netz'in Avrupa Ligi maçlarında forma giyemeyecek olması.

Yine de Garibaldiler için bir umut ışığı var. Son üç Avrupa Ligi deplasman maçından ikisini kazanmayı başardılar ve çeyrek finale yükselmek istiyorlarsa aynı direnci sergilemeleri gerekecek; zira 1995-96 UEFA Kupası'ndan bu yana Avrupa kupalarında bu aşamaya ulaşamamışlardı.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya rekoru

MID Son 2 maçları NFO 2 Galibiyetler 0 Beraberlikler 0 Galibiyetler Nottingham Forest 0 - 1 FC Midtjylland

Nottingham Forest 2 - 3 FC Midtjylland 4 Gol sayısı 2 2,5 gol üzeri maçlar 1/2 Her iki takım da gol attı 1/2

Puan Durumu

