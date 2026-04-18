team-logoEverton
Hill Dickinson Stadium
team-logoLiverpool
BYPASS GEO-RESTRICTIONS
Renuka Odedra

Bugünkü Everton - Liverpool Premier Lig maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Everton
Liverpool
Premier Lig

Everton ile Liverpool arasındaki Premier Lig maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

İşte Everton - Liverpool maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yer; bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

ABDSling
İngiltereSky Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Everton - Liverpool maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuzagöz atın.

ExpressVPN ile coğrafi kısıtlamaları aşın!Şimdi kaydolun

Everton - Liverpool maçının başlama saati

Premier Lig - Premier Lig
Hill Dickinson Stadium

Everton ile Liverpool arasındaki bugünkü maç 19 Nisan 2026, 14:00'da başlayacak.

Büyük bir heyecanla beklenen bu karşılaşma, Şubat 2025'te resmi olarak açılışı yapılan, Everton'ın Bramley-Moore Dock'taki son teknoloji ürünü stadyumu Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak. Bu maça girerken, her iki takım da Avrupa kupalarına katılma mücadelesi içinde. Liverpool, 52 puanla 5. sırada yer alıyor ancak son dönemde istikrarlı bir performans sergileyemiyor. Öte yandan, yükselişte olan Everton ise 47 puanla 8. sırada yer alıyor ve güçlü iç saha performansından yararlanarak rakipleriyle arasındaki farkı kapatmayı hedefliyor.

Bu sezonun Eylül 2025'teki önceki karşılaşmasında Liverpool, Anfield'da 2-1'lik dar bir galibiyet elde etmişti. Ancak Toffees, yeni stadyumunda müthiş bir performans sergiliyor ve son olarak Chelsea ile oynadıkları maçta seyirci rekoru kırdı. Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Everton, yeni stadyumunda tarihi bir ilk derbi galibiyeti elde etme fırsatını kolluyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Everton vs Liverpool Muhtemel kadrolar

EvertonHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestLIV
1
J. Pickford
32
J. Branthwaite
16
V. Mykolenko
6
J. Tarkowski
15
J. O'Brien
22
K. Dewsbury-Hall
10
I. Ndiaye
27
I. Gueye
7
D. McNeil
37
J. Garner
9
Beto
25
G. Mamardashvili
5
I. Konate
30
J. Frimpong
6
M. Kerkez
4
V. van Dijk
7
F. Wirtz
38
R. Gravenberch
10
A. Mac Allister
11
M. Salah
8
D. Szoboszlai
18
C. Gakpo

4-2-3-1

LIVAway team crest

  • D. Moyes

  • A. Slot

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

EVE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/6
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

LIV
-Form

Gol atıldı (Verildi)
3/10
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Kafa kafaya rekoru

EVE

Son 5 maçları

LIV

1

Galibiyet

1

Beraberlik

3

Galibiyetler

5

Gol sayısı

7
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Sıralama

Bugün Everton - Liverpool maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Android tabanlı TV'lerin çoğu ile Amazon Fire TV Stick veya Google TV özellikli Google Chromecast gibi cihazlarda yerleşik VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve tıpkı telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı Yansıtmak/Yayınlamaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!