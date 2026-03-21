Everton, Premier Lig'de Chelsea'yi Goodison Park'ta ağırlıyor; her iki takım da inişli çıkışlı performanslarını geride bırakıp istikrarlı bir çizgiye oturmak için can atıyor.
İşte Everton - Chelsea maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.
|ABD
|USA Network
|İngiltere
|Sky Sports
|Avustralya
|Stan Sport
|Kanada
|Fubo Kanada
|Hindistan
|JioStar
|Güney / Sahra Altı Afrika
|SuperSport
|Malezya
|Astro
|Orta Doğu
|beIN Sports MENA
VPN ile Everton - Chelsea maçını nasıl izleyebilirsiniz?
Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.
Everton - Chelsea maçının başlama saati
Everton - Chelsea maçı 21 Mart'ta 12:30 EST ve 17:30 GMT'de başlıyor.
Maç önizlemesi
David Moyes'un takımı, 2017-18 sezonundan beri yer almadıkları Avrupa futbolu için yarışta kalmalarını sağlayan sekizinci sırada bulunuyor.
Ancak Everton, Arsenal’e karşı aldığı 2-0’lık zorlu yenilginin ardından toparlanmaya çalışırken, Chelsea de kendi sorunlarıyla uğraşmak zorunda kaldı.
Liam Rosenior'un takımı hafta sonu Newcastle'a karşı evinde 1-0'lık bir mağlubiyet aldı ve işler daha da kötüye gitti: Paris Saint-Germain, Stamford Bridge'de oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Blues'u bir kenara iterek takımın 16 turunda elenmesine neden oldu.
Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri
Everton, Arsenal maçında James Tarkowski ve Jarrad Branthwaite'in yokluğuyla başa çıkmak zorunda kaldı; Branthwaite'in bu hafta sonu sahalara dönme ihtimali daha yüksek görünüyor. Tyrqiue George, eski takımıyla oynayacağı maçta forma giyemeyecek, Carlos Alcaraz ve Jack Grealish ise uzun süreli sakatlıklarından dolayı kadroda yer almayacak.
Chelsea'nin de kendi sakatlık sorunları var - Reece James hala sahalardan uzak, ancak Malo Gusto, hastalık nedeniyle PSG maçını kaçırdıktan sonra kadroya dönebilir. Tarihsel olarak Everton, Chelsea'yi aşmakta zorlanmış ve son dört karşılaşmada gol atamamıştır, ancak Goodison Park'taki son sekiz karşılaşmada sadece bir kez kaybetmiştir. Genel olarak, karşılıklı maçlarda Chelsea üstünlük sağlıyor; 78 galibiyet, 60 mağlubiyet ve 57 beraberlikle.
Bugün Everton - Chelsea maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
NordVPN
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçı izleyin.
Büyük Ekranda Nasıl İzlenir
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.