Everton, Premier Lig'de Chelsea'yi Goodison Park'ta ağırlıyor; her iki takım da inişli çıkışlı performanslarını geride bırakıp istikrarlı bir çizgiye oturmak için can atıyor.

İşte Everton - Chelsea maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

Everton - Chelsea maçının başlama saati

Premier Lig Hill Dickinson Stadium

Everton - Chelsea maçı 21 Mart'ta 12:30 EST ve 17:30 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

David Moyes'un takımı, 2017-18 sezonundan beri yer almadıkları Avrupa futbolu için yarışta kalmalarını sağlayan sekizinci sırada bulunuyor.

Ancak Everton, Arsenal’e karşı aldığı 2-0’lık zorlu yenilginin ardından toparlanmaya çalışırken, Chelsea de kendi sorunlarıyla uğraşmak zorunda kaldı.

Liam Rosenior'un takımı hafta sonu Newcastle'a karşı evinde 1-0'lık bir mağlubiyet aldı ve işler daha da kötüye gitti: Paris Saint-Germain, Stamford Bridge'de oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Blues'u bir kenara iterek takımın 16 turunda elenmesine neden oldu.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Everton, Arsenal maçında James Tarkowski ve Jarrad Branthwaite'in yokluğuyla başa çıkmak zorunda kaldı; Branthwaite'in bu hafta sonu sahalara dönme ihtimali daha yüksek görünüyor. Tyrqiue George, eski takımıyla oynayacağı maçta forma giyemeyecek, Carlos Alcaraz ve Jack Grealish ise uzun süreli sakatlıklarından dolayı kadroda yer almayacak.

Chelsea'nin de kendi sakatlık sorunları var - Reece James hala sahalardan uzak, ancak Malo Gusto, hastalık nedeniyle PSG maçını kaçırdıktan sonra kadroya dönebilir. Tarihsel olarak Everton, Chelsea'yi aşmakta zorlanmış ve son dört karşılaşmada gol atamamıştır, ancak Goodison Park'taki son sekiz karşılaşmada sadece bir kez kaybetmiştir. Genel olarak, karşılıklı maçlarda Chelsea üstünlük sağlıyor; 78 galibiyet, 60 mağlubiyet ve 57 beraberlikle.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya rekabet

Puan durumu

