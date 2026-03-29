Bugünkü Delhi Capitals - Mumbai Indians maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

GOAL, bugün oynanacak Delhi Capitals - Mumbai Indians maçını nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyor; işte maçın İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler.

Maç Önizlemesi

IPL sezonunun bu 8. maçı, başarıya ulaşmak için birbirinden çok farklı stratejiler izleyen iki takımı karşı karşıya getiriyor. Kendi kalesinde oynayan Delhi, geleneksel olarak spin atışlarına elverişli olan saha koşullarından yararlanmaya çalışırken, Mumbai ise son T20 Dünya Kupası zaferinde kilit rol oynayan dört Hintli yıldızının getirdiği ivmeyle, kendine özgü güçlü kadrosuyla sahaya çıkacak.

Delhi Capitals için hikaye, Axar Patel'in taktiksel liderliği etrafında şekilleniyor. Axar ve Kuldeep Yadav'dan oluşan dünya çapındaki spin ikilisinin başı çektiği bowling hücumuyla Delhi'nin birincil hedefi, orta overs sırasında Mumbai'nin orta sırasını boğmak olacak. KL Rahul'un liderliğindeki vuruş birimi ise yeni bir istikrar buldu. Agresif Nitish Rana ve Tristan Stubbs'ın bitirici yeteneği ile desteklenen DC, heyecan verici Delhi sahasında spin atıcılarının savunabileceği bir toplam skor hedefliyor.

Hardik Pandya'nın kaptanlığını yaptığı Mumbai Indians, kağıt üzerinde en korkutucu takım olmaya devam ediyor. Hint kriketinin "Büyük Üçlüsü" —Rohit Sharma, Suryakumar Yadav ve Jasprit Bumrah— birkaç over içinde herhangi bir rakibin elinden maçı alabilecek bir çekirdek oluşturuyor. Mumbai'nin stratejisi, Delhi'nin üst sıralarını etkisiz hale getirmek için muhtemelen Bumrah'ın kusursuz Powerplay ve death bowling'i etrafında şekillenecek. Ayrıca, Will Jacks gibi patlayıcı yurtdışı yeteneklerin kadroya dahil edilmesi, MI'ya Delhi'nin spin tuzağına karşı koymak için gereken dikey skor derinliğini sağlıyor.

Delhi Capitals - Mumbai Indians maçının başlama saati

🏟️ Yer: Arun Jaitley Stadyumu, Delhi ⏰ Başlangıç Saati: 15:30 IST

Delhi Capitals ile Mumbai Indians arasında oynanacak bugünkü maç, 4 Nisan 2026 tarihinde saat 15:30'da (Hindistan Standart Saati) başlayacak.

🇬🇧 Birleşik Krallık'ta IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz

Mevcut bir Sky müşterisiyseniz, Sky Sports'u istediğiniz zaman çevrimiçi olarak veya My Sky uygulaması aracılığıyla ekleyebilirsiniz. Paket, Sky Stream ile aylık 22 £'dan başlıyor. Sky Sports+ ek ücret ödemeden pakete dahildir ve izleyicilere çeşitli spor dallarında çok daha fazla canlı etkinliği izleme fırsatı sunar. Sky Sports uygulaması, abonelerin hareket halindeyken canlı spor yayınlarını indirip izlemelerine olanak tanır ve iPhone, iPad ve Android'de kullanılabilir.

Sky müşterisi olmayanlar da NOW TV ile maçları izleyebilir. Sporseverler için çeşitli abonelik seçenekleri mevcuttur; bunlardan biri, 14,99 £ karşılığında 24 saat boyunca 12 Sky Sports kanalının tümüne erişim sağlayan Sports ‘Day Membership’dir. NOW'un "Fully Flexible" spor üyeliği de yine sınırsız Sky Sports erişimi sağlar, ancak bu erişim 30 gün boyunca geçerlidir. Bu üyelik aylık 34,99 £'dur ve aylık dönem bitmeden iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenir.

Ayrıca, %20 daha az ücret ödeyerek aylık sadece 27,99 £ ödeyeceğiniz bir "12 Aylık Tasarruf" paketi de bulunmaktadır. Ancak, en az 12 aylık bir süre için kayıt olmanız gerekmektedir. En az 12aylık sürenin ardından, iptal edilmedikçe aylık 34,99 £ karşılığında otomatikolarak yenilenir.

🇺🇸 ABD ve Kanada'da IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz

Willow TV, kriket yayınlarına özel bir kanaldır ve ABD'de IPL'nin tek yayıncısıdır. Burada canlı ve kaydedilmiş maç yayınları bulabilir, hayranların maçları anında takip etmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca platform, ayrıntılı maç analizleri, yorumlar ve özetler sunarak izleme deneyimini zenginleştirir.

FuboTV, Willow TV'yi de içeren ve IPL'ye ve tüm spor dünyasına erişim sunan üstün kaliteli bir yayın hizmetidir. Fubo, ilk ay 45,99 $, sonraki aylar için ise aylık 55,99 $ olan yeni 'Fubo Sports' dahil olmak üzere çeşitli abonelik planları sunar. ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel ve ABC, CBS ve Fox gibi yerel kanalları içeren 28'den fazla kanalla, bu hizmet sadeleştirilmiş ve spor odaklıdır. Diğer Fubo planları aylık 84,99 $'dan başlar ve tüm planlarda yeni aboneler için 7 günlük ücretsiz deneme süresi sunulur. Bu yayın hizmeti, güreş ve genel spor hayranları için kaçırılmayacak bir fırsattır.

🇦🇺 Avustralya'da IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz

Tüm IPL 2026 maçlarını televizyonda Fox Cricket kanallarından izleyebileceksiniz. Fox kanalınız yoksa ve abone olmak istemiyorsanız, spor yayınları uzmanı Kayo Sports da bu yılki turnuvayı yayınlayacak. İki farklı abonelik planı seçeneği bulunmaktadır. İşte tüm detaylara daha yakından bir bakış:

Kayo Standard

Bu, bireysel izleyiciler için tasarlanmış giriş seviyesi bir plandır.

Fiyat: Aylık 29,99

Eşzamanlı Yayın: Bir seferde 1 ekran

Video Kalitesi: Yüksek Çözünürlük (1080p'ye kadar)

Önemli Özellikler: 50'den fazla spor dalına tam erişim, SplitView (tek ekranda birden fazla maç izleme), Bağlayıcı sözleşme yok.

Kayo Premium

Bu, en üst düzey plan olup, ailelere ve en iyi görsel deneyimi isteyenlere yöneliktir.

Fiyat: Aylık 45,99

Eşzamanlı Akış: Aynı anda 2 ekran

Video Kalitesi: 4K Ultra HD (seçili içeriklerde ve uyumlu cihazlarda)

Temel Özellikler: Standart planın tüm özelliklerine ek olarak 4K akış ve ekstra bir eşzamanlı akış.

🌏 IPL 2026 dünya çapında yayın

Ülke Ağ/Yayın 🇿🇦 Güney Afrika SuperSport 🇦🇺 Avustralya Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Kanada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Karayipler ve Latin Amerika Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Fransa YuppTV 🇮🇳 Hindistan JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Orta Doğu Noon

🛜 VPN ile her yerden IPL 2026'yı izleyin

Bölgenizde IPL maçlarını canlı izleyemiyorsanız veya seyahatteyseniz, bir VPN kullanarak bulunduğunuz yerden maçları izleyebilirsiniz. VPN, coğrafi kısıtlamaları aşmak ve en sevdiğiniz yayın hizmetlerine her yerden erişmek için güvenli bir bağlantı oluşturur.

NordVPN'i kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz, ancak diğer seçenekler için ayrıntılı VPN kılavuzumuza da göz atabilirsiniz.