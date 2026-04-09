Crystal Palace, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek finale yükselerek yeni bir sayfa açıyor ve Selhurst Park, Fiorentina ile oynayacakları UEFA Konferans Ligi eşleşmesinin ilk ayağına ev sahipliği yapacak.

Crystal Palace - Fiorentina maçı 9 Nisan saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Crystal Palace, Aralık ortasından Ocak sonuna kadar zorlu bir dönem geçirdi ve tek bir galibiyet bile alamadı, ancak tam da doğru zamanda durumu tersine çevirmeyi başardı. The Eagles, tüm turnuvalarda son dört maçında yenilmedi ve Avrupa'da da güçlü bir seri yakaladı; Conference League'de üst üste altı maçta mağlup olmadı.

Buna rağmen, sezonun genelinde inişli çıkışlı bir performans sergilendi. Palace, sezonun başında 10 maçlık yenilmezlik serisiyle parlak bir başlangıç yaptı, ancak kilit oyuncularını kaybettikten sonra ivme kaybetti. Selhurst Park'ta istikrarlı bir performans sergilemek zor oldu ve Premier Lig'de sadece üç iç saha galibiyeti elde edildi, ancak önemli maçlarda işlerini yapabildiklerini gösterdiler. Bu çeyrek final, kulüp için tarihi bir öneme sahip - büyük bir Avrupa turnuvasında ilk kez bu aşamaya ulaşıyorlar - ve Leicester, West Ham, Aston Villa ve Chelsea'nin ardından Conference League'de bu aşamaya ulaşan İngiliz takımları arasına katılıyorlar; bu dört takımın hepsi de eşleşmelerini kazandı.

Öte yandan Fiorentina, Avrupa futbolunun bu seviyesine yabancı değil. Bu, Prag'da oynanan 2023 Conference League finalinden bu yana bir İngiliz takımıyla ilk karşılaşmaları olacak. Yurtiçinde zor günler geçiren ve Serie A'da 15. sırada yer alan takım, ancak Palace gibi son zamanlarda bir miktar istikrar yakaladı ve altı maçtır yenilgi yüzü görmedi. Takımın tecrübesi çok önemli olabilir; son üç Conference League kampanyasının her birinde en az yarı finale yükselmiş olan takım, çeyrek finallerde de etkileyici bir sicile sahip. 11 maçın 10'unu kazanan takımın tek yenilgisi, 1970 yılında Celtic'e karşı aldığı mağlubiyettir.

Bir önceki turda Fiorentina, Conference League’de 50 maça ulaşan ilk kulüp oldu ve genel olarak 22 Avrupa çeyrek final karşılaşmasından sadece dördünü kaybetti. Bu başarı geçmişi, ligdeki performansları hayal kırıklığı yaratsa da onları tehlikeli bir rakip haline getiriyor.

Crystal Palace'ta Dean Henderson, AEK Larnaca ile oynanan rövanş maçını hastalık nedeniyle kaçırdı, ancak eski Manchester United kalecisinin kaleye geri dönmesi bekleniyor. Adam Wharton, Mart ayı sonlarında hafif bir sakatlık geçirdi, ancak oynamaya yetecek kadar formda olması bekleniyor. Eddie Nketiah ve Cheick Doucoure'nin durumu belirsizliğini koruyor, ancak Nketiah'ın ayın ilerleyen günlerinde geri dönme ihtimali daha yüksek.

Fiorentina'nın sorunları daha büyük; Rolando Mandragora, Manor Solomon, Niccolò Fortini ve Fabiano Parisi sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

İstatistiklere bakıldığında, Fiorentina iki maçlı Avrupa karşılaşmalarında mükemmel bir performans sergilemiş ve son 16 maçın 15'ini kazanmıştır. Ancak İngiliz kulüplerine karşı son sonuçları o kadar da iyi değildir; son üç maçında galibiyet alamamış, iki mağlubiyet ve bir beraberlik almıştır.

