Cruz Azul ve Monterrey, CONCACAF Şampiyonlar Kupası Son 16 Turu'nun kaderini belirleyecek ikinci maç için Estadio Cuauhtémoc'a gidiyor.

Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Cruz Azul - Monterrey maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.

Cruz Azul - Monterrey maçının başlama saati

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Estadio Cuahutehmoc

Cruz Azul - Monterrey maçı 18 Mart saat 22:00 EST ve 03:00 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Cruz Azul, Estadio BBVA'da oynanan ilk maçta Monterrey'i 3-2 mağlup ederek bu maça büyük bir özgüvenle geliyor. La Máquina, Ocak ayından bu yana en iyi formunda; altı maçlık galibiyet serisi yakaladı ve Atlético San Luis ile Santos Laguna gibi takımlara karşı üstünlüğünü gösterdi. Takımın hücumu durmak bilmiyor; 17 maçtır aralıksız gol atıyor.

Getty Images

Diğer tarafta ise Monterrey'in yapması gereken işler var. Rayados, toplam skoru tersine çevirmek için deplasmanda net bir galibiyete ihtiyaç duyuyor, ancak Mart ayı onlara pek iyi davranmadı - Tigres ve Cruz Azul'a karşı alınan mağlubiyetlerin ardından Juárez ile 2-2 berabere kalmaları, tutarsızlıklarını ortaya koydu. Gol atabilseler de, son maçta kendi sahalarında 3 gol yemeleri gibi savunma hataları, disiplinli bir rakibe karşı geriye düşmelerine neden oluyor.

Dikkat edilmesi gereken oyuncular

Nicolás Ibáñez'i takip edin; Cruz Azul formasıyla arka arkaya iki maçta gol attı ve bu seriyi uzatmak için istekli görünüyor. Forvet hattının başında yer alan oyuncu, savunmacılar için baş belası oldu ve bu yılki Şampiyonlar Kupası'nda şimdiden iki gol attı.

Getty Images

Monterrey'de ise Roberto de la Rosa tehlikeli bir isim. İlk maçta attığı iki gol, hücumda ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. 26 yaşındaki oyuncu, Rayados'un kilit ismi haline geliyor ve bir başka büyük performansla takıma ivme kazandırmak için sabırsızlanıyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Cruz Azul vs Monterrey Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör N. Larcamon Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör N. Sanchez

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Kafa kafaya rekoru

Puan Durumu

