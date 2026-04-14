Los Angeles FC, yarı finale yükselme şansı için, son şampiyon Cruz Azul ile oynayacağı CONCACAF Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinin rövanş maçı için Meksika'nın Puebla kentine gidiyor.

Cruz Azul - Los Angeles FC maçını İngilizce canlı yayınlarla nereden izleyebileceğinizi ve bugün maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi burada bulabilirsiniz.

Cruz Azul - Los Angeles FC maçının başlama saati

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Estadio Cuahutehmoc

Cruz Azul - Los Angeles FC maçı 15 Nisan saat 21:00 EST ve 02:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

CONCACAF Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinin ilk ayağında LAFC, evinde kontrolü ele geçirdi; Son Heung-min bir gol atarken, David Martinez iki gol daha ekleyerek takımın 3-0 galibiyetini sağladı. Cruz Azul, sezonun başlarında güçlü bir performans sergilemişti, ancak şu anda tüm turnuvalarda son altı maçında galibiyet alamadan rövanş maçına çıkıyor.

2026 MLS sezonunda Batı Konferansı'nda üçüncü sırada yer alan LAFC, ligde Portland Timbers'a 2-1 yenilerek tökezledi, ancak odak noktaları kesinlikle son şampiyonu elemeyi tamamlamak. Cruz Azul, Puebla'daki ev sahibi avantajından güç alacak ve bu da LAFC'nin üstünlüğüne rağmen ikinci maçı izlemeye değer bir mücadele haline getirecek.

Dikkat edilmesi gereken oyuncular

Bu karşılaşmada oyunun gidişatını en çok değiştirebilecek iki ismi arıyorsanız, gözlerinizi LAFC'den Martinez ve Cruz Azul'dan Kevin Mier'e dikmelisiniz. Martinez ilk maçta adeta elektrik gibiydi; klinik bitirişler ve tek başına yaptığı driplinglerle iki gol attı ve şu anda turnuvanın en yüksek puanlı yeteneklerinden biri olmasının nedenini anlamanızı sağladı. En ufak bir boşluk bulursa, deplasman golüyle maçı erken bitirebilir.

Öte yandan, Cruz Azul’un “Puebla’da Mucize” hayalleri tamamen Kevin Mier’in omuzlarında. Geçen yılın En İyi Kalecisi, uzun süren sakatlık döneminin ardından nihayet sahalara geri döndü. Açılış maçında kalesinde üç gol görmüş olsa da, La Maquina’nın bir yandan gol arayışına devam ederken diğer yandan kalesini gole kapatmak için ihtiyaç duyduğu savunma istikrarını sağlayabilecek tek isim o.

Takım haberleri ve kadrolar

Cruz Azul vs Los Angeles FC Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör N. Larcamon Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör M. Dos Santos

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Kafa kafaya rekabet

CRU Son 2 maçları LAF 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 2 Galibiyetler Los Angeles FC 3 - 0 Cruz Azul

Los Angeles FC 2 - 1 Cruz Azul 1 Gol sayısı 5 2,5 gol üzeri maçlar 2/2 Her iki takım da gol attı 1/2

Puan durumu

