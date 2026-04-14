Cruz Azul ile Los Angeles FC arasında oynanacak CONCACAF Şampiyonlar Kupası maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Los Angeles FC, yarı finale yükselme şansı için, son şampiyon Cruz Azul ile oynayacağı CONCACAF Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinin rövanş maçı için Meksika'nın Puebla kentine gidiyor.

Cruz Azul - Los Angeles FC maçını İngilizce canlı yayınlarla nereden izleyebileceğinizi ve bugün maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi burada bulabilirsiniz.

ABDFubo
KanadaFubo Kanada
HindistanFanCode

VPN ile Cruz Azul - Los Angeles FC maçını nasıl izleyebilirim?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız ya da dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu, maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Cruz Azul - Los Angeles FC maçının başlama saati

Cruz Azul - Los Angeles FC maçı 15 Nisan saat 21:00 EST ve 02:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

CONCACAF Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinin ilk ayağında LAFC, evinde kontrolü ele geçirdi; Son Heung-min bir gol atarken, David Martinez iki gol daha ekleyerek takımın 3-0 galibiyetini sağladı. Cruz Azul, sezonun başlarında güçlü bir performans sergilemişti, ancak şu anda tüm turnuvalarda son altı maçında galibiyet alamadan rövanş maçına çıkıyor.

2026 MLS sezonunda Batı Konferansı'nda üçüncü sırada yer alan LAFC, ligde Portland Timbers'a 2-1 yenilerek tökezledi, ancak odak noktaları kesinlikle son şampiyonu elemeyi tamamlamak. Cruz Azul, Puebla'daki ev sahibi avantajından güç alacak ve bu da LAFC'nin üstünlüğüne rağmen ikinci maçı izlemeye değer bir mücadele haline getirecek.

Dikkat edilmesi gereken oyuncular

Bu karşılaşmada oyunun gidişatını en çok değiştirebilecek iki ismi arıyorsanız, gözlerinizi LAFC'den Martinez ve Cruz Azul'dan Kevin Mier'e dikmelisiniz. Martinez ilk maçta adeta elektrik gibiydi; klinik bitirişler ve tek başına yaptığı driplinglerle iki gol attı ve şu anda turnuvanın en yüksek puanlı yeteneklerinden biri olmasının nedenini anlamanızı sağladı. En ufak bir boşluk bulursa, deplasman golüyle maçı erken bitirebilir. 

Öte yandan, Cruz Azul’un “Puebla’da Mucize” hayalleri tamamen Kevin Mier’in omuzlarında. Geçen yılın En İyi Kalecisi, uzun süren sakatlık döneminin ardından nihayet sahalara geri döndü. Açılış maçında kalesinde üç gol görmüş olsa da, La Maquina’nın bir yandan gol arayışına devam ederken diğer yandan kalesini gole kapatmak için ihtiyaç duyduğu savunma istikrarını sağlayabilecek tek isim o.

Takım haberleri ve kadrolar

Cruz Azul vs Los Angeles FC Muhtemel kadrolar

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • N. Larcamon

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • M. Dos Santos

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

CRU
-Form

Gol atıldı (Verildi)
4/8
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5

LAF
-Form

Gol atıldı (Verildi)
12/3
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Kafa kafaya rekabet

CRU

Son 2 maçları

LAF

0

Galibiyetler

0

Beraberlikler

2

Galibiyetler

1

Gol sayısı

5
2,5 gol üzeri maçlar
2/2
Her iki takım da gol attı
1/2

Puan durumu

Bugün Cruz Azul - Los Angeles FC maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlayabilir. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

