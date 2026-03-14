Coventry, Championship'te liderlik koltuğunu sağlamlaştırmak amacıyla CBS Arena'da Southampton'ı ağırlıyor.

Bugünkü maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Coventry - Southampton maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.

Coventry - Southampton maçının başlama saati

Championship - Championship Coventry Building Society Arena

Coventry City - Southampton maçı 14 Mart'ta 07:30 EST ve 12:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Kısa süreli bir form düşüşünün ardından Coventry, arka arkaya altı galibiyetle muhteşem bir geri dönüş yaptı; son galibiyetleri ise Preston’ı 3-0 mağlup ettikleri maçtı. Bu galibiyet serisi, Ekim ayından bu yana ilk kez üst üste iki maçta kalesini gole kapatmalarını sağladı; ancak onları gerçekten diğerlerinden ayıran şey, 77 golle (ve sayı artmaya devam ediyor) gol yağmuruna tutan hücum gücü.

Ev sahibi olarak sergilediği performans, takımın başarısının bel kemiği oldu. CBS Arena'da oynadığı 18 maçtan 14'ünü kazanan takım, büyük bir avantaj elde etti ve son altı maçının her birinde en az iki gol attı. Bu sayede Middlesbrough'un sekiz, Millwall'un ise dokuz puan önünde yer alıyor.

Ancak Cumartesi günü ciddi bir sınav bekliyor. Southampton, tüm turnuvalarda 11 maçtır yenilmez durumda ve bu maçların dokuzu ligde oynandı. Ayrıca FA Cup çeyrek finallerine de yükseldiler ve hafta ortasında West Brom'da 1-1 berabere kalarak hayal kırıklığı yaşasalar da, uzatma dakikalarında attıkları gol, dirençlerini gösterdi.

10 maç kala, Saints playoff sıralamasına 3 puan uzaklıkta ve özellikle bir maç eksiği olduğu için hala 5. sıradaki Hull'u kovalıyor. Bu yüzden Coventry favori olsa da, ligin formda takımlarından birine karşı oynayacaklarını biliyorlar.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Haji Wright, Preston maçında forma giyemese de Coventry'nin hücum hattına geri dönecek, Joel Latibeaudiere ise cezasını tamamlayarak kadroya geri dönecek ve Victor Torp da forma giyebilir. Frank Lampard, hafta ortasında birkaç oyuncuyu dinlendirme lüksüne bile sahipti, ancak Bobby Thomas ve Jack Rudoni hala sakatlık nedeniyle kadroda yer almıyor.

Southampton'da Tom Fellows, West Brom maçında Leo Scienza'nın yerine geçtikten sonra ilk 11'de yer alabilir.

Saints, son beş deplasman maçında yenilgi yüzü görmemiş olsa da, genel deplasman performansı pek parlak değil. 19 maçta altı galibiyete karşılık yedi mağlubiyet alarak, galibiyet sayısından daha fazla mağlubiyet almış durumda.

Takım haberleri ve kadrolar

Coventry City vs Southampton Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör F. Lampard Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör T. Eckert

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

