Chivas, ligin son sırasındaki Santos ile karşılaşırken Liga MX Clausura liderlerine baskı yapmaya devam etmek isteyecektir.
Chivas - Santos Laguna maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.
|ABD
|Telemundo
|Uluslararası
|Bet365
VPN ile Chivas - Santos Laguna maçını nasıl izleyebilirsiniz?
Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi ortamda güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın ya da alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.
Chivas - Santos Laguna maçının başlama saati
Chivas - Santos Laguna maçı 14 Mart 2026 tarihinde 19:07 EST ve 23:07 GMT'de başlayacak.
Maç önizlemesi
Liga MX heyecanı Estadio Akron'a geri dönüyor; Chivas, Clausura'da zor günler geçiren Santos Laguna'yı ağırlayacak.
Gabriel Milito yönetimindeki Chivas, Atlas'ı mağlup ederek Clásico Tapatío'dan galibiyetle ayrıldı.
Santos, sadece beş puanla ligin en alt sıralarında yer alıyor, ancak geçen hafta Tijuana karşısında sezonun ilk galibiyetini aldı. Takımın parlayan yıldızı, yedi maçta dört gol atan Lucas Di Yorio oldu.
Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri
Chivas, son iç saha maçlarında ortalama %70'e yakın top hakimiyeti sergiledi. Santos ise savunmada zorlanıyor ve maç başına ortalama 2,6 gol yiyor.
Armando "Hormiga" González, bu Clausura'da altı gol attı.
Ev sahibi takımda Alan Mozo (bacak kırığı) ve Leonardo Sepúlveda (ayak bileği) forma giyemeyecek. Ancak Luis Romo, uyluk sakatlığından sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Guerreros'ta Anthony "Choco" Lozano (diz), Ramiro Sordo ve Ignacio Maestro Puch (ayak bileği) forma giyemeyecek.
Bugün Chivas - Santos Laguna maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda Nasıl İzlenir
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Android tabanlı TV'lerin çoğu ile Amazon Fire TV Stick veya Google TV özellikli Google Chromecast gibi cihazlarda yerleşik VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve tıpkı telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı Yansıtmak/Yayınlamaktır.