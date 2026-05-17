Bugünkü Chennai Super Kings - Sunrisers Hyderabad maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

GOAL, bugün oynanacak Chennai Super Kings - Sunrisers Hyderabad maçını nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, maçın İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada paylaşıyoruz.

Maç Önizlemesi

Her iki takım da bu maça "ritmini bulmuş" bir havayla çıktı. Ishan Kishan'ın kaptanlığını yaptığı SRH, şu anda sıralamanın ortalarında (4. veya 5.) yer alıyor ve kısa süre önce Rajasthan Royals'a karşı ezici bir galibiyet elde etti. Öte yandan, Ruturaj Gaikwad'ın kaptanlığını yaptığı CSK, üç mağlubiyetle sezona zorlu bir başlangıç yaptı ancak iki galibiyetle toparlandı. Bu maç, her iki takımın da sıralamanın üst yarısını hedeflediği için önemli bir ivme kazanma fırsatı sunuyor.

Gözler, gençlik ve tecrübe arasındaki dinamik üzerinde. Sunrisers Hyderabad, üst sıraları alt üst eden genç hızlı atıcı ikilisi Praful Hinge ve Sakib Hussain'in performanslarıyla yükselişte. CSK'nın vuruş gücü, kısa süre önce bir yüzyıl vuran Sanju Samson'un yeniden canlanmasına ve Shivam Dube'nin güçlü vuruşlarına büyük ölçüde bağlı. Bir diğer önemli konu ise, bir dizi düşük skorun ardından kaptan olarak başarılı bir performans sergileme baskısı altında olan Ruturaj Gaikwad'ın formu.

Chennai Super Kings - Sunrisers Hyderabad maçının başlama saati

🏟️ Yer: MA Chidambaram Stadyumu, Chennai ⏰ Başlangıç Saati: 19:30 IST

Chennai Super Kings ile Sunrisers Hyderabad arasındaki bugünkü maç, 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 19:30'da (IST) başlayacak.

🇬🇧 İngiltere'de IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz?

Halihazırda Sky müşterisiyseniz, Sky Sports paketini istediğiniz zaman çevrimiçi olarak veya My Sky uygulaması üzerinden ekleyebilirsiniz. Paket, Sky Stream ile aylık 22 £’dan başlıyor. Sky Sports+ ek ücret ödemeden pakete dahildir ve izleyicilere çok çeşitli spor dallarından çok daha fazla canlı etkinliği izleme fırsatı sunar. Sky Sports uygulaması, abonelerin hareket halindeyken canlı spor yayınlarını indirip izlemelerine olanak tanır ve iPhone, iPad ve Android cihazlarda kullanılabilir.

Sky müşterisi olmayanlar da NOW TV ile maçları izleyebilir. Sporseverler için çeşitli abonelik seçenekleri mevcuttur; bunlardan biri, 14,99 £ karşılığında 24 saat boyunca 12 Sky Sports kanalının tümüne erişim sağlayan "Sports Day Membership"dir. NOW'un "Fully Flexible" spor üyeliği de yine sınırsız Sky Sports erişimi sağlar, ancak bu erişim 30 gün boyunca geçerlidir. Bu üyelik aylık 34,99 £'dur ve aylık dönem bitmeden iptal edilmedikçe otomatik olarak yenilenir.

Ayrıca, %20 daha az ücret ödeyerek aylık sadece 27,99 £ ödeyeceğiniz bir "12 Aylık Tasarruf" paketi de bulunmaktadır. Ancak, en az 12 aylık bir süre için kayıt olmanız gerekmektedir. En az 12aylık sürenin sonunda, iptal edilmediği sürece aylık 34,99 £ karşılığında otomatikolarak yenilenir.

🇺🇸 ABD ve Kanada'da IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz?

Willow TV, kriket yayınlarına özel bir platformdur ve ABD’de IPL’nin tek yayıncısıdır. Burada canlı ve kaydedilmiş maç yayınları bulabilir, böylece taraftarlar maçları anında takip edebilir. Ayrıca platform, ayrıntılı maç analizleri, yorumlar ve özetler sunarak izleme deneyimini zenginleştirir.

FuboTV, Willow TV'yi de içeren, IPL'ye ve tüm spor dünyasına erişim sunan, en kaliteli yayın hizmetlerinden biridir. Fubo, ilk ay 45,99 $, sonraki aylar için ise aylık 55,99 $ olan yeni "Fubo Sports" dahil olmak üzere çeşitli abonelik planları sunar. ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel ve ABC, CBS ve Fox gibi yerel kanalları içeren 28'den fazla kanalla, bu hizmet sadeleştirilmiş ve spor odaklıdır. Diğer Fubo planları aylık 84,99 $'dan başlar ve tüm planlarda yeni aboneler için 7 günlük ücretsiz deneme mevcuttur. Bu yayın hizmeti, güreş ve genel spor hayranları için kaçırılmayacak bir fırsattır.

🇦🇺 Avustralya'da IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz?

IPL 2026'nın tüm maçlarını televizyonda Fox Cricket kanallarından izleyebileceksiniz. Fox kanalınız yoksa ve abone olmak istemiyorsanız, spor yayınları uzmanı Kayo Sports da bu yılki turnuvayı yayınlayacak. İki farklı abonelik planı seçeneği mevcut. İşte tüm detaylara daha yakından bir bakış:

Kayo Standard

Bu, bireysel izleyiciler için tasarlanmış giriş seviyesi bir plandır.

Fiyat: Aylık 29,99

Aylık 29,99 Eşzamanlı Yayınlar: Bir seferde 1 ekran

Bir seferde 1 ekran Video Kalitesi: Yüksek Çözünürlük (1080p'ye kadar)

Yüksek Çözünürlük (1080p'ye kadar) Temel Özellikler: 50'den fazla spor dalına tam erişim, SplitView (tek ekranda birden fazla maç izleme), Bağlayıcı sözleşme yok.

Kayo Premium

Bu, en üst düzey plan olup, aileler ve en iyi görsel deneyimi isteyenler için tasarlanmıştır.

Fiyat: Aylık 45,99

Aylık 45,99 Eşzamanlı Akış: Aynı anda 2 ekran

Aynı anda 2 ekran Video Kalitesi: 4K Ultra HD (seçili içeriklerde ve uyumlu cihazlarda)

(seçili içeriklerde ve uyumlu cihazlarda) Temel Özellikler: Standart planın tüm özelliklerine ek olarak 4K akış ve ekstra bir eşzamanlı akış.

🌏 IPL 2026 dünya çapında yayın

Ülke Ağ/Yayın 🇿🇦 Güney Afrika SuperSport 🇦🇺 Avustralya Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Kanada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Karayipler ve Latin Amerika Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Fransa YuppTV 🇮🇳 Hindistan JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Orta Doğu Noon

🛜 VPN ile her yerden IPL 2026'yı izleyin

Bölgenizde IPL maçlarını canlı izleyemiyorsanız veya seyahatteyseniz, bir VPN kullanarak bulunduğunuz yerden maçları izleyebilirsiniz. VPN, coğrafi kısıtlamaları aşmak ve en sevdiğiniz yayın hizmetlerine her yerden erişmek için güvenli bir bağlantı oluşturur.

NordVPN'i kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz, ancak diğer seçenekler için ayrıntılı VPN kılavuzumuza da göz atabilirsiniz.