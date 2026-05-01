Bugünkü Chennai Super Kings - Mumbai Indians maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

GOAL, bugün oynanacak Chennai Super Kings - Mumbai Indians maçını nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyor; işte maçın İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler.

Maç Önizlemesi

Getty Images

2 Mayıs'ta Chennai Super Kings ile Mumbai Indians arasında oynanacak 2026 sezonunun ikinci karşılaşması, bu rekabeti Chepauk'un spin topuna elverişli sahasına taşıyor. 44. maçta playoff yarışı giderek kızışırken, bu "El Clásico" her iki takım için de kazanılması gereken bir maç. Mumbai, tarihsel olarak Chennai'ye karşı iyi bir mücadele sergilese de, M. A. Chidambaram Stadyumu'nun yavaş zemin yapısı, ev sahibi takımın taktiksel düzenine belirgin bir avantaj sağlıyor.

CSK, Noor Ahmad ve Ravindra Jadeja'nın oluşturduğu "spin ikilisi" tehdidini kullanarak MI'nın orta sıradaki zayıflıklarından yararlanmaya çalışacak. Super Kings için anahtar, Shivam Dube'nin Mumbai'nin spin atıcılarına karşı saldırı yapma yeteneğinde yatıyor; bu, Jasprit Bumrah son atışlarına dönmeden önce momentumun yönünü değiştirebilir. Chennai'nin üst sıraları yeni topu atlatırsa, ev sahibi koşullarına hakim olmaları nedeniyle onları yenmek inanılmaz derecede zor hale gelir.

Hardik Pandya liderliğindeki Mumbai Indians, yüksek tempolu oyunlarını sabrın ödüllendirildiği bir zemine uyarlama yolunu bulmak zorunda. Umutları, Suryakumar Yadav'ın sahada boşluklar bulmasına ve Anshul Kamboj'un wicket alma formunu sürdürmesine bağlı. Bu, disiplin ile gücün savaşına sahne olacak; MI erken bir atılım yapamazsa, Chepauk seyircisi ve Chennai'nin spin baskısı, Sarı Ordu'yu hayati bir zafere taşıyacaktır.

Chennai Super Kings - Mumbai Indians maçının başlama saati

🏟️ Yer: M. A. Chidambaram Stadyumu, Chennai ⏰ Başlangıç Saati: 19:30 IST

🇬🇧 İngiltere'de IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz?

Halihazırda Sky müşterisiyseniz, Sky Sports paketini istediğiniz zaman çevrimiçi olarak veya My Sky uygulaması üzerinden ekleyebilirsiniz. Paket, Sky Stream ile aylık 22 £’dan başlıyor. Sky Sports+ paketi ek ücret ödemeden dahil edilmiştir ve izleyicilere çok çeşitli spor dallarından çok daha fazla canlı etkinliği izleme fırsatı sunar. Sky Sports uygulaması, abonelerin hareket halindeyken canlı spor yayınlarını indirip izlemelerine olanak tanır ve iPhone, iPad ve Android cihazlarda kullanılabilir.

Sky müşterisi olmayanlar da NOW TV ile maçları izleyebilir. Sporseverler için çeşitli abonelik seçenekleri mevcuttur; bunlardan biri, 14,99 £ karşılığında 24 saat boyunca 12 Sky Sports kanalının tümüne erişim sağlayan "Sports Day Membership"dir. NOW'un "Fully Flexible" spor üyeliği de yine sınırsız Sky Sports erişimi sağlar, ancak bu erişim 30 gün boyunca geçerlidir. Bu üyelik aylık 34,99 £'dur ve aylık dönem bitmeden iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenir.

Ayrıca, %20 daha az ücret ödeyerek aylık sadece 27,99 £ ödediğiniz "12 Aylık Tasarruf" paketi de mevcuttur. Ancak, en az 12 aylık bir süre için kaydolmanız gerekir. En az 12aylık sürenin ardından, iptal edilmedikçe aylık 34,99 £ karşılığında otomatikolarak yenilenir.

🇺🇸 ABD ve Kanada'da IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz?

Willow TV, kriket yayınlarına özel bir kanaldır ve ABD’de IPL’nin tek yayıncısıdır. Burada canlı ve kaydedilmiş maç yayınları bulabilirsiniz; bu sayede taraftarlar maçları anında takip edebilir. Ayrıca platform, ayrıntılı maç analizleri, yorumlar ve özetler sunarak izleme deneyimini zenginleştirir.

FuboTV, Willow TV'yi de içeren, IPL'ye ve tüm spor dünyasına erişim sunan, üstün kaliteli bir yayın hizmetidir. Fubo, ilk ay 45,99 $, sonraki aylar için ise aylık 55,99 $ olan yeni "Fubo Sports" dahil olmak üzere çeşitli abonelik planları sunar. ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel ve ABC, CBS ve Fox gibi yerel kanalları içeren 28'den fazla kanalla, bu hizmet sadeleştirilmiş ve spor odaklıdır. Diğer Fubo planları aylık 84,99 $'dan başlar ve tüm planlarda yeni aboneler için 7 günlük ücretsiz deneme mevcuttur. Bu yayın hizmeti, güreş ve genel spor hayranları için kaçırılmayacak bir fırsattır.

🇦🇺 Avustralya'da IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz?

IPL 2026'nın tüm maçlarını televizyonda Fox Cricket kanallarından izleyebileceksiniz. Fox aboneliğiniz yoksa ve abone olmak istemiyorsanız, spor yayınları uzmanı Kayo Sports da bu yılki turnuvayı yayınlayacak. İki farklı abonelik planı seçeneği mevcut. İşte tüm detaylara daha yakından bir bakış:

Kayo Standard

Bu, bireysel izleyiciler için tasarlanmış giriş seviyesi plandır.

Fiyat: Aylık 29,99

Eşzamanlı Yayınlar: Bir seferde 1 ekran

Bir seferde 1 ekran Video Kalitesi: Yüksek Çözünürlük (1080p'ye kadar)

Yüksek Çözünürlük (1080p'ye kadar) Önemli Özellikler: 50'den fazla spor dalına tam erişim, SplitView (tek ekranda birden fazla maç izleme), Bağlayıcı sözleşme yok.

Kayo Premium

Bu, en üst düzey plan olup, ailelere ve en iyi görsel deneyimi isteyenlere yöneliktir.

Fiyat: Aylık 45,99

Eşzamanlı Akış: Aynı anda 2 ekran

Aynı anda 2 ekran Video Kalitesi: 4K Ultra HD (belirli içeriklerde ve uyumlu cihazlarda)

(belirli içeriklerde ve uyumlu cihazlarda) Temel Özellikler: Standart paketteki tüm özelliklerin yanı sıra 4K akış ve ekstra bir eşzamanlı akış.

🌏 IPL 2026'nın dünya çapında yayınlanması

Ülke Ağ/Akış 🇿🇦 Güney Afrika SuperSport 🇦🇺 Avustralya Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Kanada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Karayipler ve Latin Amerika Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Fransa YuppTV 🇮🇳 Hindistan JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Orta Doğu Noon

🛜 VPN ile IPL 2026'yı her yerden izleyin

Bölgenizde IPL maçlarını canlı izleyemiyorsanız veya seyahatteyseniz, bir VPN kullanarak bulunduğunuz yerden maçları izleyebilirsiniz. VPN, coğrafi kısıtlamaları aşmak ve en sevdiğiniz yayın hizmetlerine her yerden erişmek için güvenli bir bağlantı oluşturur.

NordVPN'i kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz, ancak diğer seçenekler için ayrıntılı VPN kılavuzumuza da göz atabilirsiniz.