Chelsea ve Newcastle, hafta ortası Şampiyonlar Ligi maçlarının yorgunluğunu atlatmış olmayı umarak Stamford Bridge'de karşı karşıya geliyor.

Chelsea - Newcastle United maçının başlama saati

Chelsea - Newcastle maçı 14 Mart 2026 tarihinde 13:30 EST ve 17:30 GMT'de başlayacak.

Chelsea'nin Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında PSG'ye 5-2 yenilmesi, Liam Rosenior yönetiminde Arsenal dışında bir takıma karşı aldıkları ilk mağlubiyet oldu. Rosenior'un yönetiminde büyük bir gelişme kaydetmiş olsalar da, son dönemde evlerinde zayıf rakipler olan Leeds ve Burnley'e karşı puan kaybetmeleri, takımın bir türlü kurtulamadığı bazı kötü alışkanlıkları ortaya çıkardı. The Blues, Villa Park'ta Aston Villa'yı 4-1 yenerek son maçta puan farkını kapattı ve dördüncü sırada yer alan Unai Emery'nin takımının sadece üç puan gerisinde kaldı.

Newcastle, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında St James' Park'ta Barcelona'ya karşı muhteşem bir performans sergiledi, ancak Lamine Yamal'ın son dakikalarda attığı penaltı golüyle maçı 1-1 berabere tamamlamak zorunda kaldı. Bu sonuç, üç farklı turnuvada üst üste oynanan dört iç saha maçında karışık bir performans sergilendiğini gösteriyor. Premier Lig'de Everton'a karşı alınan yenilginin ardından Manchester United'ı yendiler, ardından FA Cup'ta Manchester City'ye yenildiler ve son olarak da yukarıda bahsedilen Barça maçı geldi.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

The Blues, uzun süredir sakat olan Levi Colwill'den yoksun olmaya devam ediyor, ancak Estevao'nun dönüşü yakındır.

Chelsea, ligde Burnley ve Leeds'e karşı oynadığı son iki iç saha maçında berabere kaldı.

Joao Pedro, bu sezon Premier Lig'de Chelsea formasıyla 14 gol attı ve 5 asist yaptı.

Bruno Guimaraes, Fabian Schar ve Lewis Miley, Newcastle'da hâlâ uzun süreli sakatlıklarından dolayı forma giyemiyor.

Newcastle, tüm turnuvalarda 14 maçtır kalesini gole kapatamıyor.

