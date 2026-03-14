Chelsea ve Newcastle, hafta ortası Şampiyonlar Ligi maçlarının yorgunluğunu atlatmış olmayı umarak Stamford Bridge'de karşı karşıya geliyor.
İşte Chelsea - Newcastle United maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.
|ABD
|Peacock
|İngiltere
|Sky Sports
|Avustralya
|Stan Sport
|Kanada
|Fubo Kanada
|Hindistan
|JioStar
|Güney / Sahra Altı Afrika
|SuperSport
|Malezya
|Astro
|Orta Doğu
|beIN Sports MENA
VPN ile Chelsea - Newcastle United maçını nasıl izleyebilirsiniz?
Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.
Chelsea - Newcastle United maçının başlama saati
Chelsea - Newcastle maçı 14 Mart 2026 tarihinde 13:30 EST ve 17:30 GMT'de başlayacak.
Maç önizlemesi
Chelsea'nin Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında PSG'ye 5-2 yenilmesi, Liam Rosenior yönetiminde Arsenal dışında bir takıma karşı aldıkları ilk mağlubiyet oldu. Rosenior'un yönetiminde büyük bir gelişme kaydetmiş olsalar da, son dönemde evlerinde zayıf rakipler olan Leeds ve Burnley'e karşı puan kaybetmeleri, takımın bir türlü kurtulamadığı bazı kötü alışkanlıkları ortaya çıkardı. The Blues, Villa Park'ta Aston Villa'yı 4-1 yenerek son maçta puan farkını kapattı ve dördüncü sırada yer alan Unai Emery'nin takımının sadece üç puan gerisinde kaldı.
Newcastle, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında St James' Park'ta Barcelona'ya karşı muhteşem bir performans sergiledi, ancak Lamine Yamal'ın son dakikalarda attığı penaltı golüyle maçı 1-1 berabere tamamlamak zorunda kaldı. Bu sonuç, üç farklı turnuvada üst üste oynanan dört iç saha maçında karışık bir performans sergilendiğini gösteriyor. Premier Lig'de Everton'a karşı alınan yenilginin ardından Manchester United'ı yendiler, ardından FA Cup'ta Manchester City'ye yenildiler ve son olarak da yukarıda bahsedilen Barça maçı geldi.
Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri
The Blues, uzun süredir sakat olan Levi Colwill'den yoksun olmaya devam ediyor, ancak Estevao'nun dönüşü yakındır.
Chelsea, ligde Burnley ve Leeds'e karşı oynadığı son iki iç saha maçında berabere kaldı.
Joao Pedro, bu sezon Premier Lig'de Chelsea formasıyla 14 gol attı ve 5 asist yaptı.
Bruno Guimaraes, Fabian Schar ve Lewis Miley, Newcastle'da hâlâ uzun süreli sakatlıklarından dolayı forma giyemiyor.
Newcastle, tüm turnuvalarda 14 maçtır kalesini gole kapatamıyor.
Takım haberleri ve kadrolar
Form
Kafa kafaya rekoru
Puan Durumu
Bugün Chelsea - Newcastle United maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
NordVPN
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda Nasıl İzlenir
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarında bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.