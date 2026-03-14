team-logoChelsea
Stamford Bridge
team-logoNewcastle United
Bugünkü Chelsea - Newcastle United Premier Lig maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Chelsea ile Newcastle United arasındaki Premier Lig maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Chelsea ve Newcastle, hafta ortası Şampiyonlar Ligi maçlarının yorgunluğunu atlatmış olmayı umarak Stamford Bridge'de karşı karşıya geliyor. 

İşte Chelsea - Newcastle United maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

ABDPeacock
İngiltereSky Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Chelsea - Newcastle United maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

Chelsea - Newcastle United maçının başlama saati

Chelsea - Newcastle maçı 14 Mart 2026 tarihinde 13:30 EST ve 17:30 GMT'de başlayacak. 

Maç önizlemesi

Chelsea'nin Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında PSG'ye 5-2 yenilmesi, Liam Rosenior yönetiminde Arsenal dışında bir takıma karşı aldıkları ilk mağlubiyet oldu. Rosenior'un yönetiminde büyük bir gelişme kaydetmiş olsalar da, son dönemde evlerinde zayıf rakipler olan Leeds ve Burnley'e karşı puan kaybetmeleri, takımın bir türlü kurtulamadığı bazı kötü alışkanlıkları ortaya çıkardı. The Blues, Villa Park'ta Aston Villa'yı 4-1 yenerek son maçta puan farkını kapattı ve dördüncü sırada yer alan Unai Emery'nin takımının sadece üç puan gerisinde kaldı.

Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images

Newcastle, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında St James' Park'ta Barcelona'ya karşı muhteşem bir performans sergiledi, ancak Lamine Yamal'ın son dakikalarda attığı penaltı golüyle maçı 1-1 berabere tamamlamak zorunda kaldı. Bu sonuç, üç farklı turnuvada üst üste oynanan dört iç saha maçında karışık bir performans sergilendiğini gösteriyor. Premier Lig'de Everton'a karşı alınan yenilginin ardından Manchester United'ı yendiler, ardından FA Cup'ta Manchester City'ye yenildiler ve son olarak da yukarıda bahsedilen Barça maçı geldi. 

Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

The Blues, uzun süredir sakat olan Levi Colwill'den yoksun olmaya devam ediyor, ancak Estevao'nun dönüşü yakındır. 

Chelsea, ligde Burnley ve Leeds'e karşı oynadığı son iki iç saha maçında berabere kaldı.

Joao Pedro, bu sezon Premier Lig'de Chelsea formasıyla 14 gol attı ve 5 asist yaptı.

Joao Pedro Chelsea GFX Getty Images

Bruno Guimaraes, Fabian Schar ve Lewis Miley, Newcastle'da hâlâ uzun süreli sakatlıklarından dolayı forma giyemiyor.

Newcastle, tüm turnuvalarda 14 maçtır kalesini gole kapatamıyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Chelsea vs Newcastle United Muhtemel kadrolar

4-2-3-1

1
R. Sanchez
23
T. Chalobah
3
M. Cucurella
19
M. Sarr
27
M. Gusto
17
A. Santos
25
M. Caicedo
8
E. Fernandez
49
A. Garnacho
10
C. Palmer
20
J. Pedro
32
A. Ramsdale
12
M. Thiaw
2
K. Trippier
4
S. Botman
33
D. Burn
41
J. Ramsey
7
Joelinton
8
S. Tonali
10
A. Gordon
23
J. Murphy
27
N. Woltemade

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • L. Rosenior

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • E. Howe

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Form

CHE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
12/11
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5

NEW
-Form

Gol atıldı (Verildi)
9/10
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Kafa kafaya rekoru

CHE

Son 5 maçları

NEW

2

Galibiyetler

1

Beraberlik

2

Galibiyetler

7

Gol sayısı

9
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Puan Durumu

Bugün Chelsea - Newcastle United maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarında bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

