İşte bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Chelsea - Manchester United maçının İngilizce canlı yayınlarını nerede bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.
|ABD
|Peacock
|İngiltere
|TNT Sports
|Avustralya
|Stan Sport
|Kanada
|Fubo Kanada
|Hindistan
|JioStar
|Güney / Sahra Altı Afrika
|SuperSport
|Malezya
|Astro
|Orta Doğu
|beIN Sports MENA
VPN ile Chelsea - Manchester United maçını nasıl izleyebilirsiniz?
Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.
Chelsea - Manchester United maçının başlama saati
Chelsea - Manchester United maçı 18 Nisan'da 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlıyor.
Maç önizlemesi
Bu karşılaşma her zaman özel bir öneme sahiptir, ancak Premier Lig sezonun son düzlüğüne girerken gerginlik özellikle yüksek hissediliyor. Manchester United, Leeds’e karşı aldığı 2-1’lik sinir bozucu yenilginin ardından durumu düzeltmek için çabalarken, ligde üçüncü sırada yer alarak Batı Londra’ya geliyor.
Getty Images
Öte yandan, Liam Rosenior'un Chelsea'si, Manchester City'ye karşı aldığı zorlu yenilginin ardından büyük bir tepki vermek istiyor. Kırmızı Şeytanlar, Maviler'e karşı yedi puanlık bir üstünlüğe sahip olduğundan, bu maç Chelsea için adeta "altı puanlık" bir maç niteliğinde; burada alınacak bir galibiyet, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışını tamamen yeniden açabilirken, United'ın galibiyeti ise ilk dörtteki yerini neredeyse kesinleştirecektir.
Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri
Geçmişe bakıldığında, taraftarlar sıkı bir mücadeleye tanık olabilir, zira bu iki takımın son karşılaşmaları genellikle berabere sonuçlandı, ancak United Eylül ayında oynanan rövanş maçını 2-1 kazanmıştı.
Sakatlık cephesinde ise her iki teknik direktör de ciddi sorunlarla uğraşıyor. Chelsea, kaptan Reece James ve Trevoh Chalobah'ın durumundan endişe duyuyor; ancak Filip Jorgensen'in küçük bir ameliyatın ardından kadroya dönebileceğine dair bir umut ışığı var.
Getty Images
Michael Carrick'in United savunması için durum daha da vahim; Harry Maguire, FA'nın verdiği ek cezadan dolayı resmi olarak kadroda yer almayacak ve Lisandro Martinez de Leeds maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle sahalardan uzak kalacak. Öte yandan, Matthijs de Ligt ise uzun süreli sakatlığı nedeniyle hala kadroda yer almıyor.
Takım haberleri ve kadrolar
Form
Kafa kafaya rekoru
Puan Durumu
Bugün Chelsea - Manchester United maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda Nasıl İzlenir
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.