Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir.
Premier Lig
team-logoChelsea
Stamford Bridge
team-logoM.City
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Çeviri:

Bugünkü Chelsea - Manchester City Premier Lig maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Chelsea - M.City
Chelsea
M.City
Premier Lig

Chelsea ile Manchester City arasındaki Premier Lig maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Chelsea, Stamford Bridge'de Manchester City'yi ağırlayacak ve Şampiyonlar Ligi umutlarını canlı tutmak istiyorsa galibiyet serisine dönmek için büyük baskı altında.

Bugünkü maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Chelsea - Manchester City maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.

ABDUSA Network
İngiltereSky Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Chelsea - Manchester City maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz.

Chelsea - Manchester City maçının başlama saati

crest
Premier Lig - Premier Lig
Stamford Bridge

Chelsea - Manchester City maçı 12 Nisan'da 11:30 EST ve 16:30 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Chelsea, Newcastle ve Everton’a karşı üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından ligde altıncı sıraya gerilediği için hafta sonuna baskı altında giriyor. Şu anda beşinci sıradaki Liverpool’un sadece bir puan gerisinde ve dördüncü sıradaki Aston Villa’nın yedi puan gerisindeler; bu nedenle hata yapma lüksü hızla azalıyor. Durumu daha da dramatik hale getiren bir diğer gelişme ise, ikinci kaptan Enzo Fernandez’in kulüp tarafından verilen ceza nedeniyle üst üste ikinci maçını kaçıracak olması.

Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images

Manchester City ise Londra'ya büyük bir ivmeyle geliyor. Carabao Kupası'nı kaldırdıktan ve ardından FA Kupası'nda Liverpool'u mağlup ettikten sonra, Pep Guardiola'nın takımı şimdi dikkatini tekrar lige çeviriyor. Arsenal hafta sonu erken saatlerde oynayacağı için, City zirvedeki farkı kapatmak ve şampiyonluk yarışını canlı tutmak için istekli olacak. Tüm bunlar büyüleyici bir karşılaşma vaat ediyor: Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesini yeniden canlandırmak için çaresizken, City ise bir başka Premier Lig şampiyonluğu için baskıyı artırmak istiyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Chelsea'nin sakatlık listesi, bu hafta sonu öncesindeki gelişmeleri şekillendirmeye devam ediyor. Kaptan Reece James, uyluk sakatlığından kurtulmak için hala zamanla yarışıyor, Fernandez ise geleceği hakkındaki son açıklamalarının ardından kadroda yer almıyor. Filip Jorgensen kasık ameliyatından sonra iyileşme sürecinde, Benoît Badiashile ise maça yetişmek için hastalığını atlatmayı umuyor, ancak Trevor Chalobah'ın dönüşüne hala birkaç hafta var.

FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYGetty Images

Öte yandan City, Ruben Dias’ın kadroya dönmesiyle moral buldu; ancak Pep Guardiola, son dönemdeki iyi performansları nedeniyle Abdukodir Khusanov ve Marc Guehi’yi ilk 11’de tutmayı tercih edebilir. John Stones ise sahalardan uzak kalmaya devam edecek. 

City'nin lehine olan bir diğer faktör de geçmiş performansı: Chelsea ile oynadıkları son dokuz Premier League maçında yenilgi yüzü görmeyen City, bu maçlarda altı galibiyet ve üç beraberlik elde etti.

Takım haberleri ve kadrolar

Chelsea vs M.City Muhtemel kadrolar

ChelseaHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-1-4-1

Home team crestMCI
1
R. Sanchez
4
T. Adarabioyo
29
W. Fofana
27
M. Gusto
3
M. Cucurella
45
R. Lavia
25
M. Caicedo
10
C. Palmer
7
P. Neto
17
A. Santos
20
J. Pedro
25
G. Donnarumma
45
A. Khusanov
27
M. Nunes
15
M. Guehi
33
N. O'Reilly
16
Rodri
42
A. Semenyo
20
B. Silva
10
R. Cherki
11
J. Doku
9
E. Haaland

4-1-4-1

MCIAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • L. Rosenior

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • P. Guardiola

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

CHE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
9/12
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
1/5

MCI
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/6
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Kafa kafaya rekabet

CHE

Son 5 maçları

MCI

0

Galibiyetler

1

Beraberlik

4

Galibiyetler

4

Gol sayısı

11
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Puan durumu

Bugün Chelsea - Manchester City maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlayabilir. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

