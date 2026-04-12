Chelsea, Stamford Bridge'de Manchester City'yi ağırlayacak ve Şampiyonlar Ligi umutlarını canlı tutmak istiyorsa galibiyet serisine dönmek için büyük baskı altında.

Bugünkü maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Chelsea - Manchester City maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.

Chelsea - Manchester City maçının başlama saati

Premier Lig - Premier Lig Stamford Bridge

Chelsea - Manchester City maçı 12 Nisan'da 11:30 EST ve 16:30 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Chelsea, Newcastle ve Everton’a karşı üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından ligde altıncı sıraya gerilediği için hafta sonuna baskı altında giriyor. Şu anda beşinci sıradaki Liverpool’un sadece bir puan gerisinde ve dördüncü sıradaki Aston Villa’nın yedi puan gerisindeler; bu nedenle hata yapma lüksü hızla azalıyor. Durumu daha da dramatik hale getiren bir diğer gelişme ise, ikinci kaptan Enzo Fernandez’in kulüp tarafından verilen ceza nedeniyle üst üste ikinci maçını kaçıracak olması.

Getty Images

Manchester City ise Londra'ya büyük bir ivmeyle geliyor. Carabao Kupası'nı kaldırdıktan ve ardından FA Kupası'nda Liverpool'u mağlup ettikten sonra, Pep Guardiola'nın takımı şimdi dikkatini tekrar lige çeviriyor. Arsenal hafta sonu erken saatlerde oynayacağı için, City zirvedeki farkı kapatmak ve şampiyonluk yarışını canlı tutmak için istekli olacak. Tüm bunlar büyüleyici bir karşılaşma vaat ediyor: Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesini yeniden canlandırmak için çaresizken, City ise bir başka Premier Lig şampiyonluğu için baskıyı artırmak istiyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Chelsea'nin sakatlık listesi, bu hafta sonu öncesindeki gelişmeleri şekillendirmeye devam ediyor. Kaptan Reece James, uyluk sakatlığından kurtulmak için hala zamanla yarışıyor, Fernandez ise geleceği hakkındaki son açıklamalarının ardından kadroda yer almıyor. Filip Jorgensen kasık ameliyatından sonra iyileşme sürecinde, Benoît Badiashile ise maça yetişmek için hastalığını atlatmayı umuyor, ancak Trevor Chalobah'ın dönüşüne hala birkaç hafta var.

Getty Images

Öte yandan City, Ruben Dias’ın kadroya dönmesiyle moral buldu; ancak Pep Guardiola, son dönemdeki iyi performansları nedeniyle Abdukodir Khusanov ve Marc Guehi’yi ilk 11’de tutmayı tercih edebilir. John Stones ise sahalardan uzak kalmaya devam edecek.

City'nin lehine olan bir diğer faktör de geçmiş performansı: Chelsea ile oynadıkları son dokuz Premier League maçında yenilgi yüzü görmeyen City, bu maçlarda altı galibiyet ve üç beraberlik elde etti.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya rekabet

Puan durumu

NordVPN

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

