Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
team-logoChelsea FC Women
Stamford Bridge
team-logoArsenal Women
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Çeviri:

Bugünkü Chelsea FC Kadınlar - Arsenal Kadınlar Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Chelsea FC Kadınlar ile Arsenal Kadınlar arasındaki Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Chelsea geride olabilir, ancak bu eşleşme henüz bitmiş sayılmaz. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ikinci ayağı için Arsenal’in Stamford Bridge’e gelmesiyle, her şey hâlâ mümkün.

İşte Chelsea FC Kadınlar ile Arsenal Kadınlar arasındaki maçın İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

ABDFubo
İngiltereBBC
KanadaFubo Kanada
HindistanFanCode
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Chelsea FC Kadınlar - Arsenal Kadınlar maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz.

Chelsea FC Kadınlar - Arsenal Kadınlar maçının başlama saati

crest
Women's Champions League - Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Stamford Bridge

Chelsea FC Kadınlar - Arsenal Kadınlar maçı 1 Nisan saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Chelsea ve Arsenal, hangi İngiliz devinin Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finallerine yükseleceğini belirleyebilecek bir mücadelede karşı karşıya gelmek üzere. Emirates Stadyumu’nda oynanan ilk maçta 3-1 galip gelen Arsenal, bu karşılaşmada üstünlük sağladı. Bu maçta Stina Blackstenius, Katie McCabe’in duran topundan kafayla golü bulurken, Chloe Kelly ve Alessia Russo da skora katkıda bulundu. Chelsea'nin umudu Lauren James'ten geldi; onun keskin vuruşu seriyi hayatta tuttu, ancak Blues şimdi zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya.

FBL-EUR-C1-WOMEN-ARSENAL-CHELSEAGetty Images

Arsenal'in hücum hattı, turnuvanın başlarında grubunu zirvede bitirmesini sağlayan formunu sürdürerek tüm sezon boyunca gol yağmuruna tuttu. Ancak Chelsea, beş kıtasal şampiyonluğu bulunan, Avrupa'da tecrübeli bir takım. İlk maçta iki kez direğe çarpan ve bir golü faul nedeniyle iptal edilen Chelsea, şimdi James ve Stamford Bridge seyircisinden bir geri dönüş için destek bekliyor.

Bu iki rakip, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşı karşıya geliyor ve bu da maça daha da fazla heyecan katıyor. Arsenal, toplam skordaki üstünlüğünü korumakla turu geçebileceğini biliyor, Chelsea ise şampiyonluk unvanını korumak için galibiyet almak zorunda.

Dikkat edilmesi gereken oyuncular

Russo muhteşem bir formda. İlk maçta attığı golle bu sezon Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını sekize çıkardı; bu, bir İngiliz oyuncunun tek bir sezonda attığı en fazla gol sayısı. 

Chelsea'de ise James, maçı değiştirebilecek isim. İlk maçta muhteşem bir uzak mesafe şut attı ve hiçbir şey yokken bir şeyler yaratma yeteneğini bir kez daha gösterdi. 24 yaşındaki oyuncu, sakatlık sorunlarını geride bırakmış görünüyor ve tam da doğru zamanda ritmini buluyor.

FBL-EUR-C1-WOMEN-ARSENAL-CHELSEAGetty Images

Arsenal, James’in etkisini sınırlamanın yarı finale yükselmenin anahtarı olabileceğinin farkında. Chelsea ise, çaresizce ihtiyaç duydukları geri dönüşü gerçekleştirmek için ona güveniyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Chelsea FC Women vs Arsenal Women Muhtemel kadrolar

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • S. Bompastor

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • R. Slegers

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

CHE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/8
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

ARS
-Form

Gol atıldı (Verildi)
18/3
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Kafa kafaya rekabet

CHE

Son 5 maçları

ARS

2

Galibiyetler

1

Beraberlik

2

Galibiyetler

5

Gol sayısı

7
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Puan durumu

Bugün Chelsea FC Kadınlar - Arsenal Kadınlar maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçı izleyin.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

