Chelsea geride olabilir, ancak bu eşleşme henüz bitmiş sayılmaz. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ikinci ayağı için Arsenal’in Stamford Bridge’e gelmesiyle, her şey hâlâ mümkün.

İşte Chelsea FC Kadınlar ile Arsenal Kadınlar arasındaki maçın İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler.

VPN ile Chelsea FC Kadınlar - Arsenal Kadınlar maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Chelsea FC Kadınlar - Arsenal Kadınlar maçının başlama saati

Chelsea FC Kadınlar - Arsenal Kadınlar maçı 1 Nisan saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Chelsea ve Arsenal, hangi İngiliz devinin Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finallerine yükseleceğini belirleyebilecek bir mücadelede karşı karşıya gelmek üzere. Emirates Stadyumu’nda oynanan ilk maçta 3-1 galip gelen Arsenal, bu karşılaşmada üstünlük sağladı. Bu maçta Stina Blackstenius, Katie McCabe’in duran topundan kafayla golü bulurken, Chloe Kelly ve Alessia Russo da skora katkıda bulundu. Chelsea'nin umudu Lauren James'ten geldi; onun keskin vuruşu seriyi hayatta tuttu, ancak Blues şimdi zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya.

Arsenal'in hücum hattı, turnuvanın başlarında grubunu zirvede bitirmesini sağlayan formunu sürdürerek tüm sezon boyunca gol yağmuruna tuttu. Ancak Chelsea, beş kıtasal şampiyonluğu bulunan, Avrupa'da tecrübeli bir takım. İlk maçta iki kez direğe çarpan ve bir golü faul nedeniyle iptal edilen Chelsea, şimdi James ve Stamford Bridge seyircisinden bir geri dönüş için destek bekliyor.

Bu iki rakip, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşı karşıya geliyor ve bu da maça daha da fazla heyecan katıyor. Arsenal, toplam skordaki üstünlüğünü korumakla turu geçebileceğini biliyor, Chelsea ise şampiyonluk unvanını korumak için galibiyet almak zorunda.

Dikkat edilmesi gereken oyuncular

Russo muhteşem bir formda. İlk maçta attığı golle bu sezon Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını sekize çıkardı; bu, bir İngiliz oyuncunun tek bir sezonda attığı en fazla gol sayısı.

Chelsea'de ise James, maçı değiştirebilecek isim. İlk maçta muhteşem bir uzak mesafe şut attı ve hiçbir şey yokken bir şeyler yaratma yeteneğini bir kez daha gösterdi. 24 yaşındaki oyuncu, sakatlık sorunlarını geride bırakmış görünüyor ve tam da doğru zamanda ritmini buluyor.

Arsenal, James’in etkisini sınırlamanın yarı finale yükselmenin anahtarı olabileceğinin farkında. Chelsea ise, çaresizce ihtiyaç duydukları geri dönüşü gerçekleştirmek için ona güveniyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Bugün Chelsea FC Kadınlar - Arsenal Kadınlar maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçı izleyin.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: