Charlotte FC, MLS'in 4. haftasında Inter Miami'yi ağırlarken, Bank of America Stadyumu'nda kendi seyircisi önünde oynamanın avantajını kullanmaya çalışacak.

Charlotte FC ile Inter Miami CF arasındaki maçın İngilizce canlı yayınlarını nereden izleyebileceğinizi ve bugünkü maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi burada bulabilirsiniz.

Charlotte FC - Inter Miami CF maçının başlama saati

ABD 1 - Major League Soccer Bank of America Stadium

Charlotte FC - Inter Miami FC maçı 14 Mart saat 18:30 EST ve 23:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Charlotte, 10 kişilik Austin FC'yi 3-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Geçen Mayıs ayından bu yana evinde sadece bir kez mağlup olan Charlotte, üçüncü yıl üst üste sezona iki galibiyetle başlama şansına sahip. Defansif açıdan Charlotte, son altı iç saha maçında dört kez kalesini gole kapatarak çok sağlam bir performans sergiledi. Dean Smith'in takımı, ilk yarıyı önde veya berabere bitirdiğinde de sağlam durma eğiliminde ve bu durumlarda son beş lig maçında yenilgi yüzü görmedi.

Getty Images

Inter Miami ise MLS Kupası’nın son şampiyonu olarak yeni sezona sorunsuz bir başlangıç yapıyor. Takım, arka arkaya iki deplasman galibiyeti elde etti ve son beş deplasman maçında yenilgi yüzü görmedi. Javier Mascherano’nun öğrencileri, maçın ilk yarısında gol attıkları dört maçı da kazanarak erken gol atma konusunda yeteneklerini sergiledi. Mart ayı da onlara iyi geldi; bu ay içinde altı galibiyet dahil olmak üzere yedi maçtır yenilgi yüzü görmediler. Ve birden fazla gol attıklarında neredeyse durdurulamaz hale geliyorlar; son 16 lig maçının 15'ini bu senaryolarda kazandılar.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Charlotte, bu hafta sonu Frederick Kessler'den yoksun olabilir, zira yeni transfer olan oyuncu hala alt bedenindeki bir sorun nedeniyle sahalardan uzak ve henüz ilk maçına çıkmadı.

Miami'de ise Sergio Reguilon'un durumu belirsiz. İspanyol bek, dizindeki sakatlığı nedeniyle tedavi görüyor.

Getty Images

Geçmişte bu eşleşmede Charlotte'un üstünlüğü var; Miami ile oynadıkları dört lig maçının üçünde tam puan aldılar, buna geçen yıl bu maçta aldıkları 3-0'lık ezici galibiyet de dahil. Herons'ın Crown'a karşı tek deplasman galibiyeti 2024'te 2-1'lik bir zaferle geldi.

Takım haberleri ve kadrolar

Charlotte FC vs Inter Miami CF Muhtemel kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Form

Kafa kafaya rekoru

Puan Durumu

