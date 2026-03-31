Çekya ve Danimarka, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı için Salı günü Prag'da karşı karşıya gelecek.
İşte Çekya - Danimarka maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.
|ABD
|Fubo
|İngiltere
|Amazon Prime Video İngiltere
|Avustralya
|Stan Sport
|Kanada
|Fubo Kanada
|Hindistan
|FanCode
|Güney / Sahra Altı Afrika
|SuperSport
|Malezya
|Astro
|Orta Doğu
|beIN Sports MENA
VPN ile Çekya - Danimarka maçını nasıl izleyebilirsiniz?
Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.
Çekya - Danimarka maçını ücretsiz olarak nasıl izleyebilir ve canlı yayınlayabilirsinizMaçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümüyle maça erişebilir.
Çekya - Danimarka maçının başlama saati
Çekya - Danimarka maçı 31 Mart 2026 tarihinde saat 15:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.
Maç önizlemesi
Çekler, son dört turnuvaya katılamamış olsalar da, 2006'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyorlar. İrlanda karşısında 2-0 geriye düşmelerine rağmen, penaltılarda galip gelerek geri döndüler. Son 16 uluslararası maçlarından sadece ikisini kaybettiler. Miroslav Koubek'in takımı, son yedi resmi uluslararası iç saha maçında sadece dört gol yedi.
Danimarka, hafta ortasında oynanan play-off maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0'lık çarpıcı bir skorla mağlup ederek bu maça geliyor, ancak deplasman performansı pek iyi değil; son on deplasman maçından sadece ikisini kazanmış (3 beraberlik, 5 mağlubiyet) ve bu süreçte dört kez gol atamamış.
Önemli istatistikler
Patrik Schick, hafta ortasında Çek Cumhuriyeti formasıyla penaltıdan gol attı; böylece son beş uluslararası golünün dördünü kendi sahasında kaydetmiş oldu.
Danimarka'dan Gustav Isaksen, son eleme maçında iki gol attı; kulüp ve milli takımda attığı son beş golün dördü maçların ilk yarısında geldi.
Bugün Çekya - Danimarka maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda Nasıl İzlenir
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Android tabanlı TV'lerin çoğu ile Amazon Fire TV Stick veya Google TV özellikli Google Chromecast gibi cihazlarda yerleşik VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve tıpkı telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı Yansıtmak/Yayınlamaktır.