World Cup Qualification UEFA
team-logoÇek Cumhuriyeti
epet Arena
team-logoDanimarka
Bugünkü Çekya - Danimarka Dünya Kupası Elemeleri UEFA maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Çek Cumhuriyeti - Danimarka
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
World Cup Qualification UEFA

Çekya ile Danimarka arasında oynanacak UEFA Dünya Kupası Elemeleri maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Çekya ve Danimarka, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı için Salı günü Prag'da karşı karşıya gelecek.

İşte Çekya - Danimarka maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

ABDFubo
İngiltereAmazon Prime Video İngiltere
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanFanCode
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Çekya - Danimarka maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Çekya - Danimarka maçını ücretsiz olarak nasıl izleyebilir ve canlı yayınlayabilirsiniz

 Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümüyle maça erişebilir. 

Çekya - Danimarka maçının başlama saati

World Cup Qualification UEFA - 2nd Round
epet Arena

Çekya - Danimarka maçı 31 Mart 2026 tarihinde saat 15:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Çekler, son dört turnuvaya katılamamış olsalar da, 2006'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyorlar. İrlanda karşısında 2-0 geriye düşmelerine rağmen, penaltılarda galip gelerek geri döndüler. Son 16 uluslararası maçlarından sadece ikisini kaybettiler. Miroslav Koubek'in takımı, son yedi resmi uluslararası iç saha maçında sadece dört gol yedi.

Danimarka, hafta ortasında oynanan play-off maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0'lık çarpıcı bir skorla mağlup ederek bu maça geliyor, ancak deplasman performansı pek iyi değil; son on deplasman maçından sadece ikisini kazanmış (3 beraberlik, 5 mağlubiyet) ve bu süreçte dört kez gol atamamış. 

Önemli istatistikler 

Patrik Schick, hafta ortasında Çek Cumhuriyeti formasıyla penaltıdan gol attı; böylece son beş uluslararası golünün dördünü kendi sahasında kaydetmiş oldu.

Danimarka'dan Gustav Isaksen, son eleme maçında iki gol attı; kulüp ve milli takımda attığı son beş golün dördü maçların ilk yarısında geldi.

Takım haberleri ve kadrolar

Çek Cumhuriyeti vs Danimarka Muhtemel kadrolar

Çek CumhuriyetiHome team crest

3-5-2

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestDEN
1
M. Kovar
2
S. Chaloupek
4
R. Hranac
7
L. Krejci
18
M. Sadilek
14
L. Provod
8
V. Darida
5
V. Coufal
22
T. Soucek
10
P. Schick
15
P. Sulc
16
M. Hermansen
5
J. Maehle
15
C. Noergaard
3
V. Nelsson
18
A. Bah
8
G. Isaksen
14
M. Damsgaard
23
P. Hoejbjerg
21
M. Hjulmand
12
V. Froholdt
9
R. Hoejlund

4-2-3-1

DENAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • M. Koubek

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • B. Riemer

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

CZE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/4
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

DEN
-Form

Gol atıldı (Verildi)
17/7
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Kafa kafaya rekoru

CZE

Son 5 maçları

DEN

0

Galibiyetler

3

Beraberlikler

2

Galibiyetler

2

Gol sayısı

6
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Puan Durumu

Bugün Çekya - Danimarka maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Android tabanlı TV'lerin çoğu ile Amazon Fire TV Stick veya Google TV özellikli Google Chromecast gibi cihazlarda yerleşik VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve tıpkı telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı Yansıtmak/Yayınlamaktır.

