Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
team-logoBurnley
Turf Moor
team-logoM.City
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Çeviri:

Bugünkü Burnley - Manchester City Premier Lig maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Burnley - M.City
Burnley
M.City
Burnley ile Manchester City arasındaki Premier Lig maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Manchester City, Çarşamba günü alacağı bir galibiyetle Premier Lig'in zirvesine çıkabilir ve Burnley'i resmi olarak Championship'e düşürebilir.

Bugünkü maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Burnley - Manchester City maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.

ABDUSA Network
İngiltereSky Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

Burnley - Manchester City maçının başlama saati

crest
Turf Moor

Burnley - Manchester City maçı 22 Nisan 2026 tarihinde saat 16:00 EST ve 21:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Scott Parker’ın yönetimindeki Burnley, Pazar günü Nottingham Forest’a 4-1’lik ağır bir yenilgiye uğradı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan takım, maçın son 32 dakikasında kalesinde gördüğü dört golle bu avantajı kaybetti. Bu, Burnley’nin son 71 Premier Lig maçında aldığı 45. mağlubiyet oldu. 46. mağlubiyet, takımın resmi olarak ikinci lige düşmesine neden olacak.

Nottingham Forest v Burnley - Premier LeagueGetty Images

EFL Cup finalinde Arsenal'i mağlup etmelerinden dört hafta sonra, Man City, Rayan Cherki ve Erling Haaland'ın golleriyle Gunners'ı 2-1 mağlup ederek Premier League şampiyonluk yarışında büyük bir psikolojik darbe vurdu. Son 20 lig maçında sadece bir yenilgi alan (13 galibiyet, 6 beraberlik) Pep Guardiola'nın takımı, en uygun zamanda harika bir form yakaladığını gösteriyor. Şu anda Arsenal'in üç puan gerisinde ve bir maç eksiği olan City, Aralık ayının başından bu yana Premier Lig'deki diğer tüm takımlardan daha fazla deplasman puanı toplayarak Turf Moor'a gidiyor. 

Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Burnley, City ile oynadığı son 11 lig maçını kaybetti; bu, tarihlerinde tek bir rakibe karşı yaşadıkları en uzun mağlubiyet serisi. 

Erling Haaland, Burnley karşısında ortalama 36 dakikada bir gol atıyor.

Hannibal, Burnley'de forma giyemeyecek, City'den Rodri ise Arsenal maçının sonlarında aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Erling HaalandGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Burnley vs M.City Muhtemel kadrolar

BurnleyHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestMCI
1
M. Dubravka
12
B. Humphreys
5
M. Esteve
2
K. Walker
3
Q. Hartman
20
J. Ward-Prowse
29
J. Laurent
11
J. Anthony
8
L. Ugochukwu
10
M. Edwards
19
Z. Flemming
25
G. Donnarumma
15
M. Guehi
27
M. Nunes
45
A. Khusanov
33
N. O'Reilly
10
R. Cherki
42
A. Semenyo
11
J. Doku
14
N. Gonzalez
20
B. Silva
9
E. Haaland

4-2-3-1

MCIAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • S. Parker

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • P. Guardiola

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

BUR
-Form

Gol atıldı (Verildi)
2/11
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

MCI
-Form

Gol atıldı (Verildi)
12/3
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Kafa kafaya rekoru

BUR

Son 5 maçları

MCI

0

Galibiyetler

0

Beraberlikler

5

Galibiyetler

2

Gol sayısı

19
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Puan Durumu

