Gtech Community Stadium'da Fulham ile karşılaşacak olan Brentford için bu Batı Londra derbisi, Avrupa kupalarına katılma hayallerini gerçeğe dönüştürmek adına büyük bir fırsat.

Brentford - Fulham maçının başlama saati

Brentford - Fulham maçı 18 Nisan'da 07:30 EST ve 12:30 GMT'de başlayacak.

Her iki kulüp de 2025/26 sezonunun son düzlüğüne girerken, bu yerel derbi için bahisler inanılmaz derecede yüksek. Brentford, son dönemde elde ettiği çekişmeli beraberliklerin ardından – en son Everton’la 2-2 berabere kaldıkları maç da dahil – bu karşılaşmaya dirençlerini üç puana dönüştürmeyi hedefliyor. Keith Andrews'un yönetimindeki Bees, şu anda Altın Ayakkabı için tarihi bir yarışın içinde olan Igor Thiago'nun muhteşem formuyla beslenerek, evinde korkutucu bir güç olmaya devam ediyor.

Fulham ise Anfield'da aldığı zorlu 2-0 yenilginin ardından ivmeyi yeniden kazanmak amacıyla Londra'nın diğer ucuna kısa bir yolculuk yapıyor. Marco Silva'nın takımı, yeniden canlanan Liverpool'u aşmakta zorlandı ve ilk yarıda Rio Ngumoha ve Mohamed Salah'a hızlı goller yedi. İkinci yarıda Rodrigo Muniz ve Emile Smith Rowe için fırsatlar yaratmasına rağmen, Cottagers etkili olamadı. Bu hayal kırıklığını geride bırakmak ve sezonun başlarında Craven Cottage'da Bees'e karşı elde ettikleri 3-1'lik galibiyeti tekrarlamak için her şeyi yapacaklar.

Sezonun sonuna yaklaşırken, her iki takımın antrenman sahalarındaki sağlık odaları hala yoğun bir şekilde çalışıyor. Brentford, çapraz bağ yaralanmalarından iyileşmekte olan Fabio Carvalho ve Antoni Milambo'nun uzun süreli yokluğuyla başa çıkmak zorunda kalacak. Vitaly Janelt'in de metatarsal kırığı nedeniyle maçı kaçırması beklenirken, savunmanın belkesi Aaron Hickey ve Rico Henry ise sahalara dönmeye yakın olsa da henüz forma giyemeyecek gibi görünüyor.

Fulham, sağlık açısından biraz daha avantajlı durumda olsa da, ayak ameliyatı geçiren Kevin Santos’tan yoksun olmaya devam ediyor. Silva, Harrison Reed ve Kenny Tete’nin durumunu da yakından takip edecek; bu iki oyuncunun fiziksel mücadelenin yaşanacağı bu maçta forma giyip giyemeyeceğine dair kararın son anda verilmesi bekleniyor.

Brentford eskiden Fulham'ın 'korkulu rüyası'ydı, ancak durum tersine döndü. Yüzyılın başından bu yana 14 karşılaşmada sadece iki kez galip gelen Cottagers, Bees'e karşı ligde üst üste üç galibiyet elde etti.

