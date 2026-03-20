Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
team-logoAFC Bournemouth
Vitality Stadium
team-logoM. United
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Çeviri:

Bugünkü Bournemouth - Manchester United Premier Lig maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Bournemouth ile Manchester United arasındaki Premier Lig maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Formda olan Manchester United, güneye gidip Bournemouth ile karşılaşacakları maçta Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansını daha da sağlamlaştırmayı umuyor.

 İşte Bournemouth - Manchester United maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

ABDUSA Network
İngiltereSky Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Bournemouth - Manchester United maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bournemouth - Man United maçını ücretsiz olarak nasıl izleyebilir ve canlı yayınlayabilirsiniz 

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni USA Network müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümüyle maça erişebilir. 

Bournemouth - Manchester United maçının başlama saati

Bournemouth - Manchester United maçı 20 Mart 2026 tarihinde saat 16:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak. 

Maç önizlemesi

10 maçlık yenilmezlik serisine rağmen, Bournemouth taraftarları, üçü golsüz olmak üzere arka arkaya dört beraberlikten dolayı hayal kırıklığı yaşıyor olabilir, zira Cherries şu anda ilk altı takımın yedi puan gerisinde. 

Man United, Michael Carrick yönetimindeki ilk mağlubiyetine mükemmel bir yanıt verdi ve Pazar günü ilk dörtteki rakibi Aston Villa'yı 3-1 yenerek, beşinci sıradaki Liverpool ile arasındaki farkı 5 puana çıkardı. United, son 12 deplasman maçından sadece ikisini kaybetmiş (5G, 5B) olarak güney sahiline gidiyor, ancak bu mağlubiyetlerden biri Newcastle'a yaptıkları son seyahatte (2-1) gerçekleşmişti.

Manchester United FC v Brentford FC - Premier LeagueGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Marcus Tavernier, Premier League'de oynadığı üç karşılaşmada 4 gol katkısı yaptı (1 gol, 3 asist). Bunların ikisi, Aralık ayında 4-4 berabere biten rövanş maçında geldi.

Lewis Cook, Bournemouth’un son dört maçında forma giyemedi; United ise Lisandro Martínez’in baldır sakatlığından sonra sahalara dönebileceğini umuyor.

Manchester United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

AFC Bournemouth vs M. United Muhtemel kadrolar

AFC BournemouthHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

Home team crestMUN
1
D. Petrovic
5
M. Senesi
3
A. Truffert
15
A. Smith
23
J. Hill
8
A. Scott
16
M. Tavernier
10
R. Christie
20
A. Jimenez
37
Rayan
9
Evanilson
31
S. Lammens
15
L. Yoro
2
D. Dalot
5
H. Maguire
23
L. Shaw
19
B. Mbeumo
18
Casemiro
10
M. Cunha
8
B. Fernandes
37
K. Mainoo
30
B. Sesko

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • A. Iraola

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • M. Carrick

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Form

BOU
-Form

Gol atıldı (Verildi)
3/2
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

MUN
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/5
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Kafa kafaya rekoru

BOU

Son 5 maçları

MUN

1

Galibiyet

3

Beraberlikler

1

Galibiyet

11

Gol sayısı

11
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Puan Durumu

Bugün Bournemouth - Manchester United maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

