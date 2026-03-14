2026 NWSL sezonu, yeni kurulan Boston Legacy FC'nin son şampiyon Gotham FC ile oynayacağı büyük bir karşılaşma ile başlıyor.

İşte Boston Legacy FC ile Gotham FC arasındaki maçın İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler ve bugün maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şey.

Boston Legacy FC - Gotham FC maçının başlama saati

Boston Legacy FC - Gotham FC maçı 14 Mart 2026 tarihinde, saat 12:30 EST ve 16:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Boston, üç yıllık bir aradan sonra en üst düzey profesyonel kadın futboluna geri dönüyor ve ilk sınavı oldukça zorlu olacak.

Brezilyalı yıldız Amanda Gutierres kadronun en önemli ismi olurken, Ella Stevens ve Josefine Hasbo da takıma yıldız gücü katıyor. Legacy, Başkan Jennifer van Dijk yönetiminde savunma organizasyonu ve takım ruhuna odaklanıyor. Ligin en iyi hücum birimine karşı tüm bunlara ihtiyaçları olacak.

Gotham FC sahaya çıkıyor

"Bats", NWSL Şampiyonası ve Concacaf W Şampiyonlar Kupası'nı kazanmanın ardından 2026 yılına NWSL'nin en iyi takımı olarak giriyor.

Geçen sezonun büyük bir bölümünü ön çapraz bağ yırtılması nedeniyle kaçıran takım kaptanı Tierna Davidson, kadroya geri döndü ve sahalara dönmeye hazır. Davidson, son NWSL Şampiyonası’nın En Değerli Oyuncusu (MVP) Rose Lavelle, Jaedyn Shaw (artık 10 numaralı formayı giyiyor) ve geçen sezon 13 gol atan Esther González’in de yer aldığı güçlü kadroya liderlik ediyor.

Gotham, Ocak ayında FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Konuşulacak konular

Ella Stevens ve Josefine Hasbo, Gotham ile kupayı kaldırdıktan sadece birkaç ay sonra eski takım arkadaşlarına karşı oynayacak.

Geçen sezon Gotham, 11 maçta kalesini gole kapatarak kulüp rekoru kırdı.

Takım haberleri ve kadrolar

Boston Legacy FC vs Gotham FC Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör F. Patao Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör J. Amoros

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

