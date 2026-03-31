İtalya ve Bosna-Hersek aynı hayali kovalıyor: 2026 Dünya Kupası’na katılmak. 12 yıllık hayal kırıklığını geride bırakan iki takım, bu bekleyişe nihayet son verebilecek bir play-off finalinde karşı karşıya geliyor.

Bosna Hersek - İtalya maçının başlama saati

World Cup Qualification UEFA - 2nd Round Bilino Polje Stadium

Bosna Hersek - İtalya maçı 14:45 EST ve 19:45 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

İtalya, bu play-off maçına girerken büyük bir baskı altında. Son iki Dünya Kupası'nı kaçıran Azzurri, bu maçın ne kadar önemli olduğunun farkında. Dört kez şampiyon olmuş ve 2021'de ertelenen Avrupa Şampiyonası'nı kazanmış olsalar da, dünya sahnesindeki son görünüşleri 2014 yılına dayanıyor.

Bu, üst üste üçüncü kez play-off'larda sona eren bir eleme kampanyası. İsveç ve Kuzey Makedonya'ya karşı alınan acı yenilgilerin acısı hâlâ taze, ancak Perşembe günkü yarı finalde Kuzey İrlanda'yı geçmeyi başardılar. Kolay bir maç değildi; Bergamo'da gergin geçen ilk yarının ardından, ikinci yarıda Sandro Tonali ve Moise Kean'ın golleri nihayet maçı sonuçlandırdı.

İtalya'nın buraya gelene kadar geçirdiği yol karmaşıktı. I Grubu'ndaki diğer tüm maçları kazanmasına rağmen, Norveç'e karşı iki kez büyük bir hata yaptı ve her seferinde üç gol farkla kaybetti. Bu durum savunmadaki zayıflıkları ortaya çıkardı, ancak geçen Eylül ayında Luciano Spalletti'nin yerine geçen Gennaro Gattuso yönetiminde, en azından golcü kimliğini buldular ve maç başına ortalama iki golün üzerinde bir performans sergilediler. Yirmi yıl önce oyuncu olarak Dünya Kupası'nı kazanan Gattuso, ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyor. Şimdi ise takımını Bosna'yı geçmesi için yönlendirmek zorunda.

Bosna-Hersek ise 2014'ten bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyor. İtalya'yı daha önce sadece bir kez, 1996'da 2-1'lik bir hazırlık maçı galibiyetiyle yenmişlerdi, ancak buraya iyi bir ivmeyle geliyorlar. Galler ile oynadıkları yarı final maçında, Edin Džeko skoru eşitledi ve Cardiff'teki penaltı atışlarında sinirlerini kaybetmeden galip geldiler.

Eleme mücadeleleri, otomatik olarak elemeyi garantilemeye kıl payı kalmıştı. Kasım ayında Avusturya’ya karşı son dakikalarda yedikleri gol onlara pahalıya mal oldu ve play-off turunda kalmalarına neden oldu. Şimdi, Zenica’da dondurucu soğuklar ve coşkulu, taraftarlarla dolu tribünler eşliğinde, FIFA sıralamasında İtalya’nın 58 basamak altında olsalar da, ev sahibi avantajının işleri lehlerine çevireceğini umuyorlar.

Her iki takımdan biri daha galip gelirse, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. İtalya için bu, yıllardır süren hayal kırıklığını sona erdirmek demek. Bosna için ise tarih yazmak demek.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

İtalya bu ay birkaç önemli oyuncusundan yoksun. Kaptan Giovanni Di Lorenzo kadroda yok ve Liverpool'dan Federico Chiesa da forma giyemeyecek. Olumlu tarafı ise Alessandro Bastoni, Gianluca Mancini ve Riccardo Calafiori'nin ufak sakatlıklarını atlatıp oynamaya hazır olmaları. Ancak Gianluca Scamacca hâlâ adduktor sorunu ile uğraşıyor.

Bosna'nın da kendi eksikleri var. Sampdoria'dan Dennis Hadzikadunic en dikkat çekeni, Sturm Graz oyuncuları Emir Karic, Arjan Malic ve Jusuf Gazibegovic ise kadroda yer almadı.

Geçmiş karşılaşmalara bakıldığında, İtalya üstünlük sağladı. İki takım arasındaki altı karşılaşmanın dördünü kazandılar; bunlara 2020'deki 2-0'lık Nations League galibiyeti ve geçen yılki 1-0'lık dostluk maçı galibiyeti de dahil.

