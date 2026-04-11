Borussia Dortmund, Bundesliga'da üst üste dört galibiyet alarak hafta sonuna güçlü bir formda giriyor. Bayer Leverkusen'in Signal Iduna Park'a konuk olacağı maçta bu galibiyet serisini beşe çıkarmayı hedefliyorlar.

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçının başlama saati

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı 11 Nisan'da 09:30 EST ve 14:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Niko Kovac'ın göreve gelmesinden bu yana Borussia Dortmund bambaşka bir takım gibi görünüyor ve gösterdiği bu gelişme, onları Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantilemenin eşiğine getirdi; hatta bu hakkı bu hafta sonu kesinleştirebilirler. Takım güçlü bir performans sergiliyor; geçen hafta Stuttgart deplasmanında aldıkları 2-0'lık galibiyetle Bundesliga'da üst üste dördüncü galibiyetlerini elde ettiler.

Diğer tarafta ise Kasper Hjulmand, birçok kişinin önümüzdeki sezonlarda zirveye ulaşmasını beklediği yetenekli Bayer Leverkusen kadrosunu yönetiyor. Takım, tutarlılık sorunu yaşasa da, altı maç kala hala ilk dörtte yer alma şansını koruyor. Bununla birlikte, son maçında BayArena'da Wolfsburg'u 6-3'lük çılgın bir galibiyetle mağlup ederek neler yapabileceğini gösterdi.

Bu, ilginç bir karşılaşma vaat ediyor: Kovac yönetiminde ivme kazanan Dortmund ve önemli anlarda bu seviyeye ulaşabileceğini kanıtlamak isteyen Leverkusen.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Dortmund, diz yan bağ yırtığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Felix Nmecha ve sarı kart cezasını çeken Karim Adeyemi'den yoksun olacak.

Leverkusen'in de birkaç sakatlık sorunu var: Martin Terrier hamstring problemi nedeniyle sahalardan uzak, Arthur Augusto sindesmotik bağ yırtığıyla uğraşıyor, Jarell Quansah'ın uyluk problemi var ve Lucas Vazquez baldır sakatlığından iyileşiyor.

Bu iki kulüp arasındaki geçmişe bakıldığında, daha önce 110 kez karşılaştılar. Dortmund 48 galibiyetle üstünlük sağlarken, Leverkusen 35 galibiyet elde etti, bu da uzun ve rekabetçi bir rekabetin yeni bir bölümü olacak.

Takım haberleri ve kadrolar

