Aston Villa ve Bologna, iki sezon içinde üçüncü kez karşı karşıya geliyor. Bu kez sahne, Avrupa Ligi çeyrek finalinin ilk ayağının oynanacağı Stadio Dall’Ara.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Bologna - Aston Villa maçının başlama saati

Bologna - Aston Villa maçı 9 Nisan saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Aston Villa'nın son resmi maçını oynamasının üzerinden iki haftadan fazla zaman geçti, ancak takım şimdi Avrupa Ligi çeyrek finalleriyle sahalara geri dönüyor ve Premier Lig'de ilk beşte yer almayı hedefliyor. Villa, Lille'i toplamda 3-0 yenerek üst üste üçüncü sezonunda da kıtasal bir turnuvada son sekize kaldı. Son yıllarda bu aşamada karışık bir performans sergilediler - 2024'te Conference League'de Lille'i elediler, ardından geçen sezonun Şampiyonlar Ligi'nde sonradan şampiyon olan PSG'ye 5-4'lük dramatik bir mağlubiyet aldılar.

Bu sezon birçok iniş ve çıkış yaşandı. Villa, lig aşamasında Go Ahead Eagles'a yenildi, ancak son 16 turundaki galibiyetiyle Avrupa Ligi'ndeki 10 maçta 9 galibiyet elde etti. Yurtiçindeki performansları ise daha sallantılıydı; West Ham'a karşı aldıkları kritik galibiyetle dördüncü sıraya yükselmeden önce, ligdeki on maçta sadece dokuz puan toplayabildiler. Bu durum, onları Şampiyonlar Ligi için sıkı bir mücadeleye soktu; Liverpool'un beş, Chelsea'nin ise altı puan önünde bulunuyorlar. West Ham maçından bu yana geçen ara, Bologna'ya dinlenmiş olarak gelmelerini sağladı. Ayrıca, bu turnuvada dört kez şampiyonluk kazanan Unai Emery'nin geçmiş performansı da Villa'ya güven verecektir.

Bologna ise neyle karşı karşıya olduğunu biliyor. Son 18 ayda Birmingham'da Villa'ya iki kez yenildiler, ancak aynı zamanda kulüp rekoru olan 11 maçlık Avrupa'da yenilmezlik serisi yakaladılar; Villa Park'taki o mağlubiyet, son 15 maçtaki tek yenilgileriydi. Fiorentina ile iki kez Conference League finaline ulaşan Vincenzo Italiano yönetimindeki Bologna, şu anda beşinci UEFA çeyrek finalinde, ancak bu 1999'dan bu yana ilk kez. Buraya gelmek için, playofflarda SK Brann'ı yenmiş olan Bologna, uzatmaların ardından 5-4'lük heyecan verici bir maçta Roma'yı eledi.

Aston Villa, ilk maçta orta saha kadrosunda birkaç oyuncudan yoksun olacak. Boubacar Kamara hâlâ sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek ve Ross Barkley de kulübün UEFA kadro listesine alınmadığı için kadroda yer almayacak. Kiralık kanat oyuncusu Jadon Sancho da geçen hafta Elche ile oynanan hazırlık maçında omzundan sakatlandığı için kadroda yer almayacak.

Bologna'nın da Martin Vitik'in cezalı olması nedeniyle kendi sorunları var. Ayrıca, hafta sonu Cremona deplasmanında forma giymeyen Benjamin Dominguez, Charalampos Lykogiannis, Thijs Dallinga ve Jens Odgaard'ın da durumu belirsiz.

Villa'nın lehine olan bir istatistik, İtalyan takımlarına karşı son dönemdeki performansı: Serie A takımlarıyla oynadıkları son dört Avrupa maçında kalesini gole kapatmayı başardılar.

BOL Son 2 maçları AVL 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 2 Galibiyetler Aston Villa 1 - 0 Bologna

Aston Villa 2 - 0 Bologna 0 Gol sayısı 3 2,5 gol üzeri maçlar 0/2 Her iki takım da gol attı 0/2

Bugün Bologna - Aston Villa maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: