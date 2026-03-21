Bayern Münih
Allianz Arena
Union Berlin
Bugünkü Bayern Münih - Union Berlin Bundesliga maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Bayern Münih ile Union Berlin arasındaki Bundesliga maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Bayern, Union Berlin karşısında bir başka Bundesliga şampiyonluğuna doğru durmak bilmeyen yürüyüşünü sürdürüyor. 

Bugünkü maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Bayern Münih - Union Berlin maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.

ABDESPN Select
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaFubo Kanada
HindistanFanCode
Güney / Sahra Altı AfrikaStarTimes World Football
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğuMBC Shahid

VPN ile Bayern Münih - Union Berlin maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

ExpressVPN ile coğrafi kısıtlamaları aşın!Şimdi kaydolun

Bayern Münih - Union Berlin maçının başlama saati

Bayern Münih - Union Berlin maçı 21 Mart 2026 tarihinde saat 10:30 EST ve 14:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Bundesliga'nın zirvesinde 9 puanlık bir farkla lider olan Bayern Münih, bir başka şampiyonluğa doğru ilerliyor. Bavyera devi, Atalanta'yı toplamda 10-2'lik skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükseldi ve burada Real Madrid ile karşılaşacak. Bayern, tüm turnuvalarda son 11 maçında yenilgi yüzü görmedi; bu seride 3 gol veya daha fazla farkla kazanılan beş galibiyet de bulunuyor. 

FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images

Union'un sezonu orta sıralarda bitecek gibi görünüyor, ancak takımın puan tablosundaki puanı, son iki Bundesliga sezonunun bu aşamasındaki puanından daha fazla. 

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Bayern, son sekiz Bundesliga iç saha maçında kalesini gole kapatamadı.

Bayern'in üçlüsü Jonathan Tah, Luis Díaz ve Nicolas Jackson cezalı, Alphonso Davies, Jamal Musiala ve Manuel Neuer ise sakat.

Birinci kaleci Frederik Ronnow, Union'ın son maçında forma giyemedi.

Harry Kane, hafta ortasında attığı iki golle Şampiyonlar Ligi'nde 50 gol barajını aşan ilk İngiliz oyuncu oldu.

Takım haberleri ve kadrolar

Bayern Münih vs Union Berlin Muhtemel kadrolar

Bayern MünihHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

3-5-2

Home team crestFCU
40
J. Urbig
3
M. Kim
2
D. Upamecano
20
T. Bischof
27
K. Laimer
8
L. Goretzka
17
M. Olise
7
S. Gnabry
6
J. Kimmich
42
L. Karl
9
H. Kane
31
M. Raab
14
L. Querfeld
5
D. Doekhi
34
S. N'Soki
8
R. Khedira
6
A. Kemlein
19
J. Haberer
39
D. Koehn
28
C. Trimmel
23
A. Ilic
10
I. Ansah

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • V. Kompany

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • S. Baumgart

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

FCB
-Form

Gol atıldı (Verildi)
18/6
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5

FCU
-Form

Gol atıldı (Verildi)
5/8
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Kafa kafaya rekoru

FCB

Son 5 maçları

FCU

3

Galibiyetler

2

Beraberlikler

0

Galibiyetler

14

Gol sayısı

6
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Puan durumu

Bugün Bayern Münih - Union Berlin maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçı izleyin.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de fena değil, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmeli. İşte VPN'i televizyonunuzda çalıştırmanın yolu:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve tıpkı telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarında bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı Yansıtmak/Yayınlamaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!