Avrupa'nın devleri Bayern Münih ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Allianz Arena'da karşı karşıya geliyor. Vincent Kompany'nin takımı, ilk maçta elde ettiği avantajı daha da pekiştirmek istiyor.

Bayern Münih - Real Madrid maçının başlama saati

Bayern Münih - Real Madrid maçı 15 Nisan saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Bayern Münih, ilk maçta Real Madrid’i 2-1 yenerek nihayet bu İspanyol devine karşı üstünlük kurmayı başardı ve uzun süren galibiyetsizlik serisini sonlandırdı; ancak Kylian Mbappé’nin son dakikalarda attığı gol, rövanş maçı öncesinde serinin dengeli bir şekilde devam etmesini sağladı. Tarih Bayern'in lehine: Takım, deplasmanda oynadığı ilk maçı kazandıktan sonra 30 iki ayaklı UEFA karşılaşmasının 29'unu kazandı; bu maçların neredeyse tamamında tek gol farkla galip geldi. Tek istisna, 2011 yılında Inter Milan'ın dar bir farkı tersine çevirerek deplasman golü avantajıyla tur atlamasıydı.

Vincent Kompany'nin takımı, ligde de ivme yakaladı. Avrupa'daki başarılarının ardından St Pauli'yi 5-0 gibi ezici bir skorla mağlup ettiler ve Borussia Dortmund'un Leverkusen'e yenilmesiyle Bundesliga'nın zirvesindeki liderlik farkını 12 puana çıkardılar. Bir başka lig şampiyonluğu kaçınılmaz görünüyor, ancak şu anki odak noktası, 2020'deki zaferlerinden bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaşmak. Ancak bu kolay olmayacak. Bayern, son yıllarda İspanyol rakiplerine karşı zorlanıyor; son sekiz çift maçlı serinin yedisini ve La Liga takımlarıyla oynadığı son beş çeyrek finalin dördünü kaybetti.

Real Madrid için baskı giderek artıyor. Bayern’e karşı aldıkları yenilgi, Mallorca ve Girona’ya karşı alınan hayal kırıklığı yaratan lig sonuçlarının arasına sıkıştı; bu durum, ligin bitmesine sadece yedi maç kala Barcelona’nın dokuz puan gerisinde kalmalarına neden oldu. Bernabeu seyircisinin hayal kırıklığı açıkça ortada ve Copa del Rey'den elenmenin ardından Alvaro Arbeloa, Şampiyonlar Ligi'nin sezonu kurtarmak için son şansı olduğunu biliyor. Madrid'in evinde oynadığı ilk maçı kaybettiği durumlarda istatistikleri kötü olsa da, Alman kulüpleri karşısında geçmişte başarılı bir performans sergilemişler; son yedi çeyrek final maçında Bundesliga rakiplerini yenmişler.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Bayern, ikinci maça birkaç sakatlık endişesiyle giriyor. Genç kanat oyuncusu Lennart Karl ve kaleci Sven Ulreich sakatlık nedeniyle kadroda yer almayacak, Kane ise ilk maçın ardından St. Pauli maçında yedek kulübesinde kalmasına neden olan bazı rahatsızlıklar hissetmesine rağmen forma giyebilecek gibi görünüyor. Serge Gnabry de hafif bir diz sorunu yaşadıktan sonra sahalara dönmek için çaba gösteriyor.

Real Madrid'in de başa çıkması gereken kendi sorunları var. Thibaut Courtois ve Rodrygo hala kadroda yer almıyor ve Aurelien Tchouameni, turnuvada üçüncü sarı kartını gördüğü için cezalı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek. Sadece 10 maçta 14 gol atarak Şampiyonlar Ligi gol krallığı sıralamasında lider olan Mbappe, tek sezon rekorunu kovalıyor ancak Girona maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle forma giyip giyemeyeceği belirsiz.

Allianz Arena, bu sezon Bayern için adeta bir kale gibiydi. Takım, Avrupa kupalarında oynadığı beş iç saha maçının hepsini kazandı; maç başına ortalama üç golün üzerinde bir performans sergiledi ve son 28 Şampiyonlar Ligi iç saha maçında sadece bir kez mağlup oldu. Tüm turnuvalar genelinde, kendi taraftarları önünde aldıkları yenilgiler nadir görüldü – son 44 maçta sadece iki kez yenildiler – bu nedenle maça yüksek bir özgüvenle çıkacaklar.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya rekoru

Puan Durumu

