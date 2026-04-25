Bayern Münih, Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağında Allianz Arena'da Barcelona'yı ağırlayacak. Alman ekibi, Manchester United'ı eledikten sonra bu maça çıkarken, İspanyol şampiyonu ise Real Madrid'i mağlup ederek buraya geliyor.

Bayern Münih - Barcelona maçının başlama saati

Bayern Münih - Barcelona maçı 25 Nisan'da 12:15 EST ve 17:15 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Bayern Münih, 2020-21 sezonundan bu yana ilk kez yarı finale yükselmeyi başararak, tarihindeki ilk Kadınlar Şampiyonlar Ligi zaferi hayallerini kurmaya cesaret ediyor. Takım, grup aşamasında altı maçta 13 puan toplayarak etkileyici bir performans sergiledi. Ardından çeyrek finalde Manchester United'ı toplamda 5-3 yenerek tur atladı; Old Trafford'da 3-2 kazandıktan sonra Allianz Arena'da 2-1 galip geldi. Bu, takımın son dörtte üçüncü kez yer alması anlamına geliyor, ancak 2018-19'da Barcelona'ya, 2020-21'de ise Chelsea'ye yenilerek yaşadıkları hayal kırıklıklarının tekrarlanmasını önlemek için her şeyi yapacaklar. Jose Barcala yönetimindeki Bavyeralılar, hafta ortasında Union Berlin'i yenerek Frauen-Bundesliga şampiyonluğunu garantilemiş ve sezonun başlarında da Almanya Süper Kupası'nı kazanarak şimdiden iç sahada çifte kupayı kutluyorlar.

Ancak Barcelona, aşılması zor bir engel teşkil ediyor. Pere Romeu'nun takımı, lig grubunu 16 puanla rahatça geçtikten sonra çeyrek finalde Real Madrid'i toplamda 12-2'lik skorla mağlup ederek rekor niteliğinde sekizinci üst üste yarı finale yükseldi. Takım, Estadio Alfredo Di Stefano'da 6-2 galip geldikten sonra Camp Nou'da da rakibine altı gol atarak üstünlüğünü vurguladı. Blaugrana, Espanyol'u 4-1 mağlup ederek yedinci kez üst üste La Liga F şampiyonluğunu garantiledi ve İspanya Süper Kupası zaferine bir yenisini ekledi. Ayrıca, Atletico Madrid ile oynayacakları Copa de la Reina finali de hâlâ önlerinde.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Bayern Münih, bu yarı final maçına birkaç önemli oyuncusu eksik olarak çıkıyor. Lena Oberdorf ve Sarah Zadrazil, uzun süreli diz sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, Jovana Damnjanovic ve Alara da forma giyemeyecek – ancak Alara kısa süre önce antrenmanlara geri döndü. Barcelona'nın da kendi endişeleri var. Laia Aleixandri, Şubat ayında geçirdiği ciddi diz sakatlığı nedeniyle hala sahalardan uzak. Aitana Bonmati ise Kasım ayından beri süren sakatlığının ardından sahalara dönmeye yaklaşıyor olsa da, üç kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu için ilk maç biraz erken gelebilir.

Saha içinde ise rakamlar İspanyol şampiyonunun lehine: Bu turnuvada oynadıkları 19 çift maçlı serinin hepsinden tur atladılar ve Ekim ayındaki grup aşaması karşılaşmasında Bayern'i 7-1 mağlup ettiler. Yine de Bayern'in bu sezon Avrupa'daki güçlü iç saha performansı, Cumartesi günü Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmanın geçmişteki karşılaşmalardan çok daha çekişmeli geçebileceğini gösteriyor.

Takım haberleri ve kadrolar

