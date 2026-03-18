Şampiyonlar Ligi tarihinin en unutulmaz geri dönüşlerinden birini gerçekleştirme hedefiyle Atalanta, 16 turu için belirleyici maçta Bayern Münih’in Allianz Arena’sına konuk oluyor.

Bayern Münih - Atalanta maçının başlama saati

Bayern Münih - Atalanta maçı 18 Mart saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Bayern'in Atalanta'yı geçeceği her zaman tahmin ediliyordu ve Michael Olise'nin liderliğinde altı gol atarak bunu başardılar; Nicolas Jackson ve Serge Gnabry de gol ve asistleriyle katkıda bulundular.

6-1'lik skor, Bayern'i Münih'e dönerken avantajlı bir konuma getiriyor. Vincent Kompany, Harry Kane'e bir kez daha dinlenme fırsatı vermeyi göze alabilir, ancak Jackson'ın Leverkusen maçında gördüğü aceleci kırmızı kart işleri karmaşıklaştırabilir. Luis Diaz'ın beraberlik golünün ardından kendisinin de kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalan Bayern yine de dengede kalmayı başardı, ancak her iki forvetin de kulüp içinde herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalıp kalmayacağına dair soru işaretleri devam ediyor.

Getty Images

Buna rağmen, Bayern'in bu sezon Avrupa'daki kusursuz iç saha performansı ve ilk maçta aldığı büyük galibiyetlerin ardından seriyi kapatma geçmişi, kontrolün kendilerinde olduğunu gösteriyor.

Atalanta ise zorlu bir görevle karşı karşıya. Geçen haftaki ağır yenilgi, Avrupa'daki en kötü skor farkına eşit oldu ve altı gol yemek yeni bir rekor kırdı.

Yine de La Dea, Serie A lideri Inter'i 1-1 berabere tutarak ve Nikola Krstovic'in son dakikalarda attığı golle beraberliği yakalayarak azmini gösterdi. Bu sonuç, arka arkaya gelen mağlubiyet serisini durdurdu, ancak takım beş maçtır galibiyetsiz ve ilk dörtte yer alma yarışında Como'nun gerisinde. Dortmund'u 4-1 yendikleri maçtan bu yana galibiyet alamayan takım, durumu tersine çevirmek için olağanüstü bir şey yapmaları gerektiğini bilerek Bavyera'ya gidiyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Bayern, kaleci pozisyonunda ciddi bir sorunla bu maça çıkıyor. Manuel Neuer ve Sven Ulreich'in oynaması kesinleşmezken, Jonas Urbig'in durumu belirsiz ve bu durum, 16 yaşındaki Leonard Prescott'un ilk A takım maçına çıkmasının önünü açabilir.

Diğer yandan, Jamal Musiala'nın durumu hala değerlendirilmeye başlanmadı, Alphonso Davies ve Hiroki Ito ise kadroda yer almayacak. Geçen haftanın göze çarpan isimleri Olise ve Joshua Kimmich de sarı kart cezasından dolayı bir maçlık cezalarını çekecekleri için kadroda yer almayacak.

Getty Images

Atalanta’nın durumu çok daha basit. Giacomo Raspadori uyluk sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor ve Yunus Musah cezalı, ancak bunun dışında konuk takım neredeyse tam kadroyla sahaya çıkacak.

Allianz Arena'da tarih Bayern'in lehine işliyor; takım, son 27 Şampiyonlar Ligi iç saha maçından sadece birini kaybetti. Öte yandan Atalanta, deplasmanlarda zorlanıyor ve turnuvadaki son yedi deplasman maçından sadece ikisini kazanabildi.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya rekoru

FCB Son maç ATA 1 Galibiyet 0 Beraberlikler 0 Galibiyetler Atalanta 1 - 6 Bayern Münih 6 Gol sayısı 1 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Puan Durumu

