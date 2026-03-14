Bay FC, 2026 NWSL sezonuna evinde başlayacak ve lige yeni katılan Denver Summit FC karşısında güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Bay FC - Denver Summit FC maçının başlama saati

Bay FC - Denver Summit FC maçı 14 Mart'ta 17:30 EST ve 22:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Bay FC geçen sezon zorlu bir dönem geçirdi ve 26 maçta 20 puan toplayarak 13. sırada yer aldı. Bu puan, son sırada yer alan Chicago Stars ile aynıydı, ancak Chicago'nun gol farkı daha kötüydü. Yine de, özellikle Juventus'tan kiralık olarak gelen İtalyan tecrübeli forvet Cristiana Girelli'nin katılımıyla 2026'ya iyimser bakmak için nedenler var.

Denver Summit ise, Ocak 2025'te genişleme takımı olarak lige katıldıktan sonra ilk NWSL sezonunda gözler üzerine çevrilmiş durumda. Yeni bir takım olmalarına rağmen güçlü bir kadro kurmuşlar ve playoff yarışında söz sahibi olabilirler. Genişleme projesinin simgesi olan Lindsey Heaps, bu sezon hücum hattını yönetecek ve sezon açılış maçında alınacak olumlu bir sonuç, önümüzdeki dönemin gidişatını belirleyebilir.

Yüksek bedelli orta saha transferi

Bay FC, 11 Şubat'ta Kansas City Current'tan orta saha oyuncusu Claire Hutton'ı rekor bir transfer ücreti olan 1,1 milyon dolar (yaklaşık 810.000 - 825.000 sterlin) karşılığında kadrosuna katarak manşetlere taşındı.

Bu transfer, NWSL kulüpleri arasında bugüne kadar yapılan en yüksek transfer ücretleri arasında yer alıyor ve dünya kadın futbolunda da en büyük transferlerden biri.

NWSL En İyi 11 İlk Takımı'nda yer alan Hutton, 2026'da kaderini yeniden yazmak isteyen Bay'in orta sahasına kanıtlanmış kalitesini ve yıldız gücünü katıyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Bay FC vs Denver Summit FC Muhtemel kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Kafa kafaya rekoru

Puan Durumu

