Bugünkü Barcelona - Sevilla LaLiga maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Barcelona ile Sevilla arasındaki LaLiga maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

LaLiga lideri Barcelona, takipçisi Real Madrid'in baskısını savuşturmak zorunda; bu nedenle, genel olarak berbat bir sezon geçiren Sevilla karşısında puan alması gerekiyor. 

Bugünkü maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Barcelona - Sevilla maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.

ABDESPN Deportes
İngilterePremier Sports
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaTSN+
HindistanFanCode
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Barcelona - Sevilla maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Barcelona - Sevilla maçını ücretsiz olarak nasıl izleyebilir ve canlı yayınlayabilirsiniz?

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümüyle maça erişebilir. 

Barcelona - Sevilla maçının başlama saati

Barcelona - Sevilla maçı 15 Mart 2026 tarihinde saat 11:15 EST ve 15:15 GMT'de başlayacak. 

Maç önizlemesi

UCL son 16 turu ilk maçında Newcastle ile 1-1 berabere kalan Barça, Real Madrid'e karşı 4 puanlık üstünlüğüyle LaLiga şampiyonluk yarışına geri döndü. Blaugrana, Avrupa maçlarının ardından ligde üst üste beş galibiyet aldı, bu yüzden kendilerine güveniyorlar. Ayrıca Nou Camp'ta üst üste 13 lig maçı kazandılar, bu da 2019'dan bu yana en iyi galibiyet serisi.

Son beş maçında yenilmeyen (dört beraberlik) Sevilla, sezonun felaketle geçen ilk yarısının ardından sıralamada istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Son 15 sezonun 13'ünde aynı aşamada elde ettikleri puanın altında kalmaya devam eden Sevilla, burada yine zorlu bir rakiple karşı karşıya. 

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Barcelona'dan Marc Bernal, hafta ortası oynanan maçta sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Sevilla'da Kike Salas'ın yanı sıra forvet ikilisi Neal Maupay ve Peque Fernández de forma giyemeyecek. 

Barcelona'dan Robert Lewandowski, Sevilla ile oynadığı son dört La Liga karşılaşmasında dört gol attı.
Sevilla, son dokuz LaLiga deplasman maçından sadece birini kazandı. 

Takım haberleri ve kadrolar

Barcelona vs Sevilla Muhtemel kadrolar

BarcelonaHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-4-2

Home team crestSEV
13
J. Garcia
2
J. Cancelo
18
G. Martin
24
E. Garcia
5
P. Cubarsi
8
Pedri
17
M. Casado
10
L. Yamal
20
D. Olmo
14
M. Rashford
7
F. Torres
1
O. Vlachodimos
5
T. Nianzou
15
F. Cardoso
6
N. Gudelj
19
B. Mendy
16
J. Sanchez
36
Oso
18
L. Agoume
20
D. Sow
9
A. Adams
10
A. Sanchez

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • H. Flick

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

BAR
-Form

Gol atıldı (Verildi)
12/2
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

SEV
-Form

Gol atıldı (Verildi)
6/5
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Kafa kafaya rekabet

BAR

Son 5 maçları

SEV

4

Galibiyetler

0

Beraberlikler

1

Galibiyet

13

Gol sayısı

7
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Puan durumu

Bugün Barcelona - Sevilla maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlayabilir. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçı izleyin.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

