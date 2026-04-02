Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Women's Champions League
team-logoBarcelona
Spotify Camp Nou
team-logoReal Madrid Femenino
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Çeviri:

Bugünkü Barcelona - Real Madrid Femenino Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Barcelona - Real Madrid Femenino
Barcelona
Real Madrid Femenino
Women's Champions League

Barcelona ile Real Madrid Femenino arasındaki Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

İlk maçta 6-2'lik ezici bir galibiyet elde eden Barcelona Femení, Real Madrid karşısında sekizinci kez üst üste yarı finale yükselmeyi hedefliyor. 

İşte Barcelona - Real Madrid Femenino maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

ABDESPN Deportes
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanFanCode
Güney / Sahra Altı AfrikaESPN Afrika
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Barcelona - Real Madrid Femenino maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz.

Barcelona vs Real Madrid Femenino maçının başlama saati

crest
Women's Champions League - Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Spotify Camp Nou

Barcelona - Real Madrid Femenino maçı 2 Nisan 2026 tarihinde 13:45 ve 17:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Barcelona, Madrid'li Linda Caicedo'nun coşkulu bireysel performansına rağmen, Estadio Alfredo Di Stefano'da oynanan ilk maçta seriyi fiilen bitirdi. 

FBL-EUR-C1-WOMEN-REAL MADRID-BARCELONAGetty Images

Üç kez Avrupa şampiyonu olan Barça, geçen sezonun finalinde Arsenal'e yenildi; bu nedenle 2021, 2023 ve 2024 şampiyonları, tacını geri almaya kararlı olacak. İspanya Süper Kupası'nı kazandıkları, La Liga F'de 13 puanlık bir liderlik kurdukları ve 16 Mayıs'ta Atletico Madrid ile oynayacakları Copa de la Reina'da yerlerini garantiledikleri için dörtlü kupa da gündemde. 

Madrid'in burada bir şansı var mı?

FBL-EUR-C1-WOMEN-REAL MADRID-BARCELONAGetty Images

Önemli istatistikler

Bu iki takım arasında oynanan 22 resmi maçın 21'ini Barça kazandı. 

Takım haberleri ve kadrolar

Barcelona vs Real Madrid Femenino kadroları

BarcelonaHome team crest

4-3-3

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestRMA
13
C. Coll
24
E. Brugts
2
I. Paredes
4
M. Leon
22
O. Batlle
19
V. Lopez
12
P. Guijarro
11
A. Putellas
9
C. Pina
10
C. Hansen
17
E. Pajor
1
M. Rodriguez
15
S. Garcia
14
M. Mendez
12
Y. Ribeiro
23
M. Lakrar
6
S. Toletti
19
E. Navarro
7
A. del Castillo
18
L. Caicedo
16
F. Angeldal
20
N. Feller

4-2-3-1

RMAAway team crest

BAR
-Sıralanmak

Yedekler

Teknik direktör

  • P. Romeu

RMA
-Sıralanmak

Yedekler

Teknik direktör

  • P. Quesada

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

BAR
-Form

Gol atıldı (Verildi)
20/3
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

RMA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/9
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Kafa kafaya rekabet

BAR

Son 3 maçları

RMA

5

Galibiyetler

0

Beraberlikler

0

Galibiyetler

19

Gol sayısı

2
2,5 gol üzeri maçlar
4/3
Her iki takım da gol attı
1/3

Sıralama

