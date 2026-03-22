Barcelona, Camp Nou'da Rayo Vallecano'yu ağırlayarak La Liga'da liderlik koltuğunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Barcelona - Rayo Vallecano maçının başlama saati

Barcelona - Rayo Vallecano maçı 22 Mart'ta 08:00 EST ve 13:00 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Barcelona, La Liga'nın zirvesindeki liderlik farkını artırabileceğini bilerek hafta sonuna giriyor. Real Madrid'in Atlético ile pazar gecesi karşılaşacağı göz önüne alındığında, bu maçtan alınacak üç puan Barça'nın liderliğini yedi puana çıkaracak ve Álvaro Arbeloa'nın takımına baskı uygulayacaktır.

Takım, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Newcastle'ı 7-2 gibi çılgın bir skorla mağlup etmenin moraliyle bu maça geliyor. Bu sonuç, toplamda 8-3'lük bir zaferi garantiledi ve Hansi Flick'in takımının Atletico ile karşılaşacağı çeyrek finallere yükselmesini sağladı. Ancak şimdilik tüm gözler lig maçlarına çevrilmiş durumda ve Barça, ligde üst üste beşinci galibiyetini kovalıyor.

Katalanlar şu anda zirvede 4 puanlık bir avantajla yer alıyor ve 28 maçta 23 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 4 mağlubiyetle övünüyor. Ayrıca 77 gol atarak oldukça verimli bir performans sergilediler. Tarihsel olarak Rayo Vallecano'ya karşı üstünlük kurmuşlar - 48 karşılaşmada 30 galibiyet - ancak bu sezonun başlarında oynanan rövanş maçı 1-1 sona erdi.

Rayo da bu maça kendi ivmesiyle geliyor. Konferans Ligi'nde evinde Samsunspor'a 1-0 yenilmesine rağmen, toplamda 3-2'lik skorla çeyrek finale yükseldi. La Liga'da ise son altı maçta yenilgi yüzü görmediler; bu maçların sonuncusunda Levante ile 1-1 berabere kaldılar. Inigo Pérez'in takımı, 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 32 puanda 13. sırada yer alıyor; küme düşme hattının oldukça üzerinde olsalar da, ilk altı sıraya girmek için hala 9 puan gerideler. Gelecek sezon Avrupa'ya gitmek için en gerçekçi yolları, Conference League'de sonuna kadar gitmek.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Barcelona, Andreas Christensen (diz), Jules Kounde, Alejandro Balde ve Frenkie de Jong’dan yoksun olacak; bu oyuncuların hepsi kasık sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Olumlu tarafı ise, kaleci Joan García ve savunma oyuncusu Eric García’nın forma giymesi bekleniyor; her ikisi de hafta ortasında Newcastle maçında oyundan çıkmak zorunda kalmış olsa da.

Rayo Vallecano'nun da kendi sakatlık sorunları var. Nobel Mendy, Levante ile 1-1 berabere kaldıkları maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı, Diego Méndez ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Pérez'in takımına iyi haber ise Perşembe günkü Avrupa Konferans Ligi maçında yeni sakatlıkların yaşanmamış olması.

Rayo'nun daha önce Camp Nou'da başarılar elde ettiğini belirtmek gerekir; Nisan 2022'de Barcelona'yı burada şaşkına çevirmişlerdi ve geçen sezon da 1-0 yenilerek rakibini yine zorlamışlardı.

