Bugünkü Barcelona - Newcastle United Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Barcelona ile Newcastle arasındaki maçın sonucu belirsiz, ancak sadece bir takım Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükselebilir.

Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Barcelona - Newcastle United maçının İngilizce canlı yayınlarını nerede bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.

ABDParamount+
İngiltereTNT Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Barcelona - Newcastle United maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Barcelona - Newcastle United maçının başlama saati

Barcelona - Newcastle United maçı 18 Mart 2026 tarihinde 13:45 EST ve 17:45 GMT'de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında son dakikalarda atılan gollerle 1-1 berabere kalan Barcelona, Nou Camp'ın gücünü arkasına alarak son 8'e kalmayı hedefliyor.

Barça, hafta sonu Sevilla'yı 5-2 mağlup ederek LaLiga'nın zirvesindeki liderliğini korudu. Katalan kulübü, ilk maçı deplasmanda berabere bitirdiği Şampiyonlar Ligi eleme turlarında 11. kez üst üste tur atlamayı hedefliyor. Hansi Flick'in takımı, son 16 Şampiyonlar Ligi iç saha maçının hepsinde gol attı ve maç başına ortalama 3,1 gol kaydetti.

Eddie Howe'un Newcastle'ı, Chelsea'yi mağlup ettikten sonra morali yüksek bir şekilde geliyor. Ayrıca, son altı UCL maçında da yenilgi yüzü görmediler. Şampiyon PSG ve Leverkusen karşısında geriye düşmelerine rağmen mağlubiyeti önleyen Magpies, Çarşamba günü de rakibini zorlayabileceğini düşünüyor. 

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Barcelona, son 16 Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçının 15'ini kazandı.

18 yaş 249 gün ile, 19 yaşını doldurmadan önce Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu rekorunu elinde tutan Kylian Mbappe'ye (10) sadece bir gol uzaklıkta.

Alejandro Balde, Andreas Christensen, Frenkie de Jong ve Jules Kounde sakatlıkları nedeniyle Barça'da forma giyemeyecek, Bruno Guimarães ise Newcastle'ın en önemli eksik oyuncusu olmaya devam ediyor. 

Takım haberleri ve kadrolar

Barcelona vs Newcastle United Muhtemel kadrolar

13
J. Garcia
18
G. Martin
24
E. Garcia
5
P. Cubarsi
2
J. Cancelo
22
M. Bernal
8
Pedri
11
Raphinha
16
F. Lopez
10
L. Yamal
7
F. Torres
32
A. Ramsdale
3
L. Hall
33
D. Burn
12
M. Thiaw
2
K. Trippier
27
N. Woltemade
8
S. Tonali
23
J. Murphy
7
Joelinton
11
H. Barnes
10
A. Gordon

  • H. Flick

  • E. Howe

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Form

BAR
-Form

Gol atıldı (Verildi)
14/4
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

NEW
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/8
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Kafa kafaya rekoru

BAR

Son 4 maçları

NEW

3

Galibiyetler

1

Beraberlik

0

Galibiyetler

8

Gol sayısı

3
2,5 gol üzeri maçlar
2/4
Her iki takım da gol attı
3/4

