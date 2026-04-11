team-logoBarcelona
Spotify Camp Nou
team-logoEspanyol
Bugünkü Barcelona - Espanyol LaLiga maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Barcelona - Espanyol
Barcelona
Espanyol
La Liga

Barcelona ile Espanyol arasındaki LaLiga maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

La Liga'da üst üste altı galibiyet alan Barcelona, yerel rakibi Espanyol'u evinde ağırlayacağı maçla lig mücadelesine devam ederken bu galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Bugünkü maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Barcelona - Espanyol maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.

ABDFubo
İngilterePremier Sports
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaTSN+
HindistanFanCode
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Barcelona - Espanyol maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

ExpressVPN ile coğrafi kısıtlamaları aşın!Şimdi kaydolun

Barcelona - Espanyol maçının başlama saati

La Liga - La Liga
Spotify Camp Nou

Barcelona - Espanyol maçı 11 Nisan'da 12:30 EST ve 17:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi 

Barcelona, Cumartesi günkü Katalan derbisine, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında Atlético Madrid'e 2-0 yenilmesinin yarattığı sarsıntıyı hâlâ atlatmaya çalışırken çıkıyor. Bu sonuç, Hansi Flick'in takımının yarı finale yükselebilmesi için önünde çok iş olduğunu gösteriyor; ancak şimdilik dikkatleri yeniden La Liga'ya yöneliyor. Ligde üst üste yedinci galibiyet, liderlik koltuğundaki hakimiyetlerini daha da sağlamlaştıracaktır.

Barcelona, ligde 30 maçın 25'ini kazanıp 80 gol atarak üstün bir performans sergiledi ve 29. lig şampiyonluğunun en büyük favorisi konumuna geldi. Öte yandan Espanyol, Şubat 2009'da Camp Nou'da 2-1 galip geldiğinden beri La Liga'da Barcelona'yı yenemedi, bu da karşı karşıya oldukları zorluğun boyutunu ortaya koyuyor. 2026'daki formları zayıftı ve 22 Aralık'ta Athletic Bilbao'ya karşı aldıkları galibiyetten bu yana galibiyet alamadılar. O günden bu yana oynadıkları 13 lig maçında sekiz mağlup, beş beraberlik aldılar ve altıncı sıradaki Celta Vigo'nun altı puan gerisinde, 10. sıraya gerilediler.

Geçen maçta Real Betis ile golsüz berabere kalarak en azından küçük bir moral kazandılar ve Espanyol bu derbiye daha dinç çıkacak. Yine de, Barcelona'nın ivmesi ve Espanyol'un zorlukları göz önüne alındığında, bu karşılaşma lig liderinin lehine olacak gibi görünüyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Barcelona, Atlético maçında hamstringinde rahatsızlık hisseden Pedri'den derbi maçında yoksun kalacak. Marc Bernal'ın ayak bileği sorunu nedeniyle oynaması şüpheli, Andreas Christensen ve Raphinha ise sırasıyla diz ve hamstring sorunları nedeniyle kadroda yer almayacak. 

Espanyol'da da bazı eksiklikler var: Javi Puado diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmaya devam ederken, Clemens Riedel son gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı.

İki takım arasındaki son dönemdeki maçlar büyük ölçüde Barcelona lehine. Barcelona, bu sezonun başlarında 2-0 kazandıkları maç da dahil olmak üzere son dört karşılaşmayı kazandı ve 2018 Ocak ayında oynanan Copa del Rey maçı dışında Espanyol'a karşı hiç yenilmedi. Bu istatistik, Espanyol'un bu derbiye girerken karşı karşıya olduğu zorluğu gözler önüne seriyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Barcelona vs Espanyol Muhtemel kadrolar

BarcelonaHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestESP
13
J. Garcia
4
R. Araujo
3
A. Balde
5
P. Cubarsi
23
J. Kounde
16
F. Lopez
24
E. Garcia
6
Gavi
10
L. Yamal
14
M. Rashford
7
F. Torres
13
M. Dmitrovic
6
L. Cabrera
5
F. Calero
22
C. Romero
23
O. El Hilali
10
P. Lozano
24
T. Dolan
8
E. Exposito
4
U. Gonzalez de Zarate
16
C. Ngonge
9
R. Fernandez

4-2-3-1

ESPAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • H. Flick

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • M. Gonzalez

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

BAR
-Form

Gol atıldı (Verildi)
15/7
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

ESP
-Form

Gol atıldı (Verildi)
5/7
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Kafa kafaya rekabet

BAR

Son 5 maçları

ESP

4

Galibiyetler

1

Beraberlik

0

Galibiyetler

12

Gol sayısı

4
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Puan durumu

Bugün Barcelona - Espanyol maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçı izleyin.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!