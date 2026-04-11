La Liga'da üst üste altı galibiyet alan Barcelona, yerel rakibi Espanyol'u evinde ağırlayacağı maçla lig mücadelesine devam ederken bu galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Barcelona - Espanyol maçı 11 Nisan'da 12:30 EST ve 17:30 GMT'de başlayacak.

Barcelona, Cumartesi günkü Katalan derbisine, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında Atlético Madrid'e 2-0 yenilmesinin yarattığı sarsıntıyı hâlâ atlatmaya çalışırken çıkıyor. Bu sonuç, Hansi Flick'in takımının yarı finale yükselebilmesi için önünde çok iş olduğunu gösteriyor; ancak şimdilik dikkatleri yeniden La Liga'ya yöneliyor. Ligde üst üste yedinci galibiyet, liderlik koltuğundaki hakimiyetlerini daha da sağlamlaştıracaktır.

Barcelona, ligde 30 maçın 25'ini kazanıp 80 gol atarak üstün bir performans sergiledi ve 29. lig şampiyonluğunun en büyük favorisi konumuna geldi. Öte yandan Espanyol, Şubat 2009'da Camp Nou'da 2-1 galip geldiğinden beri La Liga'da Barcelona'yı yenemedi, bu da karşı karşıya oldukları zorluğun boyutunu ortaya koyuyor. 2026'daki formları zayıftı ve 22 Aralık'ta Athletic Bilbao'ya karşı aldıkları galibiyetten bu yana galibiyet alamadılar. O günden bu yana oynadıkları 13 lig maçında sekiz mağlup, beş beraberlik aldılar ve altıncı sıradaki Celta Vigo'nun altı puan gerisinde, 10. sıraya gerilediler.

Geçen maçta Real Betis ile golsüz berabere kalarak en azından küçük bir moral kazandılar ve Espanyol bu derbiye daha dinç çıkacak. Yine de, Barcelona'nın ivmesi ve Espanyol'un zorlukları göz önüne alındığında, bu karşılaşma lig liderinin lehine olacak gibi görünüyor.

Barcelona, Atlético maçında hamstringinde rahatsızlık hisseden Pedri'den derbi maçında yoksun kalacak. Marc Bernal'ın ayak bileği sorunu nedeniyle oynaması şüpheli, Andreas Christensen ve Raphinha ise sırasıyla diz ve hamstring sorunları nedeniyle kadroda yer almayacak.

Espanyol'da da bazı eksiklikler var: Javi Puado diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmaya devam ederken, Clemens Riedel son gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı.

İki takım arasındaki son dönemdeki maçlar büyük ölçüde Barcelona lehine. Barcelona, bu sezonun başlarında 2-0 kazandıkları maç da dahil olmak üzere son dört karşılaşmayı kazandı ve 2018 Ocak ayında oynanan Copa del Rey maçı dışında Espanyol'a karşı hiç yenilmedi. Bu istatistik, Espanyol'un bu derbiye girerken karşı karşıya olduğu zorluğu gözler önüne seriyor.

