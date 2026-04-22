team-logoBarcelona
Spotify Camp Nou
team-logoCelta Vigo
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Bugünkü Barcelona - Celta Vigo LaLiga maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Barcelona ile Celta Vigo arasındaki LaLiga maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Celta Vigo'nun Camp Nou'ya konuk olacağı maçta Barcelona, LaLiga şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. 

Bugünkü maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Barcelona - Celta Vigo maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.

ABDESPN Deportes
İngilterePremier Sports
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaTSN+
HindistanFanCode
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Barcelona - Celta Vigo maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

ExpressVPN ile coğrafi kısıtlamaları aşın!Şimdi kaydolun

Barcelona - Celta Vigo maçının başlama saati

Barcelona - Celta Vigo maçı 22 Nisan 2026 tarihinde 15:30 EST ve 20:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Salı günü oynanan rövanş maçında Atlético Madrid'i 2-1 yenmek yeterli olmadı ve Barcelona, toplamda 3-2'lik skorla Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinden elendi. Takımın odak noktası artık LaLiga şampiyonluk yarışını kazanmak; ligde kalan yedi maç varken Real Madrid'in dokuz puan önünde liderlik koltuğunda oturuyorlar. Barça, son maçında derbide Espanyol'u mağlup ederek ligde üst üste yedinci galibiyetini aldı. Hansi Flick'in takımı bu sezon ligde oynadığı 16 iç saha maçının tamamını kazandı.

FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images

Celta Vigo, geçen Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinin ikinci ayağında Freiburg'a 3-1 yenilerek, toplamda 6-1'lik skorla turnuvadan elendi. Bu, Celestes'in son beş resmi maçındaki dördüncü yenilgisiydi.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Claudio Giráldez'in Celta'sı, son 12 lig deplasmanında sadece bir mağlubiyet alarak (7G, 4B) deplasmanlarda dirençli bir performans sergiliyor.

Fermín López, Şampiyonlar Ligi'nde ciddi bir darbe aldı, ancak Barcelona antrenmanlarına geri döndü. Andreas Christensen ve Raphinha ise hala sakat. 

Takım haberleri ve kadrolar

Barcelona vs Celta Vigo Muhtemel kadrolar

BarcelonaHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

3-4-1-2

Home team crestCEL
13
J. Garcia
2
J. Cancelo
4
R. Araujo
5
P. Cubarsi
18
G. Martin
20
D. Olmo
21
F. de Jong
10
L. Yamal
8
Pedri
14
M. Rashford
9
R. Lewandowski
13
I. Radu
32
J. Rodriguez
20
M. Alonso
4
J. Aidoo
3
O. Mingueza
5
S. Carreira
8
F. Lopez
15
M. Vecino
6
I. Moriba
7
B. Iglesias
9
F. Jutgla

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • H. Flick

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • C. Giraldez

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

BAR
-Form

Gol atıldı (Verildi)
9/5
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

CEL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/15
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Kafa kafaya rekoru

BAR

Son 5 maçları

CEL

4

Galibiyetler

1

Beraberlik

0

Galibiyetler

15

Gol sayısı

10
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Puan durumu

Bugün Barcelona - Celta Vigo maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de fena değil, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmeli. İşte VPN'i televizyonunuzda çalıştırmanın yolu:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve tıpkı telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!