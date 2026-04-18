Tarihi şehir Sevilla, Estadio de La Cartuja'da gerçekleşecek devasa bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Atletico Madrid ve Real Sociedad, Copa del Rey'in 124. şampiyonluğunu kazanmak için ışıklar altında mücadele edecek.

Atletico Madrid - Real Sociedad maçının başlama saati

Atletico Madrid - Real Sociedad maçı 18 Nisan saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Bu final, her iki takım için de belirgin bir kader hissi uyandırıyor ve zorlu geçen bir sezonda ulusal kupayı kazanma yolunda büyük bir fırsat sunuyor. Atlético Madrid, bu hafta başında Barcelona’yı Şampiyonlar Ligi’nden eleyerek büyük bir moralle bu maça çıkıyor ve Diego Simeone’nin alametifarikası olan savunma azminin her zamanki gibi güçlü olduğunu kanıtlıyor.

Ancak, İspanya'nın geleneksel devleri için her zaman baş belası olan Real Sociedad ile karşı karşıya gelecekler. Atleti hafta ortasında Avrupa savaşında mücadele ederken, La Real dinlenip bu an için hazırlanıyordu ve bu fiziksel üstünlük belirleyici olabilir. Taraftarlar taktiksel bir şaheser bekleyebilir - Simeone muhtemelen baskıyı emip kontratakta gol ararken, Imanol Alguacil'in takımı ise akıcı orta sahasına güvenerek kırmızı-beyaz duvarın çatlaklarını bulmaya çalışacak.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Sevilla maçına giden süreç, zorlu bir Nisan programı sonrasında kilit oyuncuların fiziksel durumuna büyük ölçüde bağlı. Atletico, hafif bir sakatlıkla boğuşan kaleci Jan Oblak'ı yakından takip ediyor, ancak son maçlarda Juan Musso'nun kahramanlıkları gerektiğinde sağlam bir güvenlik ağı sağlıyor.

Diğer tarafta ise Real Sociedad, Yangel Herrera'nın soleus sakatlığının ardından bu hafta antrenmanlara dönmesiyle önemli bir moral kazandı; Herrera ilk 11'de yer alabilecek durumda olmasa da, yedek kulübesinden çıkarak takım için hayati bir silah olabilir.

İstatistiklere göre, Atleti 11. Copa şampiyonluğunu ve 2013'ten bu yana ilk şampiyonluğunu kovalarken, Real Sociedad ise 2020'deki sihirli performansını tekrarlamayı hedefliyor. İki takımın ligdeki son karşılaşmasının son derece çekişmeli geçtiği göz önüne alındığında, bu maçın galibinin belirlenmesi için 90 dakikadan fazlasına ihtiyaç duyulması sürpriz olmaz.

Takım haberleri ve kadrolar

