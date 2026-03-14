Atlético Madrid, başkentte Getafe'yi ağırlarken, galibiyet serisini sürdürmeyi ve La Liga'da üst üste dördüncü galibiyetini almayı hedefliyor.
Atletico Madrid - Getafe maçını İngilizce canlı yayınlarla nereden izleyebileceğinizi ve bugünkü maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi burada bulabilirsiniz.
|ABD
|Fubo
|İngiltere
|Premier Sports
|Avustralya
|beIN Sports Avustralya
|Kanada
|TSN+
|Hindistan
|FanCode
|Güney / Sahra Altı Afrika
|SuperSport
|Malezya
|beIN Sports Malezya
|Orta Doğu
|beIN Sports MENA
VPN ile Atlético Madrid - Getafe maçını nasıl izleyebilirsiniz?
Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.
Atletico Madrid - Getafe maçının başlama saati
Atletico Madrid - Getafe maçı 14 Mart'ta 10:15 EST ve 15:15 GMT'de başlıyor.
Maç önizlemesi
Atletico Madrid, bu hafta başında Şampiyonlar Ligi’nde Tottenham’a karşı aldığı 5-2’lik çılgın galibiyetin ardından morali yüksek bir şekilde bu karşılaşmaya çıkıyor. İlk maçtan elde ettiği bu büyük avantajla Diego Simeone’nin öğrencileri, Londra’ya yapılacak rövanş maçı öncesinde oldukça avantajlı bir konumda görünüyor. Buna bir de Real Sociedad ile oynanacak Copa del Rey finali eklendiğinde, birdenbire bu sezon iki kupa da ulaşılabilir bir mesafeye geliyor.
Getty Images
Öte yandan La Liga, daha zorlu bir görev. Teknik olarak Atletico, Barcelona'yı hala yakalayabilir, ancak üçüncü sırada ve 13 puan geride olması bu hayali uzak bir ihtimal haline getiriyor. Yine de ligde formda bir performans sergiliyorlar; Espanyol, Real Oviedo ve Real Sociedad'ı yenerek üst üste üç galibiyet aldılar ve bu da onları Şampiyonlar Ligi potası yarışında Real Betis'in rahat bir şekilde önünde tuttu.
Ancak Getafe de sessizce gelmiyor. Jose Bordalas, Real Madrid ve Betis'i mağlup ettikleri maçlar da dahil olmak üzere son beş maçta dört galibiyet alarak takımını coşturdu. Ocak ortasından bu yana sadece bir kez yenildiler ve o da Sevilla'ya karşıydı. Bu seri onları dokuzuncu sıraya yükseltti ve Avrupa kupalarına katılma hakkı için sadece beş puan geride kaldılar, bu da bu maça girerken büyük bir motivasyon kaynağı.
Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri
Atletico'nun sakatlık konusunda endişelenecek pek bir şeyi yok. Rodrigo Mendoza, kas problemi nedeniyle kadroda yer almayan tek isim ve Tottenham maçında yeni bir sakatlık yaşanmadı.
Getty Images
Getafe'de ise Adu Kamara forma giyemeyecek ve Juanmi, Borja Mayoral ve Davinchi'nin durumları belirsizliğini koruyor. Bu üç oyuncu da maça yetişmek için zamanla yarışıyor.
Atletico'nun lehine olan bir unsur, kale gibi sağlam iç saha performansları. Bu sezon kendi taraftarlarının önünde olağanüstü bir performans sergilediler ve Metropolitano'da oynadıkları 14 lig maçından 37 puan topladılar; bu, İspanya'da ikinci en iyi performans.
Takım haberleri ve kadrolar
Form
Kafa kafaya rekoru
Puan durumu
Bugün Atletico Madrid - Getafe maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
NordVPN
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği Temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçı izleyin.
Büyük Ekranda Nasıl İzlenir
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.