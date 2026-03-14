Atlético Madrid, başkentte Getafe'yi ağırlarken, galibiyet serisini sürdürmeyi ve La Liga'da üst üste dördüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

Atletico Madrid - Getafe maçını İngilizce canlı yayınlarla nereden izleyebileceğinizi ve bugünkü maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi burada bulabilirsiniz.

Atletico Madrid - Getafe maçının başlama saati

La Liga - La Liga Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid - Getafe maçı 14 Mart'ta 10:15 EST ve 15:15 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Atletico Madrid, bu hafta başında Şampiyonlar Ligi’nde Tottenham’a karşı aldığı 5-2’lik çılgın galibiyetin ardından morali yüksek bir şekilde bu karşılaşmaya çıkıyor. İlk maçtan elde ettiği bu büyük avantajla Diego Simeone’nin öğrencileri, Londra’ya yapılacak rövanş maçı öncesinde oldukça avantajlı bir konumda görünüyor. Buna bir de Real Sociedad ile oynanacak Copa del Rey finali eklendiğinde, birdenbire bu sezon iki kupa da ulaşılabilir bir mesafeye geliyor.

Öte yandan La Liga, daha zorlu bir görev. Teknik olarak Atletico, Barcelona'yı hala yakalayabilir, ancak üçüncü sırada ve 13 puan geride olması bu hayali uzak bir ihtimal haline getiriyor. Yine de ligde formda bir performans sergiliyorlar; Espanyol, Real Oviedo ve Real Sociedad'ı yenerek üst üste üç galibiyet aldılar ve bu da onları Şampiyonlar Ligi potası yarışında Real Betis'in rahat bir şekilde önünde tuttu.

Ancak Getafe de sessizce gelmiyor. Jose Bordalas, Real Madrid ve Betis'i mağlup ettikleri maçlar da dahil olmak üzere son beş maçta dört galibiyet alarak takımını coşturdu. Ocak ortasından bu yana sadece bir kez yenildiler ve o da Sevilla'ya karşıydı. Bu seri onları dokuzuncu sıraya yükseltti ve Avrupa kupalarına katılma hakkı için sadece beş puan geride kaldılar, bu da bu maça girerken büyük bir motivasyon kaynağı.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Atletico'nun sakatlık konusunda endişelenecek pek bir şeyi yok. Rodrigo Mendoza, kas problemi nedeniyle kadroda yer almayan tek isim ve Tottenham maçında yeni bir sakatlık yaşanmadı.

Getafe'de ise Adu Kamara forma giyemeyecek ve Juanmi, Borja Mayoral ve Davinchi'nin durumları belirsizliğini koruyor. Bu üç oyuncu da maça yetişmek için zamanla yarışıyor.

Atletico'nun lehine olan bir unsur, kale gibi sağlam iç saha performansları. Bu sezon kendi taraftarlarının önünde olağanüstü bir performans sergilediler ve Metropolitano'da oynadıkları 14 lig maçından 37 puan topladılar; bu, İspanya'da ikinci en iyi performans.

Takım haberleri ve kadrolar

